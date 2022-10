De koersen vallen mee voorbeurs en er is weer veel wat u moet weten

De AEX heeft overtuigend de steun gehouden. Dit betekent dat het laatste kwartaal van 2022 een gigantische beursstijging zal laten zien. Ik zou niet verwonderd zijn als we het jaar BOVEN DE 1000 PUNTEN gaan afsluiten!!!!!!!



Met name de reset aandelen (JETA, Adyen, ASML, ASMI, PROSUS, UMG, zijn zeer sterk ondergewaardeerd en zullen dit jaar nog gaan verdubbelen vergeleken met nu!!!



Het gaat gewoon goed en dat mogen, nee moeten we vieren. Dankzij de ECB met Lagarde en haar team staat de Euro en de EU sterker dan ooit (grote klasse). Dit zal zich voor de rest van het jaar gaan vertalen in een zeer lage inflatie (de inflatie is verslagen), grote groei van de Eurozone en een zeer goed klimaat.



Binnenlands gaat het eigenlijk nog veel beter. Nederland draait economische gezien het allerbeste van alle EU landen. Zelfs wereldwijd draait de Nederlandse economie met de besten mee en moet Nederland alleen Amerika voor zich dulden want Amerika draait (dankzij het beleid van Biden en BBB grote klasse) het allerbeste momenteel.



De economie draait als een tierelier en het geld klotst tegen de plinten (grote klasse Kaag en Rutte!!!) we leven in de mooiste tijd ooit, het gaat gewoon goed en dat mogen we vieren.