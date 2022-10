Obligatiekrach 2022 en wat u daar als aandelenbelegger mee moet

De Grote Boze Obligatie Krach 2022 - want dat is het - in historisch perspectief geplaatst.

Dit is echt zonder weerga. Om 2022 met de data in de plaatje (hier de bron) te vergelijken:

Drie keer aan het einde van een oorlog, die met leningen was betaald, die iedereen tijdens de oorlog min of meer verplicht kocht, want patriottisme. Met name de houders van staatspapier van verliezende partijen waren daarna in de praktijk hun geld kwijt, zoals Duitsers tot twee keer toe.

De South Sea Company Bubble was misschien wel de grootste ooit. Londen was toen al Amsterdam voorbij gestreefd als financieel centrum. Blijkbaar zat iedereen op zwart zaad na het ontploffen van die bubbel en gingen obligaties ook de deur uit.

Het afschaffen in 1931 van de Britse goud standaard (die ene toen minfin Winston Churchill in 1925 juist weer had ingevoerd) viel middenin De Grote Depressie en de gruwelijkste beurskrach en bear market ooit, die van 1929-1932 (Dow Jones -89%)

Geen reuring over de huidige krach

Interessant is het dat ondanks die enorme beurskrach die er gaande is, u daar nooit iets over hoort en ziet. Geen gedoe, herrie en paniek zoals we dat bijvoorbeeld zagen, toen van najaar 2007 tot en met voorjaar 2009 de aandelenkoersen volledig aan diggelen gingen - met een versnelling ná Lehman Brothers.

Het heeft er misschien mee te maken dat wij particuliere beleggers er zelf amper tot niet in beleggen en we obligaties zeker in de afgelopen tien jaar zelfs links hebben laten liggen. Het is echt een investering voor institutionele beleggers en daarmee is er niet direct pijn en daarmee ook geen paniek bij het grote publiek.

Het 'slimme' en het 'domme' geld

Oude termen voor obligaties en aandelen zijn het slimme geld en het domme geld. Dat is zeker overdreven, maar het is ook niet voor niets zo. Om een lang verhaal kort te maken, de markt in staatspapier geldt als leidend ten opzichte van aandelen.

Hebben we daar iets aan? Wat deden ze ná de gebeurtenissen uit het plaatje?

Zo verging het aandelen na vorige krachs

Het is koffiedik kijken en op zevenmijlslaarzen. De krach na de South Sea Company Bubble mocht er zijn. Of het daarvoor, tijdens of daarna was, alle aandelen kregen zo te zien een beuk. Het is perfect af te lezen aan deze academische en naar 1602 teruggerekende herbeleggingswereldindex.





Voor het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog in 1865 is er dit plaatje. Tijdens de oorlog speerde Wall Street, maar daarna niet meer en volgde er na een paar jaar zelf weer een vette bear market.

Het blijft opmerkelijk dat in de jaren 1865 -1900, toen de VS een economische wereldmacht werd, aandelen niet veel deden.







Dit is een weekgrafiek van de Dow Jones-index. In 1920 baggerden aandelen er op los, alsof het 2022 is. Eind jaren twintig van de vorige eeuw was er die unieke rally, maar die was toen nog ver weg.



Het skippen in 1931 van de Britten van de goudstandaard viel middenin in de bear market der bear markets. In 1933 schaften de Amerikanen die standaard ook af, en toen stegen de koersen weer of wel. Nee, hier valt denk ik weinig zinnigs over te zeggen



Dan het Marshall Plan nog uit 1947. Niet veel te zien aan de Dow Jones in die jaren. Zijwaarts dan maar en even heel grof.



Fast forward naar 2022

Rest 2022 nog. Dit plaatje komt u vaak tegen. Onze oplopende rente, ofwel dalende (staats)obligaties, lopen bijna perfect tegen de AEX in.

Nee, de huidige situatie is moeilijk met die andere bond implosies te vergelijken. Of het moet de South Sea Company Bubble zijn. Dat fonds was ook ietwat hoog gewaardeerd...



Of het een bubbel was, bepaalt u zelf, maar de aandelenbeurs komt in ieder geval van torenhoge waarderingen af in met name 2021. Het perfecte spiegelbeeld duidt er op dat de markt tot dusverre alleen een lage waardering voor aandelen door hogere rentes inprijst en nog geen (mogelijke) winstrecessie. Dat is nog steeds zo.

Dit zijn de winst-per-aandeelverwachtingen voor diverse indices in eigen valuta en op hun eigen as. Het is een beetje een mikadoplaatje, maar als u goed kijkt, ziet u de winstverwachtingen voor AEX en Stoxx Europe 50 nog steeds oplopen en de rest voorzichtig dalen.



... en dit is het plaatje in euro's

Door de sterke dollar bij deze hetzelfde plaatje, maar dan alles in euro´s. Alleen de Nasdaq 100 springt er nu nog negatief uit.



Nee, dit is nog allesbehalve een recessie inprijzen. Dan gelden er toch echt andere normen. In de regel. U weet nooit hoe het nu gaat.

The correct answer to yesterday's #earnings poll is:



50%!



Global #earnings fell 50% during US #recessions.



More in the Daily Insight: ?? https://t.co/6ZRKz6fCcQ — jeroen blokland (@jsblokland) October 5, 2022

Nog één plaatje, dezelfde indices, in euro's en dan vanaf de top in de AEX op 18 november 2021. Ja, u ziet goed. Dat hebben wij dan weer, hé? U mag even vloeken. Gelukkig kunnen we obligaties en de rentes de schuld geven.