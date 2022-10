Obligatiekrach 2022 en wat u daar als aandelenbelegger mee moet

Mooi lange termijn plaatje van 1789 tot nu. Wat opvalt is dat oorlogen beginnen in een bear market. Maw, de start van een oorlog is een koopsignaal. We voeren nu ook een oorlog, een proxy oorlog, dat wel. Is dat genoeg voor een nieuwe rally?

Wat ook opvalt is dat het een logaritmische chart is, wat betekent dat koersen de laatste paar decennia wel heel erg hard omhoog gegaan zijn. Eigenlijk vanaf 1971, het moment waarop de laatste koppeling met goud is doorgesneden.