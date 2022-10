De AEX wacht op inflatie VS, er is veel chipnieuws en oh, geopolitiek

De AEX-indicatie is -0,1% op 630 na een miezerig Wall Street, dat een beetje schrok van een vastberaden Fed.

Het is nu rood in Azië, waar de yen nieuw dieptepunten aan tikt. TSMC doet -0,5% op Q3's en u zet de wekker op 14:30 uur, want dan is er Amerikaanse inflatie.

Europese en Amerikaanse futures staan allemaal rond -0,1%

In Azië staat alleen China een paar tienden hoger, de rest daalt een paar tienden. Taiwan doet echter -2,0% en Korea -1,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -0,2% op 33,6

De dollar ligt op 0,9706

Goud daalt -0,2%, olie stijgt weer +0,2% en crypto daalt een paar tienden

De rentes komen nu iets af, misschien geeft dit iets lucht aan aandelen. Wellicht moet u niet te veel van alle koersen verwachten voor dat infatiecijfer.



Dit cijfer zoekt de markt vandaag en opgelet, de vorige keer gingen de koersen fors naar beneden op een kleine tegenvaller. Amerikaanse consumentenprijzen over september zijn in de aanbieding, ofwel inflatie dus. Voor aandelen is het te hopen dat het cijfer meevalt, want de Fed heeft haar op de tanden als het om inflatie gaat.

Dat bleek gisteren eens te meer uit de notulen van het laatste rentebesluit en her en der de speeches die presidenten en functionarissen geven. Eens te meer, de inflatie moet en zal terug in de VS, desnoods ten koste van de economie.



Voor de meeschrijvers is hier de hele consensus:



Op het Damrak heeft Fagron nette en routinematige Q3's, die voldoen aan de verwachtingen.



NSI is er ook met Q3-cijfers, verhoogt de winstverwachting en deze regels vis ik nog uit het persbericht. Het fonds gaat wellicht reorganiseren en de strategie herzien, als die FBI regels niet anders worden, die voor haar zo slecht uitpakken.

Prospective abolishment of FBI regime in 2024 significantly distorts level playing field for Dutch listed property sector

Mitigating measures by government are necessary; otherwise NSI will be forced into business/tax restructuring



Is er nog beroerd technologie- of chipnieuws, vraagt u zich af? Ja hoor, Applied Materials waarschuwt dat ze schade ondervindt van de nieuwste serie semiconductormaatregelen van de VS tegen China. Niet onverwacht dit blijkbaar, want de koers leverde After Hours maar 0,6% in op bescheiden omzet.

Applied Materials cuts quarterly revenue, profit estimates on China export curbs https://t.co/uN6hRx4ucw pic.twitter.com/Uwgo18qRBJ — Reuters Business (@ReutersBiz) October 13, 2022

ASML heeft ook al te maken met die nieuwe China regels?



Hier nog de summiere cijfers van TSMC, dat dus -0,5% staat.



Succes iedereen vandaag met onze AEX op verse bodems en onze rente op nieuwe toppen. Niet iedereen is blij met deze trends, dunkt me.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:21 FIL groter in Just Eat Takeaway

08:18 TSMC winst overtreft verwachtingen

08:13 RoodMicrotec ziet inkomsten flink aantrekken

08:05 Duitse inflatie loopt verder op

08:01 AEX licht lager van start in afwachting van Amerikaanse inflatie

07:41 'ASML verbiedt medewerkers in VS dienstverlening aan China'

07:29 NSI verhoogt winstverwachtingen

07:19 Fagron boekt meer omzet

06:59 Europese beurzen openen lager

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

12 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

12 okt Wall Street licht lager gesloten

12 okt Olieprijs lager gesloten

12 okt Fed-notulen tonen bezorgdheid over aanhoudende hoge inflatie

12 okt Wall Street koerst af op vlak slot

12 okt Witte Huis overweegt verbod op Russische aluminium - media

12 okt Europese beurzen lager gesloten

De AFM meldt deze shorts en lieve help, wat zijn het er veel:



