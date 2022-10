Hoe sterk ligt de techsector erbij?

Het sentiment in de techsector is matig. Lagere toppen wijzen erop dat de kou nog niet uit de lucht is.

De technische conditie van de aandelenbeurzen wordt deels bepaald door de kracht van de techsector. Indien tech de broek weet op te houden, zal de rest van de markt weten te stabiliseren.

Maar technisch ligt de techsector er op dit moment matig bij. Veel technologie-aandelen ogen technisch kwetsbaar, met dalende trends en nieuwe lows. De Nasdaq beweegt rond de steun, maar zet die onder druk.

Halfgeleiderindustrie kwetsbaar

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, ligt er technisch kwetsbaar bij nu recente bodems sneuvelen.

Mijn conclusie voor technologie is dat het technische beeld broos is. Lagere toppen wijzen erop dat de kou nog niet uit de lucht is.



Ten aanzien van halfgeleiders gaf ik hier vorige week aan dat er sprake was van stabilisatie maar dat dè definitieve draai nog niet was gemaakt. Dus ook voor de brede markt liggen de kaarten nog niet goed.



Deze keer neem ik de techsector onder de loep. Ik bekijk de Nasdaq100, de SOX en de aandelen Microsoft en ASML. ASML komt medio volgende week met winstcijfers, dus deze analyse loopt daar mede op vooruit.

Nasdaq 100 index oogt zwak

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs, zet de junibodem rond 10.957,11 punten onder druk. Een nieuwe lagere koerspiek zal de dalende trend bekrachtigen. We verwachten dan een daling richting de steun van 9.736,57 punten (de piek van 17 februari 2020).

Enkel boven de weerstand van 13.720,91 punten (gevormd op 16 augustus) verbetert het beeld.



Bij de Nasdaq 100-index laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een zwak verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) is zwak en duidt erop dat technologie achter blijft bij de brede markt.

Amerikaanse halfgeleiderindustrie kwetsbaar

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, blijft technisch zwak. Nadat de junibodem is gebroken, is er neerwaarts ruimte richting de steun van 1.983,71 punten (de top van 10 februari 2020).

De weerstand ligt op 3.087,44 punten (de top van 5 augustus).

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

Beeld ASML is nog zwak

Het aandeel ASML beweegt binnen een grillig koerspatroon met steun op €403,45 (de bodem van 8 juli) en weerstand op €580,50 (de top van 5 augustus).

De uitbraak zal de nieuwe richting gaan bepalen. Na een eventuele doorbraak onder de steun van €403,45 wordt €304,50 het volgende neerwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn van ASML laat een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) is zwak en geeft aan dat ASML nog underperformt.











Microsoft tendeert neerwaarts

Microsoft heeft de koersbodem van juni rond $240 gebroken. Deze uitbraak leverde een technische verzwakking op. Hiermee komt neerwaarts ruimte vrij richting de steun van $199,62 (de bodem van 30 oktober 2020).

Enkel boven $294,18 (gevormd op 19 augustus) klaart het beeld op.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Microsoft Corporation laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Microsoft Corporation minder presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Microsoft Corporation met dat van het marktgemiddelde.