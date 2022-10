Cathie Wood van Ark vraagt gewoon de Fed om een bail-out

Er staan nog net geen Lieve Jerome boven.

ARK extends an open letter to the Fed. https://t.co/7aaMG8KWTn — ARK Invest (@ARKInvest) October 10, 2022

To extend is verlengen, ofwel: dit is niet voor het eerst. Maakt niet uit; wat schrijven fondsmanager Cathie Wood van Ark Innovation ETF en de haren? Dat de Fed alwéér behind the curve is. Ark meent dat de centrale bank veel te veel haar oren laat hangen naar actuele inflatie- en werkgelegenheidscijfers. Lagging indicators, zegt het huis.

Dit zijn de leading indicators en die zijn momenteel zwaar deflatoir, volgens Ark. De Baltic Dry Index - vervoerprijzen overzee - is tricky, want zowel het aanbod aan goederen áls scheepsruimte is van invloed op de koers en de prijs en die zijn beide even volatiel. Heel volatiel zelfs.



Copypaste, want er staan zoveel fondsnamen in. Ark noemt ook de explosieve voorraadopbouw van bedrijven als deflatoir risico:

Downstream, inventory accumulation seems to be overwhelming manufacturers and retailers. After grappling with supply chain constraints for more than a year, even world class companies seem to have overruled their automated enterprise resource planning (ERP) systems and over-ordered merchandise.

In the face of single-digit sales growth, inventories at Walmart and Target increased 25.5% and 36.1%, respectively, during the most recent quarter. Nike’s recent quarterly results suggest that the inventory imbalances have worsened. Despite sales growth of only 3.6%, Nike’s inventories increased 44.2% globally.

In North America and on ships in transit, its inventories increased 64.8% and 85.0%, respectively! In the auto sector, used car price inflation as measured by the Manheim used value index peaked at 54.2% on a year-over-year basis in April 2021 and made another run to 46.6% in December 2021, but have dropped 13.5% year to date.

Dit is de Bloomberg Commodity Spot Index, een gewogen mandje van twaalf energie- en metaalfutures. Die komt af na een enorme bull run, maar de daling is nog niets vergeleken met wat aandelen en vooral obligaties er dit jaar van bakken. De dikke minnen grijnzen u in uw porto tegemoet. Oordeel zelf hoe deflatoir dit (al) is.



De brief is dus een herhaling, en die had Ark kunnen uitbreiden met alle chips-jobstijdingen en winstwaarschuwingen die het regent. Want chips zijn zeer vroegcyclisch en daar lijkt de economische vertraging nu flink huis te houden. U ziet de ellende op de borden. Volgende week woensdag is Uur U, als ASML Q3's heeft.

Resumerend: Wood en haar Ark-collega's hebben zeker gelijk, als ze op de deflatoire factoren wijzen die aan het werk zijn. En die kunnen zeker de overhand krijgen. In de tabel missen echter nog een paar commodities, zoals bijvoorbeeld... energie. Ja, want er zijn momenteel ook inflatoire krachten aan het werk. En hoe.

De Fed moet een weg vinden tussen infla- en deflatoire factoren. Okee, daar zijn in het verleden (grote) fouten mee gemaakt, maar het rentewapen hanteren is kunde en geen exacte wetenschap. En ja, toevallig zijn inflatie (van 2%) en werkgelegenheid de enige twee wettelijke mandaten die de centrale bank heeft.

Stijgende aandelenbeurzen horen daar dus niet bij. En dat is natuurlijk de crux van deze brief. Ark preekt voor eigen portfolio en business. Stijgende rentes zijn funest voor de koersen van hun hoogrisicofondsen en nu ook voor de instroom van geld van klanten daarin. Kies daarom zelf of dit een wanhoops- of een open brief is.

Hier is de koers van Ark Innovation ETF. Die staat op een haar van intradagbodem $35,10 uit mei. Misschien is deze brief daarom ook een open tip voor u. Houd dit hóógrisicofonds in de gaten, want het lijkt zelf ook vroegcyclisch en is misschien wel de kanarie in de beurskolenmijn.

In februari 2021 ging het als een van de eerste in een bear market

Die bodem in mei was ook de eerste die we zagen (daarop volgde de zomerse dead cat bounce)

Zo is het fonds wellicht ook het eerste dat een bull market ingaat

Tenzij de Fed nóóit meer gaat verlagen natuurlijk. Een bail-out van Ark Invest lijkt me daar echter niet op de agenda staan.