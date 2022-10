Opnieuw een rode beursdag in het verschiet en weer een chipdrama

De AEX-indicatie is -0,2% na weer een slecht Wall Street en een chipdrama in Azië. Hopelijk is gisteren bij ons de nieuwste VS chipboycot van China, want dat lijkt de boosdoener, al ingeprijsd bij ASML, ASMI en Besi.

Europese futures openen allemaal nipt in de min

De Amerikaanse staan 0,5% lager

In Azië ligt China vlak, maar moet u dit zien:

Nikkei 225 -2,7%

Hang Seng -2,1%

Kospi -2,7%

Taiwan -4,4% (TSMC -8,3%)

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +3,5% op 32,5

De dollar stijgt 0,2% naar alweer 0,9686

Goud en olie bewegen vrijwel vlak en crypto moet één à meerdere procenten terug

De rentes nog die op de hoogste standen van dit jaar en soms sinds heel lang staan. Oh oh VK, de markt heeft grote twijfels over de regering, laten we er maar geen doekjes om winden.



Tja, hoeveel ruimte hebben aandelen en dan vooral groei, cyclisch en gewoon veel te duur, als de rente blijft stijgen? Zie hier weer onze AEX en onze tienjaars die op de hoogste stand in elf jaar sloot. Gezien de prachtige correlatie mag de index misschien nog niet eens mopperen dat er geen nieuwe low verscheen op het bord.

Aandelen en rentes correleren vrijwel altijd, nooit perfect en er zijn jaren dat er geen touw aan vast te knopen is. Eens sneuvelt dit fraai gespiegelde plaatje ook weer, maar er gaat dan geen belletje luiden, of een alarmlampje branden.



Slecht Wall Street gisteren, maar wie er pas echt niks van bakten, waren de chippers. Zie hier de Philadelphia Semiconductor Index (oranje) die gisteren met 3,5% nat ging (paars Nasdaq 100 -1,0%) en wel een nieuwe bodem neerzette.



Onderliggend wordt de chipverschrikking dit jaar pas echt zichtbaar. Het zijn echt niet alleen ASMI, ASML en Besi die vervelend zijn. Zelfs grootmachten als Nvidia, TSMC, Broadcom en Qualcomm liggen te spartelen



Is dit ook tech? Fastned on the wires, het bedrijf levert met zijn kwartaalupdate, om het zo kort en puntig mogelijk samen te vatten. Het verhoogt de prijzen, dat wel. En gelukkig maar voor de aandeelouders kan het dat blijkbaar ook.



Ebsuco is er ook met een update met aantallen bussen, maar niet met cijfers. Het bedrijf zit op schema en spreekt van aantrekkend momentum sinds de zomer. Dat kunnen we helaas niet van de koers zeggen (u mag vooral de rentes de schuld geven), maar wie weet.

De outlook:

Assuming no deterioration to the current geopolitical, supply chain and COVID-19 situation, Ebusco management reiterates the outlook previously provided; based on the current and ongoing tender activity, anticipated deliveries and shipment in 2022, a sharp increase in revenue in 2022 compared to 2021 is expected, with 285 buses contributing to the 2022 revenue.



Pharming is helaas weer een penny stock en hier is al een persbericht. PostNL wil Herna Verhagen herbenoemen als CEO. Lucas Bols heeft ook nieuws.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

06:58 Europese beurzen openen weer lager

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

10 okt PostNL wil Herna Verhagen herbenoemen als CEO

10 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

10 okt Nasdaq naar laagste punt 2022 op rood Wall Street

10 okt Olieprijs daalt

10 okt Wall Street gebukt onder rentevrees

10 okt Europese beurzen lager na volatiele sessie

Analistenadvies:

PostNL: naar €2 van €4,20 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



En ze lopen allemaal op, zoals ook bij Basic-Fit.

De agenda:

00:00 Ebusco - Cijfers derde kwartaal

00:00 Fastned - Cijfers derde kwartaal



08:00 Werkloosheid - September (VK)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - September (VS)

En dan nog even dit

De bear market is alive:

WATCH: Wall Street ended lower, with the Nasdaq posting its lowest close since July 2020, as investors worried about the impact of more interest rate hikes https://t.co/bpwJdKk210 pic.twitter.com/rKvjtCwRGA — Reuters Business (@ReutersBiz) October 11, 2022

Vandaar de koersellende in Azië:

Chip-related stocks in Japan and South Korea slumped as traders returning from holiday reacted to the Biden administration’s move to put fresh curbs on China’s access to US semiconductor technology https://t.co/WsPO8TOIJY — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2022

Intussen in het VK:

UK yields soar after the Bank of England’s move to extend its emergency backstop measures failed to reassure investors https://t.co/UJyAj5nA8y — Bloomberg Markets (@markets) October 10, 2022

Iedere dag nieuws:

Elon Musk's banks, faced with huge losses on their commitment to finance the $44 billion buyout of Twitter, may not be able to back out of the deal easily but they might have a way to minimize the hit they take https://t.co/BaDRiChKD7 pic.twitter.com/KMcq7ssvQO — Reuters Business (@ReutersBiz) October 11, 2022

Er is flink discussie in VS over de overname en de policy van Twitter en Mr. Wall Street zelf bemoeit zich er ook tegenaan:

Jamie Dimon says Musk should 'clean up Twitter,' echoes Tesla CEO's bot concerns https://t.co/p4BQJo7IL7 — CNBC (@CNBC) October 11, 2022

Auw:

Glencore faces a raft of class-action style lawsuits from investment and pension funds in the UK, months after the mining giant pleaded guilty to market manipulation and bribery https://t.co/gspRZVupry — Bloomberg Markets (@markets) October 10, 2022

Veel plezier en succes vandaag.