Amerikaanse financials brengen rust op Wall Street

Beleggers reageren gematigd positief op de jongste kwartaalcijfers van Amerikaanse financials. Technisch is er sprake van enige verbetering, wat rust brengt op de beurs.

Als technisch analist kijk ik vooral hoe winsten en waarderingen door de markten worden beoordeeld. Dus ook vandaag, op de 35e verjaardag van de crash van 1987, de vraag: hoe reageert Wall Street technisch op de jongste cijfers?

De koersen van Amerikaanse financials beginnen technisch te stabiliseren

Begin deze week verrasten Bank of America en Bank of New York Mellon met hun cijfers. Na jaren met zeer lage rentes, lijken banken nu te profiteren van gestegen rentes. Zowel Bank of America als Bank of New York Mellon beginnen technisch te stabiliseren.

Dinsdag maakte Goldman Sachs bekend dat in het afgelopen kwartaal de winst minder sterk was gedaald dan gevreesd.

Rust op Wall Street

De reactie op Goldman Sachs was positief. Technisch wordt zelfs een eerste hogere bodem gevormd. Over de brede linie valt op de de jongste winstcijfers bij de financials enige rust en zelfs wat optimisme op Wall Street brengen.

Deze week is de koers van Goldman Sachs bijna 5% opgelopen, Bank of America ging ruim 9,5% omhoog, terwijl Bank of New York Mellon in de afgelopen dagen een dikke 4% opliep. Ook andere financials werden in de positieve flow meegetrokken: American Express, Morgan Stanley en JP Morgan Chase wonnen zo'n 5% tot 6,5%.

Vandaag bekijk ik de S&P500 index, alsmede enkele Amerikaanse banken, zoals Goldman Sachs, Bank of America en Bank of New York Mellon.

S&P 500-index stabiliseert

De S&P 500 index vormt nog steeds lagere toppen. Nu de index echter weer boven de junibodem kruipt, wordt de voorgaande uitbraak teruggegeven.

Elke bodem boven de steun op 3.393 punten (de top van 17 februari 2020) vormt een hogere pullbackbodem. De weerstand ligt rond 4.326,85 punten (de top van 19 augustus).

Goldman Sachs verbetert technisch

Goldman Sachs vormt binnen de dalende trend een potentieel hogere bodem. Dit signaleert dat het technische beeld wat minder negatief wordt. Voor een nieuwe verbetering moet Goldman de dalende trend weten te breken.

Pas bij een uitbraak en slotstand boven de weerstand van $358,62 (gevormd op 19 augustus) komt er meer opwaarts potentieel vrij. De steun ligt rond $277,84 (de bodem van 15 juli).

Bij Goldman Sachs laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.

Positief is wel dat de B.O.B.-indicator opwaarts draait en suggereert dat Goldman Sachs beter begint te presteren dan de brede markt.









Bank of America neutraliseert neerwaartse uitbraak

Nu Bank of America weer boven de laatste koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt afneemt. Enkel boven de weerstand van $36,94 (gevormd op 19 augustus) klaart het beeld op. De steun ligt rond $22,95 (de bodem van 25 september 2020).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

De lichte stabilisatie van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Bank of America technisch iets minder slecht presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Bank of America met dat van de S&P500.









Bank Of New York Mellon geeft lichte verbetering

Nu Bank Of New York Mellon weer boven de laatste koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Dit signaleert een lichte verbetering in het technische plaatje.

De neerwaartse trend blijft wel intact. Pas na een doorbraak door de weerstand van $45,44 (gevormd op 19 augustus) klaart het beeld op. De steun ligt rond $33,19 (de bodem van 30 oktober 2020).

De 200-dagenlijn van Bank Of New York Mellon laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator ontwikkelt zich nog zwak. Dit suggereert dat Bank Of New York Mellon slechter presteert dan de markt.