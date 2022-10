De Slimste Belegger: vanavond gratis webinar grondstoffen

Het leukste beursspel van Nederland is nu ruim een week op streek. We hebben een eerste weekwinnaar, en volgende week weer een webinar. Op het moment van schrijven staan al drie mensen op een winst van meer dan 50%. Wij twijfelen niet aan hun talent en inzicht, en vermoeden dat ze trouw de dagelijkse video's hebben gevolgd, en de gratis webinars van BNP Paribas. Week 1 De Slimste Belegger wordt georganiseerd door IEX en BNP Paribas. Wie in vier weken het meeste rendement weet te maken heeft gewonnen, en u krijgt daarvoor de beschikking over 25.000 virtuele euro's en de Turbo's van BNP Paribas. Lees hier meer. Er zijn al twee webinars geweest. Gemist? Niet getreurd, u kunt ze nog bekijken Webinar 1: uitleg van het spel en de werking van Turbo's. Hier terugkijken

Webinar 2: Turbo's toepassen door experts - 1. Hier terugkijken De winnaar van de eerste speelweek is speler Debx, met een rendement van bijna 44%. Gefeliciteerd met deze mooie tussenstand! Het derde webinar Fundamenteel analist Jean-Paul van Oudheusden en technisch analist Nico Bakker zullen maandag (17 oktober) hun visie geven op de grondstoffenmarkten en hoe je daar met Turbo's het beste op in kan spelen. Wie zich vast inschrijft krijgt een reminder en kan de beide coaches vragen stellen. Aan het eind van het derde webinar zal het ook nog even gaan over het verschil tussen deze competitie en Turbobeleggen in de realiteit. Webinar 3: Turbo's toepassen door experts - 2. 17 oktober 19:30 uur

Webinar 4: discussie en tips. 24 oktober 19:30 uur Bekijk hier vast twee video's van deze coaches. Nico Bakker:

Jean-Paul van Oudheusden: De Slimste Belegger is begonnen op maandag 3 oktober om 08:00 uur en duurt tot en met vrijdag 28 oktober 22:00 uur. U kunt nog steeds meedoen! U kunt ook meedoen via tablet of smartphone. Download hier de app met nog veel meer informatie over Turbo's: RISICOWAARSCHUWING

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. In de editie-2022 van de Slimste Belegger zal met inachtneming van regelgeving die per 1 oktober 2021 van kracht is gegaan geen prijzenpakket ter beschikking worden gesteld. Het klassement zal wel als vanouds worden bijgehouden zodat u uw prestatie ten opzichte van andere spelers kan volgen.

