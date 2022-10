Als u ASML verkoopt, koop ik ze wel

De grootste namen in chipland zijn anno nu wellicht ASML (de monopolist), TSMC (de ziener) en Nvidia (het genie). Wellicht hebt u andere voorkeuren, maar raar opkijken van deze drie doet niemand, toch? TSMC heeft vandaag mooie cijfers en bevestigt in grote lijnen de outlook. Dat zou u niet zeggen als u nu de koersen ziet...

U ziet het de hele dag al vandaag aan het kelderende ASML, ASMI en Besi. De winstwaarschuwing van Applied Materials gisteravond laat misschien sporen na, hoewel AMAT gisteravond slechts 0,4% zakte. Hier onze analist Paul Weeteling over TSMC:

De Philadelphia Semiconductor Index (in dollars), waar uitsluitend internationale chippers in zitten, is een van de slechtst presterende indices dit jaar. En vanmiddag zakt het hele spul procenten weg op de Amerikaanse inflatie die 1,23% hoger uit valt dan verwacht: niet 8,1%, maar 8,2%.

Het geeft als geen ander aan hoe gevoelig de veelal nog dure chippers zijn voor rente, maar nog niet de conjunctuur? Lastig te zeggen. Cyclicals blijven namelijk nog redelijk liggen. Als de economie echt in haar achteruit en recessie gaat, zijn in principe aandelen als ArcelorMittal en Randstad de pineut.

DSM en IMCD hebben wel al grote klappen opgelopen, maar dat zijn dan weer heel dure cyclicals en dan speelt dat renteverhaal meteen weer op. In principe is de volgorde van dalen:

Niet-winstgevende groeiaandelen (vink!)

Chippers (vink)

Cyclicals (half vinkje?)

Financials ((nog geen vinkje)

Waarde (zeker nog geen vinkje!)

Vastgoed (intussen toch al een vinkje?)

Toen ik dit stukje begon te tikken, stond de SOX trouwens nog -4,5%. Zo hard kan het gaan en zo hard gaat het.



Zelf koop ik ASML dom bij op iedere 10% daling. Mijn scenario is dat ASML tot -70% kan en ik blijf ze bijkopen. Buy & Hold, ik hoop ze nooit meer weg te doen, of in ieder geval zolang mijn scenario opgang doet. En dat is dat ik er van uit ga dat ze voorlopig monopolist blijft en genereuze aandeelhouders-return genereert.

De koers vind ik het minst belangrijk, die gebruik ik alleen om te kopen, of om eventueel te verkopen als mijn scenaro niet meer geldt. Ondanks de koershalvering in een jaar tijd zijn daar tot nu toe hooguit wat punten en komma's in veranderd. De hoge waardering en de rentes zijn het probleem, vandaar dat ik voorzichtig plukjes doe.

Vandaar ook dit blog, want ik ben echt verbaasd over hoeveel reacties ik (op Twitter) krijg hierover. Vooral dat ik erg dom ben, maar dat zijn meestal mensen die niet verder dan de laatste koerstik kijken. Of ik verstandig ben, weten we pas over zoveel jaar, maar ik denk veel dividend en aandeleninkoop van ASML te vangen.



Ja, ik vis ook liever op de bodem om all-in te gaan, maar dat is een illusie of mazzel. En de draai gaat altijd zo snel bij chippers. ASML is diverse keren onder mijn handen weggeglipt. Tegen de tijd dat ik er uit was dat de koers toch echt opwaarts was gedraaid, had ik alweer een 25% rally of meer gemist en was het voordeel weg.

Vandaar dat ik ze rustig op de daling koop. Misschien hebben we vandaag de bodem gezien, misschien halveren we nog een keer, waar ik zeker niet raar van op kijk en niet van ga schrikken. Misschien is dit geen gangbare koopmethode, maar ik voel me hier lekker bij en ook dat telt op de beurs. Ik heb geen handelarenbloed.

Woensdag cijfers ASML. Die leg ik zelf naast die van vorig jaar, toen de koers piekte op iets met een zeven en nog een heleboel erachter. Kijken wat er is veranderd voor ASML. Niet zo heel veel, schat ik in. De rente wel. De geopolitiek ook. De cyclus idem dito. En de economie al helemaal. This time is alleen niet different. Denk ik.