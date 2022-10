Slotcall: AEX-zwaargewicht duikelt naar laagste koers van het jaar

De AEX sluit 0,4% in het rood en dat is uiteindelijk toch bijzonder teleurstellend. We startten de dag ruim 1% in het groen en op een gegeven moment werd zelfs bijna de +2% aangetikt. Op het slot hebben we deze winst volledig uit handen gegeven.

Het chagrijn begon rond 16:00 uur in de koersen. Toen kwam er een enquête uit over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Deze enquête werd gehouden door de Universiteit van Michigan en hieruit bleek dat het consumentenvertrouwen een fractie beter was dan verwacht.

Voor de maand oktober kwam er een stand van 59,8 uit de bus daar waar de markt rekende op 59,0. Op het eerste oog positief, maar als we wat nauwkeuriger naar deze enquete kijken dan bleek dat de inflatieverwachting juist oploopt.

En juist in dit laatste is de Federal Reserve geïnteresseerd. Hoe hoger de inflatieverwachting hoe sneller voorzitter Jerome Powell geneigd is om de rente verder te verhogen.

Wat het sentiment ook niet helpt is dat ECB-voorzitter Christine Lagarde heeft gezet dat de financiële markten nog te optimistisch zijn met hun taxaties. Volgens haar kunnen de beurzen daardoor nog verder dalen.

ASML onder de €400

Het is dus geen verrassing dat de chippers weer de grootste klappen te verwerken kregen. ASML (-3,4%) duikt zelfs weer onder de €400. Ook Shell (-1,9%) heeft een magere dag achter de rug. De olieprijs daalt liefst 6% dus is het niet zo gek dat het voormalige Koninklijke Olie in de uitverkoop gaat.

Daarentegen blijven de verzekeraars goed liggen. Zoals bekend profiteren Aegon (+1,8%), NN Group (+1,9%) en ASR (+1,5%) van een stijgende rente.

TomTom ziet automarkt verzwakken

De grootste bleeder van het Damrak is TomTom (-11,7%). De outlook voor dit jaar gaat omhoog, maar daar staat tegenover dat in 2023 de vrije kasstroom juist tegenvalt. Kostenstijgingen en door de economische teruggang verslechterende automarkt laten hun sporen na.

Gelukkig staat het bedrijf er financieel sterk voor en dat blijft voorlopig wel zo, maar de verliezen zullen wel aanhouden. TomTom heeft veel geïnvesteerd om de automarkt te kunnen bijhouden en deze eindmarkt heeft het nu juist heel moeilijk en het ergste lijkt nog te komen volgend jaar. Wat het effect hiervan is op het koersdoel en advies leest u in de analyse van TomTom.

Het aftellen kan beginnen bij Pharming

Pharming (-0,7%) heeft - na eerder al indiening bij de Amerikaanse FDA - nu ook de aanvraag tot markttoelating van leniolisib gedaan bij de EMA, de Europese evenknie van de FDA. Het Leidse biotechconcern krijgt bij beide toezichthouders een versnelde toelatingsprocedure.

Beleggers weten binnen zes maanden waar ze aan toe zijn. Mocht het concern leniolisib onverhoopt niet de op de markt mogen brengen, dan is er nog geen man overboord, maar de koers van het aandeel zal daar wel een flinke opdoffer van krijgen. Wat analist Martin Crum beleggers adviseert leest u in zijn uitgebreide analyse van Pharming.

Het aftellen bij Pharming kan beginnen #Pharming https://t.co/amXyoVHLJ3 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 14, 2022

Rentes

De rentes blijven maar stijgen. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt twee basispunten aan tot 2,65%. Dat is ruim tien basispunten meer dan een week geleden. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert zelfs op 4%.

Nederland: +2 basispunten (+2,65%)

Duitsland: +2 basispunten (+2,32%)

Italië: +3 basispunten (+4,74%)

Verenigd Koninkrijk: +9 basispunten (+4,29%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+3,99%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -2,6%

AEX deze maand: -1,6%

AEX dit jaar: -21,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -19,0%

Slechtste jongetje van de klas

De AEX keldert 2,6% en daarmee presteren we in Amsterdam aanmerkelijk slechter dan de overige Europese indices. De DAX stijgt zelfs 1,2%. Op Wall Street is de Nasdaq 100 (-2,1%) het lelijke eendje. Vooral omdat de Dow Jones gewoon 2,3% oploopt.

AEX

Philips (-13,1%) bungelt onderaan het rechterrijtje en dat is eigenlijk volledig terecht. De recente winstwaarschuwing was een AEX-fonds onwaardig. De derdekwartaalcijfers van het bedrijf kwamen bij de verste verte niet in de buurt van de eigen verwachtingen.

Ook voor de aandeelhouders van Just Eat Takeaway (-10,5%) is het een week om snel te vergeten. Daarentegen laat Ahold Delhaize (+7,4%) waarom het tot de meest defensieve havens van het Damrak behoort.

AMX

Fagron (-8,4%) handhaafde zijn outlook, maar maakte de kanttekening dat de macro-economische omstandigheden niet substantieel mochten wijzigen. Tja, het economisch klimaat is al substantieel veranderd. Die outlook kan dus de prullenbak in.

Air France-KLM (+7,8%) blijft maar stijgen. Het is mij een raadsel waarom. PostNL (+6,2%) maakte een kleine bounce. Dat terwijl de zakenbanken over elkaar heen doken om het aandeel te voorzien van een fikse downgrade. Alfen (+3,1%) klimt weer richting de €100.

ASCX

Aandelen met een krasje worden dit jaar niet gepruimd. Houtveredelaar Accsys (-8,6%) is daarvan het voornaamste voorbeeld. De interne bedrijfsvoering is niet op orde en dus wordt het fonds afgestraft op de beurs. Sligro (+6,4%) maakt daarentegen een mooie bounce, al heeft de koers dit jaar al de nodige klappen gehad.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven.