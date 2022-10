Beursdag begint weer lekker maar niet heus met Philips, Intel en BoE

Kroniek van een aangekondigde winstwaarschuwing en voorziening?

Niet zo'n kleintje ook, het is een annus horribilis voor Philips.Niet alleen die beademingsapparatuuraffaire achtervolgt het concern, het draait ook gewoon heel slecht. Niet onverwacht dit, maar zeg maar of het al is ingeprijsd. Dit zijn de bullet points en hier leest u het uitgebreide verslag in het Nederlands.

Helaas, u moet waarschijnlijk ook weer goed op uw chippers passen:

Zucht, de AEX indicatie is met -0,3% wéér lager na wéér een lager Wall Street gisteren (alleen de Dow Jones hield de pantalon droog met een lousy +0,1%) en wéér een ploeterend Azië. Het VK worstelt weer met zichzelf,

Het is niet eerlijk, de AEX is de enige die daalt nu, want de Europese futures openen een tiende hoger

De Amerikaanse staan op een - voor oktober 2022 begrippen - whopping +0,5% à +0,7%. Het voelt bijna als een rally

In Azië staan China en Korea een paar tienden hoger, Japan en Korea doen vrijwel vlak, maar Hong Kong zakt weer 1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +3,6% op 33,6

De dollar zakt 0,2% naar 0,9722

Goud, olie en crypto staan alle drie een paar tienden tot bijna een procent hoger

Gelet op de alweer lekker pruttelende rentes hebben aandelen weer niet zoveel ruimte...? Opwaarts dan.

Hier het VK, bij de Bank of England worden overuren gedraaid.

BOE now saying pension funds have 3 days to rebalance their positions

Markets sliding on the news@MichaelSantoli digs into the charts in today's #marketdashboard pic.twitter.com/inQBBZ2QJL — CNBC's Closing Bell (@CNBCClosingBell) October 11, 2022

Weer lagere slotstanden in de VS en zo staat Wall Street er bij sinds de all time high van de S&P 500 op 3 januari van dit jaar. Typisch beurs? Dagelijks chaos op de borden, maar uiteindelijk klopt het. Het hele spul beweegt zich conform risicoprofiel naar de uitgang. Het Damrak geeft vergelijkbaar beeld.

Waarde-aandelen en de nog defensievere Dividend Aristocrats blijven nog het beste liggen

Dan volgen brede markt en small caps

Tot slot is er het intussen bescheiden drama van technologie- en groeiaandelen, maar ook hier wordt de hiërarchie netjes bewaard: van weer brede groei via de chippers naar de doffe ellende van niet-winstgevende tech

Vandaag en morgen draaien om Amerikaanse inflatiecijfers over september en wellicht bevatten vanavond de Fed notulen van het laatste rentebesluit nog nieuws inzichten. Eerst zijn er vandaag de producentenprijzen (PPI) en peak inflation of niet, lijkt het plaatje bijna te vragen:

Morgen zijn er de consumentenprijzen en vorige keer gingen de beurzen loeihard onderuit op een kleine tegenvaller. Let vandaag daarom ook maar goed op die PPI, want de markt staat wellicht weer op scherp:

Dit zijn de inflatieverwachtingen van de markt. Nogmaals: peak inflation of niet? In de VS dan. Europa is een heel ander verhaal.

Tot slot weer de intussen dagelijkse AEX en Nederlandse tienjaars rentegrafiek. Zolang de rente stijgt, daalt de index, is nog altijd het mantra op het Damrak.

Vooruit, nog even een blik onder de motorkap. Iets met stranded assets (energie dus) en verder is het redelijk volgens de boekjes sinds de AEX top op 17 november vorig jaar op 827,57.

En dan nog even dit

Weer lager, maar of Wall Street nou echt naar Londen keek...?

WATCH: U.S. stocks ended lower after the Bank of England indicated it would support the country's bond market for just three more days https://t.co/8krYwvDtMm pic.twitter.com/rNascaIvqh — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2022

Bij deze, na die datum kan het VK rustig in de Atlantische Oceaan afzinken. Het was leuk, we hebben vele gelachen. Groeten :-)

"You've got three days left"



Governor Andrew Bailey urges investors to wind up positions they can't maintain, saying the Bank of England will halt intervention in the market as planned at the end of this week https://t.co/uaEVpHk4uF — Bloomberg UK (@BloombergUK) October 11, 2022

Er is weer vers zweet van centrale bankiers, dit keer rentebikkelende Koreanen:

South Korea's central bank raised interest rates by a half percentage point and flagged more policy tightening as authorities scrambled to hose down red-hot inflation, caused in large part by a surging dollar and higher import prices https://t.co/jxg7jmTstI pic.twitter.com/Qg8OG3vhTS — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2022

Daalde ook Just Eat Takeaway hier gisteren niet een beetje heel hard op? Ze kent dit probleem niet:

Gig company stocks were hammered by a new proposal by the U.S. labor department that would make it harder for companies to treat workers as independent contractors. Read more here: https://t.co/QN6L5W0hRJ $UBER $LYFT $DASH pic.twitter.com/9N38lWfSAB — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2022

Sign of the times:

LVMH sales soar as the owner of Louis Vuitton and Christian Dior benefited from the appetite of American tourists in Europe for luxury goods https://t.co/6gBdrumZgG — Bloomberg Pursuits (@luxury) October 11, 2022

Ondanks... Noem alles maar op:

Mercedes-Benz sales soar despite ongoing supply-chain bottlenecks and an increasingly negative economic outlook as consumers battle surging inflation https://t.co/8ud761lRzw — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2022

Gelukkig is er ook nog fantasie. Leuk voor Sinterklaas?

WATCH: Equipped with an intelligent flight control system and autonomous flight capabilities, flying car X2 by XPeng's eVTOL made its first public flying in Dubai pic.twitter.com/vYwcn7lqdq — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2022

Veel plezier en succes vandaag.