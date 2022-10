Slotcall: Bizarre wending op de beurs

@ Tradersonly , Je schrijft hierboven : " we ".

Neen, Jongen " we " reageren hier op de Amsterdamse beurs echt niet met zen allen zo panisch / zo paniekerig, op een cijfer, wat per slot van rekening maar 0,1 % afwijkte van de verwachting.

Het mag me worst wezen.

En zo reageren " we " welhaast met zen allen.



Wie zijn " ze " ?

- Ja, Wil het nog wel eens vertellen : Automatische computersystemen / algo's / algobots - shortende hedgefunds ; die de Beurs van amsterdam behandelen, alsof het hun geliefde speelterrein is.

- Shortende partijen, en om 14.30 dachten ze nu eens werkelijk met zen allen dat ze een grote slag konden slaan. maar niet dus. Vandaag : zaten ze er even naast. Shorten doen ze. Kopen en investeren in een fonds, ach, niet , of nu niet.



Bij ons in Vlaanderen een beurstaks bij elke aankoop, en elke verkoop, van , dacht een 0,38 % .

Gevolg hiervan is o.a. : Bijna geen hedge funds die handelen, net alsof ze " we " zijn.

Maar dat zijn wij niet hoor.

LR