Slotcall: Fondsmanagers luiden de bodembel

De AEX sluit 0,2% in het groen, maar daarmee hebben we de middagwinst vrijwel volledig uit handen gegeven. Tevens presteren we in Amsterdam aanmerkelijk slechter dan de overige Europese indices.

Het beurssentiment was de gehele dag goed, omdat de nieuwe Britse Minister van Financiën korte metten heeft gemaakt met het belastingplan van Premier Liz Truss. Daarnaast luiden diverse fondsmanagers de bodembel. Altijd een gevaarlijke bedoeling, maar de consensus is dat we het ergste achter de rug hebben.

Toch valt de winst op het Damrak bijzonder tegen. De boosdoener is Shell (-1,7%). De olie- en gasprijzen koelen behoorlijk af en dat komt uiteindelijk tot uiting in lagere winstcijfers voor het voormalige Koninklijke Olie. Vooral de gasprijs maakt een duikvlucht.

De TTF future - ook wel de benchmarkt voor Europees gas - noteert circa 70% onder de top van eind augustus. Goed nieuws want dan kunnen de energieprijzen voor consumenten en bedrijven weer omlaag.

PostNL onderuit

Een bedrijf die wel een lagere energieprijs kan gebruiken is PostNL (-3,6%). De post- en pakketbezorger krijgt werkelijk vanuit alle hoeken klappen te verwerken. De naderende recessie, dalende consumentenbestedingen en de hoge transportkosten zijn een doorn in het oog van het bedrijf, en als kers op de taart doemt DHL op als nieuwe concurrent.

De Nederlandse dochter van Deutsche Post is volgend jaar voornemens om naast pakketten ook brieven en poststukken in Nederland te bezorgen. DHL ziet een window of opportunity omdat PostNL de postzegelprijs de laatste jaren fors heeft verhoogd.

PostNL verliest daarmee zijn monopoliepositie op de Nederlandse postmarkt. Het aandeel sluit 3,5% lager, maar noteerde vlak na de bekendmaking van het bericht tijdelijk 7% in de min. De schade valt dus nog enigszins mee. Dan hebben we het alleen maar over vandaag, want dit jaar is het natuurlijk een groot drama.

CM.com

CM.com (-1,6%) mag niet klagen dat het een zijn resultaten op een positieve beursdag publiceert. De derdekwartaalcijfers hielden namelijk niet over. De omzetgroei vertraagde ten opzichte van de eerste jaarhelft en het management verwacht dat de opbrengsten dit jaar aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte €300-€315 miljoen uitkomen.

Mijn inschatting is dat het bedrijf zijn eigen outlook niet gaat halen. Aan de toon van het persbericht kunnen we eigen al de conclusie trekken dat het management hier al op voorsorteert.

Positief is wel dat de brutomarge verbeterde van 26,6% tot 28%. Toch is er nog aanzienlijk meer nodig om van CM.com een winstgevende organisatie te maken.

Of het aandeel voldoende is afgestraft, leest u in het onderstaande artikel.

De koersbeweging van #CM.com (+1%) valt mij niet tegen. De derdekwartaalcijfers waren toch echt beduidend minder dan verwacht.



B&S Group

Het blijft onrustig rond handelsconcern B&S Group (+1,4%), om maar eens een understatement van stal te halen. Oprichter en grootaandeelhouder Willem Blijdorp - via investeringsvehikel Sarabel Invest goed voor een belang van ruim 67% in B&S Group - ligt op ramkoers met een deel van de Raad van Commissarissen (RvC).

De topman heeft zijn pijlen gericht op oud Brunel-topman Jan-Arie van Barneveld als voorzitter van de RvC. Die moet volgens Blijdorp het veld ruimen nadat Van Barneveld, samen met Koelemeijer, dwars ging liggen bij een indicatief overnamebod door de grootaandeelhouder.

Oftewel, Blijdorp bood, volgens een deel van de RvC althans, te weinig op de resterende 33% van de aandelen. De hoogte van het, inmiddels alweer ingetrokken, indicatieve bod blijft in nevelen gehuld.

De aandelenkoers heeft door de overnamegeruchten een mooie bounce gemaakt. Zet de rally van de afgelopen dagen door of moeten beleggers voorzichtig zijn? In het onderstaande artikel leest u wat onze analist Martin Crum ervan vindt.

Rentes

De rentes koelen wat af. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt twee basispunten, maar noteert nog altijd boven de 4%.

Brede markt

De AEX klimt 0,2%, maar blijft daarmee achter t.o.v. de DAX (+1,1%) en CAC (+0,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,7% tot 31,9 punten.

Wall Street koerst circa 0,7% in het groen, maar bij opening was dat +2%.

De euro zakt 0,01% en noteert 0,984 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (-0,4%) weten even geen richting te kiezen.

Olie: WTI (-3,2%) en Brent (-2,6%) dalen verder.

Bitcoin (-0,9%) is ook bepaald niet de place to be.

Het Damrak

Philips (+2,0%) herstelt ondanks dat Jefferies het aandeel vanochtend op de verkooplijst zette. Beleggers lijken al die verkoopadviezen inmiddels wel gewend.

(+2,0%) herstelt ondanks dat Jefferies het aandeel vanochtend op de verkooplijst zette. Beleggers lijken al die verkoopadviezen inmiddels wel gewend. Just Eat Takeaway (+6,9%) wordt in de aanloop naar de derdekwartaalcijfers stevig gekocht. Morgen krijgen we meer inzage in hoeverre het bedrijf last heeft van de verslechterende economische omstandigheden.

(+6,9%) wordt in de aanloop naar de derdekwartaalcijfers stevig gekocht. Morgen krijgen we meer inzage in hoeverre het bedrijf last heeft van de verslechterende economische omstandigheden. De defensieve havens blijven vandaag wat achter op de groeiaandelen. Underperformers zijn Heineken (-0,2%), Relx (-0,2%) en Unilever (-0,2%).

(-0,2%), (-0,2%) en (-0,2%). AkzoNobel (+3,5%) ligt er goed bij. Morgenavond presenteert branchegenoot PPG nabeurs zijn derdekwartaalcijfers.

(+3,5%) ligt er goed bij. Morgenavond presenteert branchegenoot PPG nabeurs zijn derdekwartaalcijfers. Adyen (-0,4%) valt wat tegen. Ik kocht vanmiddag voor De Slimste Belegger precies op het verkeerde moment een turbo long. Ben ik er weer in getuind.

(-0,4%) valt wat tegen. Ik kocht vanmiddag voor De Slimste Belegger precies op het verkeerde moment een turbo long. Ben ik er weer in getuind. ABN Amro (+3,3%) kruipt richting een tientje.

(+3,3%) kruipt richting een tientje. Het is mij een raadsel waarom Flow Traders (+3,8%) er vandaag zo goed bij ligt. Donderdag 27 oktober presenteert de marketmaker zijn derdekwartaalcijfers.

(+3,8%) er vandaag zo goed bij ligt. Donderdag 27 oktober presenteert de marketmaker zijn derdekwartaalcijfers. Tot slot valt op dat vastgoed achterblijft. De grootste uitschieter is NSI met een verlies van 3,3%.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

