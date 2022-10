Slotcall: Bizarre wending op de beurs

De beurzen gingen in eerste instantie stevig onderuit na een tegenvallend inflatiecijfer uit de VS. Blijkbaar trok de markt de reverse-kaart van Uno, want het laatste uur sloeg het sentiment compleet om.

Ook de rentes maakten een ommekeer, waardoor aandelen dus weer in trek waren. Wellicht was dit - om het plat te zeggen - het uitkotsmoment. Besi stond iets eerder op de dag nog ruim 10% in de min en sloot zojuist 1,7% in de plus. Ik zou u graag voorzien van wat meer duiding, maar dat is in deze markt zowat onmogelijk. Zie hieronder onze rente versus de AEX.

De consensus voor de Amerikaanse inflatie in september lag op 8,1% year-on-year. Helaas bleek het daadwerkelijke cijfer 0,1% hoger te liggen. Dit was dan wel een daling van 0,1% was ten opzichte van de 8,3% van vorige maand, maar we weten inmiddels allemaal wel hoe overtrokken de markt kan reageren op klein nieuws. De 8,3% van vorige maand was namelijk ook een tikkeltje hoger dan verwacht en toen ook toen werden sommige aandelen (bij wijze van spreken) met de grond gelijk gemaakt. Vandaag blijkt maar weer dat de markt daar ook weer heel snel op terug kan komen.

Intern mailtje van ASML

Uit een intern mailtje van ASML (-0,7%) aan zijn werknemers blijkt dat het bedrijf medewerkers uit de Verenigde Staten tot nader order verbiedt ondersteuning te bieden, diensten te verlenen of producten te verzenden naar klanten uit China. Oorzaak is de nieuwe regelgeving van de Amerikaanse president Biden. ASML moet eerst uitzoeken welke producten door deze regelgeving worden geraakt.

ASML ligt er de afgelopen maanden overigens ook koerstechnisch niet zo lekker bij. Het aandeel staat zo'n 50% onder de top en ik ken één iemand die daar heel bij mee is: Arend Jan Kamp. "Ik koop ASML dom bij op iedere 10% daling. Mijn scenario is dat ASML tot -70% kan en ik blijf ze bijkopen. Buy & Hold, ik hoop ze nooit meer weg te doen, of in ieder geval zolang mijn scenario opgang doet. En dat is dat ik er van uit ga dat ze voorlopig monopolist blijft en genereuze aandeelhouders-return genereert", schrijft Kamp in zijn interessante column over ASML.

Zo wil Musk Twitter financieren

Een genie, knettergek of beide? Dat is altijd de vraag bij Tesla-baas Elon Musk. Naast Tesla (+2,1%) runt hij nog een aantal bedrijven. Denk aan SpaceX, Neuralink en The Boring Company. Dat laatste bedrijf verkocht eerder vlammenwerpers, maar recent kreeg Musk een nieuw idee: de parfumbusiness betreden.

Maar het idee komt van Elon Musk, dus het kon natuurlijk geen normaal luchtje zijn. Nee, de nieuwe fragrance van Musk heet Burnt Hair, oftewel: verbrand haar. Een leuke grap, dacht ik zelf, maar het blijkt ook nog eens daadwerkelijk te koop te zijn. Volgens Musk zelf waren er op de eerste verkoopdag al ruim 20.000 mensen die $100 kostende luchtje hebben gekocht. Op Twitter (+1,5%) grapte (hoop ik) Musk vandaag dat hij hiermee de Twitterovername wil financieren. Ambitieus, want dan moeten er nog een kleine 440 miljoen flesjes over de toonbank gaan.

Zwaar weer op komst voor ING

ING Groep (+3,2%) kwam eerder deze week met een zogeheten Comparative Quaters Note. Dat is weer net een iets ander communicatie-instrument dan de Pre Earnings Note waar de bank vlak voor de Q2-cijfers mee kwam. Zie het als een stukje service naar de markt toe: de bijzonderheden van 3Q21 worden nog eens herhaald zodat de markt beter in staat is de 3Q22-cijfers op zijn eigen merites te beoordelen. Exceptionals horen erbij, zeker bij grootbanken die in een aantal landen actief zijn: er valt elk kwartaal wel iets afwijkends te melden

Hoewel ING Groep naar verwachting een relatief goed Q3 achter de rug heeft doordat het renteklimaat voor de banken verbetert, geldt dat niet voor het algemene economische klimaat. Dat verslechtert in rap tempo en een recessie is onafwendbaar. Volgens analist Martin Crum is dan ook enige voorzichtigheid geboden. U leest er alles over in zijn analyse van ING.

