Als u ASML verkoopt, koop ik ze wel

Absoluut heel slim van je, Arend Jan - Om nu te kopen / om te blijven kopen.

Lijkt me een heel slimme zet, maar ..... er zijn buiten ASML ook nog wel een paar aantal andere ook erg afgestrafte, en verder ook heel prima presterende bedrijven. ( Neen, ga het bedrijf waar ik 0,1 % in heb niet noemen, maar wel een TKH vb. )

Jij zit bovenop de markt, en heb daarbij dan nog eens een goed contact met o.a. Paul Weteling.

Je leest toch elkanders bijdragen.



Ik vind ASML kopen / bijkopen absoluut niet dom, maar , gelijk de vorige poster hier schreef , nog niet zo heel erg goedkoop. Is het nooit geweest. Maar dan die prijzen van 700 / 800 euro , en dan daarbij die koopadviezen toen nog (o.a. ook van onze KBC) sloeg gewoon nergens op.

( Wie was toen niet zo slim om zijn aandelen in bezit te koop te zetten - ( Ik had ze niet)

LR