Met deze 6 stappen kun je zelf goede aandelen selecteren

ETF's zijn natuurlijk enorm handig voor starters met een kleine portemonnee. Zeker voor hen die vooral niet te veel op de markt willen letten. Maar wat als je wel in individuele aandelen wil beleggen? Waar moet je dan op letten? In deze aflevering van BeleggersBootcamp leggen Niels Koerts en Coen Grutters het je haarfijn uit. Koerts weet als analist namelijk als geen ander welke factoren belangrijk zijn. Hij heeft zes punten samengesteld waar je extra goed op moet letten tijdens de aandelenselectie.

