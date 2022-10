"Ik voel mij misleid door dit AEX-bedrijf"

Bericht delen via:

Het is weer vrijdag, dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen.

We bespreken de volgende onderwerpen:

Het spektaculaire herstel op de beurzen na het inflatiecijfer

Waarom de cijfers van TomTom de markt teleurstelden

De dramatische winstwaarschuwing van Philips

Waarom Basic-Fit op de derde positie staat in het shortsellregister

Signify

De impact van de beleidsrente van de Fed op de lange rente

Ebusco

Fastned

Is Just Eat Takeaway cyclisch?

De herbenoeming van Herna Verhagen als CEO bij PostNL

De warrige presentatie van Fagron

Er kwam trouwens een vraag binnen over de factoren om op te letten bij het zelf selecteren van aandelen. Nu wil het toeval dat ik samen met redacteur Coen Grutters een podcast heb gemaakt die helemaal in het teken staat van aandelenselectie. Luister naar de podcast hieronder om erachter te komen hoe u in zes stappen zelf goede aandelen kunt selecteren.