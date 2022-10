De koersen vallen mee voorbeurs en er is weer veel wat u moet weten

De AEX indicatie is +0,2% en dat valt wellicht mee na weer een vrijdags drama op Big Board, comedy capers in Londen, energieperikelen in EU en het Chinese partijcongres, waar houwwe zo die gaat het motto lijkt.

Europese futures open 0,1% à 0,2% hoger

De Amerikaanse doen zelfs +0,6% à +0,9%

In Azië staan Japan en Taiwan -1,3%, Hong Kong doet -0,3% en China en Korea plussen dat percentage

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +0,3% op 32,02

De dollar daalt 0,2% naar 0,9742

Goud, olie en crypto doen allemaal open rond een halfje hoger

Gelet op de nu dalende rentes is er misschien ruimte voor aandelen. Nu dan. Kan over een uur weer anders zijn, zoals u weet. De Britse rente knalt wel omhoog, ofwel de City lijkt niet onder de indruk van de strapatsen van Whitehall? Apart, want het pond stijgt wel.

Eerst maar even de actualiteit, het Britse pond staat inderdaad hoger na weer een lang weekend politieke comedy capers. Er is een nieuwe Britse minfin - onze vriend Kwasi was net een maand in dienst - en die zou vandaag al met plannen komen. In een weekend. Zeg maar of er weer een bierviltjebegroting aan komt.



In China is het twintigste partijcongres onderweg en president Xi Jinping heeft al gespeeched dat hij zijn politiek wil handhaven. De CSI 300 laat vandaag nauwelijks iets zien.



Op het Damrak houden we ons vooral bezig met het losbarstende Q3-cijferseizoen. Belangrijkste naam - wereldwijd wordt er zeker meegekeken - is ASML natuurlijk.

DINSDAG 18 OKTOBER 2022

07:00 CM.com - Cijfers derde kwartaal



WOENSDAG 19 OKTOBER 2022

06:45 WDP - Cijfers derde kwartaal

07:00 ASML - Cijfers derde kwartaal

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers derde kwartaal



DONDERDAG 20 OKTOBER 2022

07:00 AkzoNobel - Cijfers derde kwartaal

07:00 Besi - Cijfers derde kwartaal

07:30 Sligro - Cijfers derde kwartaal

08:00 Cabka - Trading update

08:00 Relx - Cijfers derde kwartaal

18:00 Nedap - Cijfers derde kwartaal



VRIJDAG 21 OKTOBER 2022

07:30 Beter Bed - Cijfers derde kwartaal

00:00 Holland Colours - Interimcijfers

Intussen doet de AEX 11,5 keer de verwachte winst. U ziet dat dit een jaartje geleden nog wel even wat anders was, terwijl de winstverwachtingen toch zijn gestegen. Een te meer, zo belangrijk is de rente voor aandelen.:

Dat leest u zeker op lange termijn af:

Er is amper tot geen Nederlands bedrijfsnieuws, maar dat komt er wel uit de VS. Consolidatie! Groot nieuws dit weekend, dit wordt zeker ook op Ahold Delhaize HQ besproken en zelfs bij Walmart:

Over 2,200 Albertsons locations and more than 2,700 Kroger stores come together after a $24 billion deal between the two grocery giants. Read more here: https://t.co/j4wWP0QOQF pic.twitter.com/XdFRCsnAPB — Reuters Business (@ReutersBiz) October 15, 2022

Dan nog dit, deze meneer kan tot 25 jaar celstraf krijgen?! Nee, ze zijn niet mals in de VS bij bedrijfs- en beursfraude.

Nikola founder Trevor Milton found guilty of fraud over statements he made while CEO https://t.co/YEnMFRWA1k — CNBC (@CNBC) October 14, 2022

Zeg maar of zijn voormalige aandeelhouders in de komende 25 jaar hun geld terug zien. Dit is Nikola, ofwel een perfecte bubbelgrafiek (op slotbasis). Met de bekende afloop.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:13 FIOD en OM onderzoeken projecten van BAM International

08:09 Licht lagere start AEX aan handelsweek voorzien

07:56 Aedifica investeert weer in Verenigd Koninkrijk

07:54 Britse pond hoger op aankondiging begrotingsplan

07:47 Schroders investeert miljoenen in Fastned

07:47 Kitty Koelemeijer dreigt op te stappen als commissaris bij B&S Group

07:31 Grote veranderingen op til bij Goldman

07:27 Beursblik: Jefferies negatiever over ArcelorMittal en Aperam

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

16 okt 'Gazprom zal gaskraan dichtdraaien bij prijsplafond'

16 okt 'Brussel wil dynamisch prijsplafond Dutch TTF'

