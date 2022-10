Slotcall: Chippers spijkerhard onderuit

Er lijkt maar geen einde te komen aan het slechte sentiment op de financiële markten. De AEX sluit 0,8% lager op 636,31 punten en dit betekent dat we bijna door de bodem van 635,75 zijn gebroken. De slotveiling voorkwam dat we de dag afsloten op het laagste niveau van het jaar.

De daling wordt gedragen door zwaargewicht ASML (-4,1%). De gehele chipsector ligt er overigens slecht bij. Dit is omdat de VS met nieuwe beperkingen kwam met betrekking tot de toegang van China tot de Amerikaanse halfgeleiderindustrie. Het gevolg is dat TSMC bijna 7% verliest op Wall Street.

Ook Just Eat Takeaway (-3,3%) krijgt er aardig van langs, al kan het nog altijd slechter. Uber presteert het vandaag om 9% in te leveren. De Amerikaanse President Joe Biden is de 'boosdoener' want hij dient een wetsvoorstel in waarin taxi-apps, waaronder Uber, vast personeel in dienst moet nemen. Uit moreel oogpunt valt hier iets voor te zeggen, maar de markt is er niet blij mee.

Wat verder opvalt, is dat de defensieve havens hun naam eer aan doen. Ahold (+2,4%), Heineken (+2,3%) en Unilever (+1,4%) vinden de weg omhoog. Een duidelijk aanleiding kan ik niet vinden. Er is simpelweg sprake van sectorrotatie.

Cathie Wood

Het gaat niet zo goed met de Ark Innovation ETF. Het fonds dat door de bekende fondsmanager Cathie Wood wordt beheerd, noteert vanaf de top liefst 77% in het rood.

Ark investeert vooral in niet-winstgevende groeibedrijven en die worden extra hard geraakt door de stijgende rente. Mevrouw Wood zit dus niet op een renteverhoging van de Fed te wachten.

Ze trok haar stoute schoenen aan en schreef een open brief aan Fed-voorzitter Jerome Powell. Iets dat leidde tot de nodige hilariteit in de beleggerswereld. Toch vind marktcommentator Arend Jan Kamp dat zij een aantal goede argumenten heeft waarom de Fed de rente niet verder moet verhogen. Welke dat zijn, leest u in dit artikel.

ARK extends an open letter to the Fed. https://t.co/7aaMG8KWTn — ARK Invest (@ARKInvest) October 10, 2022

Ebusco

Een van de jongste beursgenoteerde bedrijven rapporteert als eerste over het derde kwartaal: fabrikant van elektrische bussen Ebusco (+0,6%). Hoewel, de trading update van het vanuit Deurne opererende concern is wel wat summier van aard.

Beleggers die echt het naadje van de kous willen weten, zullen op de jaarcijfers moeten wachten. Toch is de trading update an sich wel informatief. Die biedt vooral inzicht in de huidige gang van zaken en het verloop van het orderboek. Daarnaast bevestigde het bedrijf de eerder uitgesproken verwachting van "een scherpe omzetstijging in 2022''.

Interessant is dat het management van Ebusco constateerde in de trading update dat de situatie rond de supply chain verbetert, zij het dat deze wel "grillig" blijft. Extra voorraden aanhouden blijft dus het devies.

Het aandeel noteert momenteel op het laagste niveau sinds de beursgang. Of er koopkansen liggen voor beleggers, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven vandaag relatief dicht bij huis. Alleen de Italianen zijn weer de klos. De Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt 7 basispunten aan tot 4,71%. De 5%-barriere komt nu wel erg dichtbij.

Brede markt

De AEX zakt 0,8% en blijft daarmee achter ten opzichte van de DAX (-0,4%) en CAC (-0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,2% tot 32,8 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Nasdaq (-0,4%) en S&P500 (-0,1%) moeten wederom wat terrein prijsgeven, terwijl de Dow Jones (+0,5%) er nog een klein plusje uit perst.

De euro klimt 0,3% en noteert 0,973 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,6%) en zilver (-0,8%) zijn het niet met elkaar eens.

Olie: WTI (-1,7%) en Brent (-1,6%) gaan omlaag.

Bitcoin (-0,6%) dobbert rondom de $19.000.

Het Damrak

Ahold (+2,4%) profiteert van een koopadvies van BNP Paribas. Daarnaast denkt zakenbank Bryan Garnier dat de supermarktketen goed door deze periode van hoge inflatie is doorgekomen.

(+2,4%) profiteert van een koopadvies van BNP Paribas. Daarnaast denkt zakenbank Bryan Garnier dat de supermarktketen goed door deze periode van hoge inflatie is doorgekomen. Besi (-5,4%) gaat net als ASMI (-3,7%) kiezelhard omlaag. Het sentiment rondom de chippers blijft beroerd.

(-5,4%) gaat net als (-3,7%) kiezelhard omlaag. Het sentiment rondom de chippers blijft beroerd. Prosus (+0,6%) houdt vandaag daarentegen het hoofd goed boven water. Dat terwijl Tencent 3,0% inlevert op Wall Street.

(+0,6%) houdt vandaag daarentegen het hoofd goed boven water. Dat terwijl Tencent 3,0% inlevert op Wall Street. Het is mij een raadsel waarom Aegon (-5,2%) zo hard daalt. Door de stijging van de levensverwachting in Nederland moet de verzekeraar een extra voorziening nemen van €90 miljoen, maar dat kan de trigger toch niet zijn.

(-5,2%) zo hard daalt. Door de stijging van de levensverwachting in Nederland moet de verzekeraar een extra voorziening nemen van €90 miljoen, maar dat kan de trigger toch niet zijn. Air France-KLM stijgt liefst 1,9%. Zo zie je maar dat kwaliteit op een dag als vandaag weer komt bovendrijven.

stijgt liefst 1,9%. Zo zie je maar dat kwaliteit op een dag als vandaag weer komt bovendrijven. PostNL (-1,1%) lijkt alleen maar te kunnen dalen. Berenberg kwam er tot zijn eigen schrik achter dat het nog een koersdoel van €4,20 hanteerde voor de post- en pakketbezorger. Dit is nu direct rechtgezet, want de zakenbank halveert zijn target price naar €2. Verder kwam naar buiten dat de Raad van Commissarissen Herna Verhagen wil herbenoemen voor een periode vier jaar. Sterkte toegewenst aan de aandeelhouders.

(-1,1%) lijkt alleen maar te kunnen dalen. Berenberg kwam er tot zijn eigen schrik achter dat het nog een koersdoel van €4,20 hanteerde voor de post- en pakketbezorger. Dit is nu direct rechtgezet, want de zakenbank halveert zijn target price naar €2. Verder kwam naar buiten dat de Raad van Commissarissen Herna Verhagen wil herbenoemen voor een periode vier jaar. Sterkte toegewenst aan de aandeelhouders. Accsys (-5,3%) noteert op het laagste niveau sinds 2016. Bedrijven met issues worden in deze markt niet gepruimd.

