Het valt reuze mee voorbeurs en er is veel en verrassend nieuws

Eens een keer geen daling na een mooie dag stijgen? Daar lijkt het nu op. Vooral de VS heeft het op de heupen, hoewel de dollar iets inlevert. De AEX indicatie is +0,8% na een mooi ritje op Wall Street.

Europese futures openen allemaal tegen een procent hogerrr

De Amerikaanse doen het dat zelfs met een één voor de komma

In Azië kleurt alles groen met een één voor de komma, op China na dat niks doet

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -1,2% op 31,4

De dollar zakt 0,1% naar 0,9845

Goud en olie stijgen een paar tienden en crypto ligt min of meer vlak

De rentes leveren iets in, er is nog geen openingskoers VK:



De networks geven deze meneer de credits van de stijging, zelfs die in New York:

WATCH: Britain’s new finance minister Jeremy Hunt has taken urgent steps to calm markets by putting a halt to almost all the tax measures announced at a mini-budget three weeks ago https://t.co/sBkSYg2JSF pic.twitter.com/mnrVUF251X — Reuters Business (@ReutersBiz) October 18, 2022

Hier ziet u het pond (GBP/USD oranje) en de Britse tienjaarsrente de afgelopen maand. De kou is misschien even uit de lucht, maar ook niet meer dan dat.



Het met een tientje flirtende CM.com heeft Q3's en meldt een tegenvallende omzetontwikkeling. Het bedrijf zegt uit te komen aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van €300-€315 miljoen. De consensus lag op €315 miljoen. Onze analist Niels Koerts gaat voor 2022 echter uit van €285 miljoen (was €300 miljoen).

Zeg maar hoe dit valt en in hoeverre dit wel of niet is ingeprijsd, maar CM.com heeft wel geluk dat de brede markt goed ligt.



Het zou leuk zijn als de AEX de winst vandaag weet vast te houden of zelfs uit te breiden, maar er is nog een lange, lange weg te gaan. Zeker met die (tienjaars)rente (paars).



Dat geldt ook voor onze gas future TTF, maar dalen is dalen:

Hier is Besi twee dagen vor de Q3-cijfers:



Niet schrikken van zoveel mutaties PostNL?

07:00 CM.com - Cijfers derde kwartaal



07:00 Roche - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers derde kwartaal (VS)



11:00 ZEW economisch sentiment (Dld)

15:15 Industriële productie - September (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Oktober (VS)

On @Breakingviews: Beijing postponed releasing its most-watched quarterly data at the 11th hour amid a Communist Party Congress already putting politics above all else. The lack of communication does more harm than ugly numbers, says @ywchen1 https://t.co/DALIX0gbZO pic.twitter.com/vFELgNFBAm — Reuters Business (@ReutersBiz) October 18, 2022

Er staat namelijk een reeks cijfers gepland, waaronder BBP Q3:



Dit is Netflix en dit ziet er echt verschrikkelijk uit, hoewel de instappers van het eerste uur nog altijd op een enorme winst staan:



Of instappers van het eerste uur nog aan boord zijn, waag ik betwijfelen. Kijkt u logaritmisch, dan is de daling dit jaar namelijk geen primeur voor het fonds:

En dan nog even dit

Op en neer en heen en weer, maar de trend is nog omlaag:

Stocks rose sharply on Monday as key earnings reports eased some fears from investors and oversold tech names enjoyed a rebound rally.



The Dow rose 1.86%.

The S&P 500 jumped 2.65%.

The Nasdaq popped 3.43%. https://t.co/qdF29Mxm68 pic.twitter.com/zF3vlXUThH — CNBC (@CNBC) October 17, 2022

Geen formeel persbericht, maar citaat en Microsoft steeg nabeurs +1,0% op 10% van het dagvolume:

A Microsoft spokesperson on Monday confirmed that the company let go of additional workers as the software maker’s revenue is expected to slow, thanks to weaker sales of Windows licenses for PCs.

Microsoft confirms job cuts after calling for growth to slow https://t.co/IPQUFbQ8BM — CNBC (@CNBC) October 18, 2022

We zien het wel:

Apple to launch a foldable iPad rather than iPhone in 2024, analyst predicts https://t.co/YavMoxcntp — CNBC (@CNBC) October 17, 2022

Duiding van de speech van de Chinese president zondag:

Xi warned about Taiwan interference — but don't expect an imminent invasion, analysts say https://t.co/sXuIWMazng — CNBC (@CNBC) October 18, 2022

Meer China:

Stellantis may stop manufacturing cars in China as geopolitical tensions escalate and western manufacturers cede market share to domestic players https://t.co/utbWUIHFXR — Bloomberg Markets (@markets) October 18, 2022

Dan stookt u uw kachel hier maar mee:

Why smartphones are getting cheaper while everything else is skyrocketing, according to the government https://t.co/zcV0vtq4t8 — CNBC (@CNBC) October 17, 2022

Een rondleiding:

We got an exclusive tour inside Taiwanese chipmaking giant TSMC's $12 billion fabrication plant outside Phoenix, Arizona. Watch the full video here: https://t.co/00keVTU81P pic.twitter.com/JgyheCigGE — CNBC (@CNBC) October 17, 2022

Bij dese:

The metaverse is all anyone in tech seems to be talking about right now, but what actually is it? (via @CNBCi) pic.twitter.com/2OtSvNAjjx — CNBC (@CNBC) October 17, 2022

Ach:

Zoom. Moderna. Carvana. Sea. The fortunes of the billionaires minted at the height of the pandemic have crumbled just as quickly as they soared https://t.co/ye5qGkXrRP via @bbgvisualdata pic.twitter.com/bMQoTHTV0w — Bloomberg (@business) October 18, 2022

Veel plezier en succes vandaag.