Hardste daling voor TSMC dit jaar

TSMC (-0,6%), de belangrijkste chipproducent ter wereld, gaat dit jaar harder onderuit dan ooit, en dat terwijl het bedrijf wederom waanzinnig sterk presteerde afgelopen kwartaal. De daling komt vooral door de slechte macro-economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen.

Vragenrondje

Morgen verschijnt uiteraard weer een hagelnieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast. Dat betekent ook dat u weer al uw vragen aan analist Niels Koerts of marktcommentator Arend Jan Kamp kunt achterlaten in de reacties.

Rentes

De rentes gingen vandaag alle kanten op. Uiteindelijk gingen we met twee basispunten naar beneden, waarmee de Nederlandse tienjaarsrente op 2,65% uitkomt.

Brede markt

De AEX (+0,3%) presteert minder goed met de Duitse DAX (+2%) en de Franse CAC 40 (+1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 31,9 punten. Hoog, maar échte volatilieit, dus boven de 50, hebben we vooralsnog niet gezien.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+1,7%), Dow 30 (+1,9%) en de Nasdaq (+1,4%).

De euro stijgt met 0,8% tot 0,998 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,4%) en zilver (-0,9%) dalen.

Olie: WTI (+2,4%) en Brent (+2,3%) stijgen beide.

Bitcoin (-1,8%) koerst in de min.

Het Damrak

De aanstaande kwartaalcijfers van Ahold Delhaize (+1,6%) zullen opnieuw de kracht van de activiteiten van het supermarktbedrijf bevestigen, zowel in de VS als in Europa. Dit verwachten analisten van UBS in aanloop naar de update op 9 november.

(+1,6%) zullen opnieuw de kracht van de activiteiten van het supermarktbedrijf bevestigen, zowel in de VS als in Europa. Dit verwachten analisten van UBS in aanloop naar de update op 9 november. Analisten verwachten dat de winstgevendheid van staalbedrijven zoals ArcelorMittal (+2,3%) onder druk zal staan door de hoge energiekosten. Eigenlijk geldt dit natuurlijk voor alle bedrijven in de zware industrie.

(+2,3%) onder druk zal staan door de hoge energiekosten. Eigenlijk geldt dit natuurlijk voor alle bedrijven in de zware industrie. Fagron (-10,9%) wordt vandaag hard afgestraft op de beurs. Het aandeel noteert ruim 7% lager, terwijl de omzetcijfers op het eerste oog redelijk in de prik waren. De omzet dikte met 21,5% aan tot €173 miljoen en dat is een fractie beter dan de consensus van €171,8 miljoen. Analist Niels Koerts is van mening dat Fagron particuliere beleggers niet helpt met zijn cijferpresentatie. De medicijnbereider rapporteert liefst vier verschillende groeicijfers. Het zou het management sieren als er duidelijker wordt gecommuniceerd naar de aandeelhouders. Gelukkig heeft Koerts het in zijn analyse van Fagron allemaal voor u ontfutseld.

(-10,9%) wordt vandaag hard afgestraft op de beurs. Het aandeel noteert ruim 7% lager, terwijl de omzetcijfers op het eerste oog redelijk in de prik waren. De omzet dikte met 21,5% aan tot €173 miljoen en dat is een fractie beter dan de consensus van €171,8 miljoen. Analist Niels Koerts is van mening dat Fagron particuliere beleggers niet helpt met zijn cijferpresentatie. De medicijnbereider rapporteert liefst vier verschillende groeicijfers. Het zou het management sieren als er duidelijker wordt gecommuniceerd naar de aandeelhouders. Gelukkig heeft Koerts het in zijn analyse van Fagron allemaal voor u ontfutseld. TomTom (+1,5%) is in het derde kwartaal vermoedelijk opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar minder diep dan vorig kwartaal. Dat is de verwachting van analisten volgens de bedrijfsconsensus van de navigatiespecialist.

(+1,5%) is in het derde kwartaal vermoedelijk opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar minder diep dan vorig kwartaal. Dat is de verwachting van analisten volgens de bedrijfsconsensus van de navigatiespecialist. Duidelijk is dat kantorenfonds NSI (+1,1%) compleet verrast is door de regeringsmaatregel om vanaf 2024 het fbi-regime te beëindigen. Het bedrijf presteert op zich sterk, maar veel omgevingsvariabelen keren zich drastisch tegen NSI. Topman Bernd Stahli spreekt van een ‘storm’ die over het fonds raast. Lees er alles over in de nieuwste analyse van NSI.

