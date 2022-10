Slotcall: lagere bodems AEX, hogere toppen rentes en Philips drama

Dit is ook het beursjaar 2022.

Bij de stijgers uit de Stoxx Europe 600 zit u vier wapenfabrikanten, een kunstmestboer, een fossiel energiebedrijf, een staalonderneming, een tabaksfabrikant (en een bank en een uitgever). En in VS ziet de zoveelste anti-ESG tracker licht: de God Bless America ETF ($YALL). En bij de dalers ziet u... JET.

The best and the worst European stocks in 2022, sofar.

NB Try to pronounce the worst stock. pic.twitter.com/D1QPKF8Lh8 — Corné van Zeijl (@beursanalist) OOctober 12, 2022

Dit is ook het beursjaar 2022.

Op de Britse financiële markten is de sfeer om te snijden. De Britse dertigjaars rente zet alweer een nieuwe intragtop neer en het pond hangt aan een zijden draadje. Het VK heeft $118 miljard aan valutareserves om de George Sorossen van deze wereld van zich af te houden. Dat is niks, als de markt een punt wil maken.

We wensen derhalve de Bank of England veel wijsheid toe, met al die gratis geld politici in Whitehall, maar ook de andere Europese landen. Ja, hoeft zeker niet, maar dit kán ook hier in de EU gebeuren met overheden die smijten met geld maar niet begroten en met de huidige inflatie, economie, euro, energie en sentiment.

Dit is ook het beursjaar 2022.

Zowel intradag (627,08) als op slotbasis (631,18), de AEX (oranje) zet weer lagere bodems 2022 neer. Inderdaad, onze (tienjaars) rente zet weer hogere toppen neer. Het beursverhaal vandaag is als zoveel dagen dit jaar. En weer zijn er een paar gruweldalers, vandaag is het vooral het winstwaarschuwende Philips.

Een verdubbeling van de marge voorspellen en dan in werkelijkheid margekrimp rapporteren. Het is een AEX-bedrijf onwaardig. U bent ook boos gezien de koers, double digits zijn veel te veel voor een winstwaarschuwing die iedereen van verre zag aankomen en onze analist Niels Koerts is ook boos op Philips.

Het is niet alleen die beademingsapparatuuraffaire en de volstrekt gebrekkig communicatie daarover, maar het management is de controle over de bedrijfsvoering gewoon kwijt. Anders zit je niet zo faliekant mis met je eigen schattingen. Ernstig. De nieuwe CEO heeft héél véél werk aan de winkel. Succes.

Het zijn de dalers van de dag, Philips lijkt zelfs gretig om nog eerder onder een tientje uit te komen dan die andere tranentrekker uit de AEX, Just Eat Takeaway. Daar is geen nieuws, maar dat is geen enkel beletsel weer happen uit de koers te nemen. De beurs geeft en de beurs neemt, dan maar.

Gelukkig is er ook nog goed nieuws vandaag, maar daarvoor moet u wel bij deze Dividend Aristocrat zijn.

PepsiCo hikes forecast after third-quarter earnings, revenue top expectations https://t.co/krx7HpAEbz — CNBC (@CNBC) October 12, 2022

Krijg de pip, zegt alleen de Amerikaanse PPI: producentenprijzen september vallen niet mee. Om 20:00 uur zijn er Fed notulen van het laatste rentebesluit en morgen zijn er Amerikaanse consumentenprijzen. Die kwam vorige maand met gevel en al de vloer op na een kleine misser, dus wees alert morgen.

De brede markt dan geklokt op het Amsterdamse slot. Het is Europa versus VS voor aandelen met zowaar alleen nullen voor de komma, de dollar houdt zich gedeisd, olie lager en zelf vind ik dat crypto redelijk blijft liggen. Zeker gelet op hoe andere risicovolste assets degenereren waar u bij staat.

De rentes doen weer hun 2022 dingen en zie behalve de Britse ook de Italiaanse rente. Hopelijk rekent de nieuwe Italiaanse regering wat beter dan de Britten bij het opstellen van een begroting. Dit is ook het beursjaar 2022 en het is nog steeds niet bij iedereen doorgedrongen, zoals dat olijke regeringsduo in het VK:

Het. Gratis. Geld. Is. Op!

Beursplein 5

Behalve Philips zelf zet Niels ook nog even zijn tanden in Signify:

Waarom de koers van Signify daalt #SIGNIFYNV https://t.co/aFqrIor8lF — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 12, 2022

Onze analist Peter Schutte is bearish op Sligro. Zelf verbaas ik me bijvoorbeeld nog over de drukte in de dure horeca, maar het geld moet toch een keer op zijn bij de mensen...?

Markt loopt vooruit op zware tijden Sligro #Sligro https://t.co/Y7IvuCxy7r — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 12, 2022

Nog even van gisteren, maar die cijfers lijken vandaag al weer lang vergeten gezien de koers van Ebusco:

Dd rest van de adviezen, ABN Amro hakt en zaagt in onze chippers. Bij OCI wordt winst genomen. Klik op het plaatje voor details:

Verder nog iets? Zeker, maar marktbreed is er geen grote gemene deler. Alles beweegt door elkaar. Zie vooral ArcelorMittal, wat mij betreft is het opvallend hoe relatief goed de cyclische fondsen blijven liggen. Dat zijn op papier de eerst aangewezen aandelen om in een laagconjunctuur en zelfs recessie flink slechter te draaien.

U ziet veel fondsen zonder nieuws procenten bewegen. Het is de invloed van brede markt, rentes, euro en sentiment. En het is een bear market. In een opgaande markt vinden we het volstrekt normaal dat alles zomaar omhoog gaat - het geld dat aan komt waaien - maar anno 2022 weten we beter, want we hebben minder.

Daar gaan we al meteen. UMG en Heineken liggen goed, maar het is niet duiden. Zelfde geldt voor nota bene cyclicals DSM (als dat al niet een defensief fonds is), Signify en zelfs Randstad

Dat de chippers vandaag een keertje niet naar het abattoir hoeven is eigenlijk al winst

IMCD daarentegen is even helemaal uit

Shell is balen, maar daar wordt gewoon een recessie ingeprijsd?

VK perikelen en risico's obligatiemarkt...? Maar Aegon heeft vooral VS en dollar exposure. Onduidelijk waarom de verzekeraar laatste tijd niet goed ligt

TKH en Aalberts zijn mooie (edoch gestaag dalende) fondsen om op een geel papiertje te zetten, naar mijn bescheiden mening

Vandaag een plus, maar zeg maar of en wanneer de postzegelprijs de koers inhaalt van PostNL

Fugro en SBMO beginnen net als Shell toch wel erg in te leveren. Vopak houdt zich dan nog op één teen staande

Omhoog of omlaag, Alfen beweegt bijna altijd hard

Inde AScX krijgen bijna alle gevoelige fondsen gevoelig klop: Fastned, Ebusco, B&S, CM.com, vastgoed en nog een paar

Gelukkig hebben we Pharming nog dan maar

Nee, het is niet leuk op de beurs. Houd u aan uw strategie, die, als het goed is, u van tevoren heb bedacht. Nu opgeven terwijl u al een grote daling om de oren hebt gehad is zonde. Houd vol, beleggen is bloed, zweet en tranen. En ooit gaat u veel spijt krijgen als u nu de handdoek gooit (en later op hogere koersen weer instapt).