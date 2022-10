Vanavond: gratis webinar met Nico Bakker en Jean-Paul van Oudheusden

Fundamenteel analist Jean-Paul van Oudheusden en technisch analist Nico Bakker geven vanavond (maandag 17 oktober) hun visie op de grondstoffenmarkten en hoe je daar met Turbo's het beste op in kan spelen.

En uiteraard wordt in dat webinar ook stilgestaan bij het algehele sentiment op de beurs. Om het webinar bij te wonen is inschrijven het enige wat u hoeft te doen. In het webinar heeft u ook de mogelijkheid om beide coaches vragen te stellen.

Bakker en Van Oudheusden zijn allebei beleggingscoach in het populaire beursspel de Slimste Belegger, georganiseerd door IEX en BNP Paribas. dat vandaag zijn derde week in gaat, krijgen spelers vier weken lang de beschikking over 25.000 virtuele euro's, waarmee ze - al even virtueel - kunnen handelen met de Turbo's van BNP Paribas. Lees hier meer.

Bekijk hier vast twee video's van deze coaches.

Nico Bakker:



Jean-Paul van Oudheusden:

Aan het eind van het derde webinar zal het ook nog even gaan over het verschil tussen deze competitie en Turbobeleggen in de realiteit. Kijkt u ook vanavond?

Er staan in de loop van het spel nog twee webinars op het programma:

Webinar 3: Turbo's toepassen, met Nico Bakker en Jean-Paul an Oudheusden - 2. 17 oktober 19:30 uur

Webinar 4: discussie en tips. 24 oktober 19:30 uur

RISICOWAARSCHUWING

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

In de editie-2022 van de Slimste Belegger zal met inachtneming van regelgeving die per 1 oktober 2021 van kracht is gegaan geen prijzenpakket ter beschikking worden gesteld. Het klassement zal wel als vanouds worden bijgehouden zodat u uw prestatie ten opzichte van andere spelers kan volgen.