16 okt Drukke week met kwartaalcijfers en macronieuws

16 okt Uitgelicht: Fagron stelt teleur

16 okt Beursblik: economen rekenen op recessie VS

16 okt 'KLM snijdt weer in dienstregeling'

16 okt 'Xi houdt vast aan economische doelen'

16 okt Valuta: Britse pond voorlopig niet uit gevarenzone

08:13 FIOD en OM onderzoeken projecten van BAM International

08:09 Licht lagere start AEX aan handelsweek voorzien

07:56 Aedifica investeert weer in Verenigd Koninkrijk

07:54 Britse pond hoger op aankondiging begrotingsplan

07:47 Schroders investeert miljoenen in Fastned

07:47 Kitty Koelemeijer dreigt op te stappen als commissaris bij B&S Group

07:31 Grote veranderingen op til bij Goldman

07:27 Beursblik: Jefferies negatiever over ArcelorMittal en Aperam

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

16 okt 'Gazprom zal gaskraan dichtdraaien bij prijsplafond'

16 okt 'Brussel wil dynamisch prijsplafond Dutch TTF'

16 okt Drukke week met kwartaalcijfers en macronieuws

16 okt Uitgelicht: Fagron stelt teleur

16 okt Beursblik: economen rekenen op recessie VS

16 okt 'KLM snijdt weer in dienstregeling'

16 okt 'Xi houdt vast aan economische doelen'

16 okt Valuta: Britse pond voorlopig niet uit gevarenzone

Analistenadvies:

ArcelorMittal: naar €33 van €28 (buy) - Jefferies

Aperam: naar €26 van €30 euro (buy) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts en dat zijn er best veel.

De agenda met weer een Amerikaanse bank en het eerste voorlopende cijfer over oktober, de New York Fed index zoals die ook heet:

13:00 Bank of America - Cijfers derde kwartaal (VS)



06:30 Industriële productie - Augustus def. (Jap)

14:30 Empire State index - Oktober (VS)

En dan nog even dit

Politiek in China en VK springen dit weekend in het oog:

???? At the opening of the Communist Party's twice-a-decade leadership summit, President Xi let the world know that China wouldn’t change course even as it faces “dangerous storms.” https://t.co/HLW6bzNflr — Bloomberg (@business) October 17, 2022

Het fonds staat -79,5% dit jaar, op slotbasis staat het zelfs -9,3,2% onder de top van precies twee jaar geleden, het is nog maar $850 miljoen waard... en niemand (van de grote voedingsbedrijven) biedt:

Beyond Meat cut its annual revenue forecast for the second time due to slowing demand for faux meat and announced plans to cut 200 jobs this year. Read more here: https://t.co/8TuaMO9vKA pic.twitter.com/rdwDdCP7qk — Reuters Business (@ReutersBiz) October 15, 2022

Citaat:

Among companies generating cash flow faster than others, Goldman likes retail store operator Macy’s Inc. and carmaker General Motors Co. Profitable growth stocks that it considers to be bargains include biotechnology company Exelixis Inc. and Facebook-parent Meta Platforms Inc.

Cyclical stocks that it sees as cheap even in the event of a recession include builders PulteGroup Inc. and Toll Brothers Inc., as per Goldman’s analysis.

Goldman sees attractive opportunities emerging in US stocks even as the S&P 500 benchmark remains expensive https://t.co/4xSTMNT1UH — Bloomberg Markets (@markets) October 17, 2022

Eens te meer, de euro is zeker niet de enige die het moeilijk heeft:

Sterling rebounds on UK fiscal policy U-turn; yen struggles https://t.co/i9Q2YqwwwG pic.twitter.com/TxN9Tzm5UE — Reuters Business (@ReutersBiz) October 17, 2022

Nu de premier nog? Toestanden in Londen:

BoE's Bailey says he and Hunt had "meeting of minds" on public finances https://t.co/RV9Lhs8oOb pic.twitter.com/9gHUdgJPCp — Reuters Business (@ReutersBiz) October 15, 2022

Zeg maar of ze de kerst haalt:

WATCH: British Prime Minister Liz Truss fired finance minister Kwasi Kwarteng and scrapped parts of a tax policy in an attempt to survive the market and political turmoil gripping the country https://t.co/VgbwGKPrXM pic.twitter.com/oRH6ynOnVM — Reuters Business (@ReutersBiz) October 15, 2022

Als er inderdaad een winstrecessie komt:

JPMorgan CEO Jamie Dimon says the US stock market could suffer another “easy 20%” drop. Here's what that would actually look like https://t.co/Q8Q1vUIMRw — Bloomberg Markets (@markets) October 16, 2022

Veel plezier en succes vandaag.