Hier bent u vast nieuwgierig naar, het wil maar niet minder worden:



Wellicht interesseert deze naam u ook:

De agenda:

07:00 Fagron - Cijfers derde kwartaal

07:00 NSI - Cijfers derde kwartaal

08:00 RoodMicrotec - Cijfers derde kwartaal



00:00 TSMC - Cijfers derde kwartaal (Tai)

12:00 BlackRock - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers derde kwartaal (VS)



00:00 Details nieuwe handelsmaatregelen VS voor chipindustrie

08:00 Inflatie - September def. (Dld)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - September (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Choppy session, het is wel een mooie uitdrukking:

WATCH: U.S. stocks ended a choppy session slightly lower after Fed minutes showed policymakers agreed they needed to maintain a more restrictive policy stance. Investors also anticipated a consumer price inflation report due on Thursday https://t.co/ncNxVTzn04 pic.twitter.com/9yqRFexQof — Reuters Business (@ReutersBiz) October 13, 2022

Grimmig:

BREAKING: Fed officials expect higher rates to stay in place, meeting minutes showhttps://t.co/J2jEcq27yS — CNBC Now (@CNBCnow) October 12, 2022

Dit kan voor een geopolitieke verschuiving zorgen. De Saudi's doen zaken met de Russen, praten in het geheim met Israël schijnt het en China kijkt vast ook wel mee.

WATCH: U.S. President Biden said he will consider legislation to punish Saudi Arabia for joining with its OPEC allies in cutting global oil supply pic.twitter.com/McQePuSl5a — Reuters Business (@ReutersBiz) October 13, 2022

De belangen zijn groot:

EXCLUSIVE: US officials fear their plan to cap the price of Russian oil is at risk of failing after the OPEC+ output cut https://t.co/soWntDaSYs — Bloomberg Markets (@markets) October 13, 2022

En de rentes:

Strikes, possible blackouts and a plunging currency: Brits are being hit by a wave of bad news https://t.co/xFFRNsqDMz — CNBC (@CNBC) October 13, 2022

Zouden we bijna de Chinese vastgoedmarkt nog vergeten:

Some local governments in China are buying homes in bulk from developers or encouraging state-owned entities to do so in their latest efforts to prop up the real-estate market, the Securities Times reported Thursday https://t.co/qXVlEfcE9E — Bloomberg Markets (@markets) October 13, 2022

Dit is niet het jaar van ESG beleggen:

BlackRock CEO Larry Fink said he’s not against oil companies, directly addressing attacks on his firm from a growing group of Republican-led states https://t.co/I7pM7CcAVd — Bloomberg Markets (@markets) October 13, 2022

Oh ja, Meta. Dat is er ook nog.

Meta introduced a new headset called the Meta Quest Pro. It will be a “mixed reality” headset, supporting both full VR and augmented reality. Watch the video to learn more. https://t.co/MOV9VYf1v2 pic.twitter.com/bPYm3a6c75 — CNBC (@CNBC) October 13, 2022

AMC staat op de laagste koers sinds de grote hypes:

AMC hit a new 52-week low Wednesday as the movie theater company contends with a massive debt load, dilution of its stock and a film release schedule short on blockbusters.https://t.co/Lcs4lPamoT — Sarah Whitten (@sarahwhit10) October 12, 2022

Eten en drinken wil nog wel.

PepsiCo lifted its annual forecasts for revenue and profit as demand for its sodas and snacks remained resilient despite price increases. Read more here: https://t.co/duvQQdFOVN $PEP pic.twitter.com/2Mkhad4Nsj — Reuters Business (@ReutersBiz) October 13, 2022

En nog even uit de timeline van deze meneer. Behalve aan auto's en raketten:

Doet hij ook aan parfum:

Hahaha!

Please buy my perfume, so I can buy Twitter — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Veel plezier en succes vandaag.