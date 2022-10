Rood en rotnieuws, het is weer zo'n typische bear market-ochtend

Deze week start het Q3-cijferseizoen met onder meer Ebusco, Fastned, NSI, TomTom en de Amerikaanse banken, maar het enthousiasme spat er nog niet vanaf na die zeperd weer vrijdag.

De AEX-indicatie is liefst -0,9% en daarom zijn de ogen toch weer op de onderkant gericht. De zandzakken liggen op 627,35 intradag- en 633,55 op slotbasis. Er is voornamelijk geopolitiek nieuws nu en op het Damrak is het nog stil, er is geen nieuws.

De Europese futures open allemaal rond 1% lager en de Amerikaanse doen iets beter

In Azië kleurt ook alles rood. China is een week dicht geweest (CSI 300 -1,8%) en met name Hong Kong ligt slecht, de Hang Seng staat -3,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +2,8% op 31,6

De dollar stijgt 0,2% naar 0,9720

Goud staat -0,5%, olie daalt ook een halfje en crypto noteert vrijwel vlak, misschien wel verrassend met de risk-off modus nu op de markten

De Amerikaanse obligatiemarkt is dicht vandaag, maar houd de rentes maar weer in de gaten. Want het rente-inflatieverhaal is nog altijd niet stuk te krijgen, want er is nog steeds geen bewijs dat we peak inflation hebben gezien.



Want zo lang de rentes stijgen, lijkt er maar weinig ruimte voor aandelen. Zowel de Duitse (oranje) als de Amerikaanse tienjaars rente weten van geen ophouden, wellicht zijn er alweer nieuwe toppen in de maak.



Dit is de Hang Seng Tech Index, die vandaag een nieuwe low neer zet. Een bear market van twintig maanden, alsof het niks is. Tencent doet nu -2,2% en is nog een van de betere fondsen.



Want het is weer zo ver. Alsof er nog geen problemen genoeg zijn in de wereld:

Shares in Chinese tech giants Alibaba and Tencent as well as in chipmakers slump following the latest U.S. crackdown on China's chipmaking industry to slow Beijing's technological and military advances https://t.co/fXzC5sNR8h pic.twitter.com/9wA6PruoRa — Reuters Business (@ReutersBiz) October 10, 2022

Nee, er is vanochtend echt geen greintje inspiratie te ontdekken. Het is malaise. Dienstmededeling nog even van DNB: onverwacht kan dit voor niemand zijn, want bankieren is cyclisch.

De risico’s voor de financiële #stabiliteit zijn door de hoge #inflatie, oplopende #rentes, de oorlog in #Oekraïne en verslechterde groeivooruitzichten toegenomen. Dit zal de financiële sector - die er goed voor staat - op de proef stellen. Lees meer ??https://t.co/KwrZV0zLQ0 pic.twitter.com/ZUpAfZL39v — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) October 10, 2022

En zo is er momenteel weinig lol aan op de beurzen. Er zit niks anders op, we moeten de slechte tijden uitzitten.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:12 Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Aperam

08:05 Interesse Sligro voor Belgische Metro-winkels

07:58 Lagere start handelsweek AEX voorzien

07:39 Stellantis wil nikkel en kobalt uit West-Australië

07:26 DNB: Nederlandse banken kijken tegen toenemende verliezen aan

07:08 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:00 Nederlandse productie blijft stijgen

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

09 okt Cijferseizoen in aantocht

De AFM meldt deze shorts:

Besi staat er vaak bij en daarom een kijkje:

De agenda:

06:30 Industriële productie - Augustus (NL)

En dan nog even dit

Ter memorie, op een véél te goed banenrapport:

WATCH: The Dow and the S&P 500 dropped more than 2% following a solid September U.S. jobs report https://t.co/MS81QD9xin pic.twitter.com/sMxLYJXV9O — Reuters Business (@ReutersBiz) October 8, 2022

Vooruitblik, het cijfer van deze week is Amerikaanse inflatie donderdag om 14:30 uur:

WATCH: U.S. inflation data next week could raise or dash hopes that the Fed can start slowing down rate hikes pic.twitter.com/o70XV0DHCr — Reuters Business (@ReutersBiz) October 8, 2022

Voor bond-begrippen is dit een krach?

The bond bubble continues to lose more air. The value of global bonds has lost another $696bn in the past week, mainly driven by US jobs data which suggests less progress has been made by Fed in cooling econ in its quest to tame inflation. It was 8th neg week for bonds in a row. pic.twitter.com/VaEzfKOVh3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 9, 2022

Valt nog mee:

Gemiddeld per dag produceerde de Nederlandse #industrie in augustus 5,9 procent meer dan in augustus 2021. De groei is de afgelopen drie maanden redelijk stabiel, maar kleiner dan in de maanden daarvoor. Lees er meer over op: https://t.co/Tdd7OYoQrY pic.twitter.com/jLx4G1b2Yv — CBS (@statistiekcbs) October 10, 2022

Bijna de gehele jaarproductie:

Rivian recalls 13,000 vehicles due to loose fastener https://t.co/XW02K2oKHn — CNBC (@CNBC) October 8, 2022

+8%:

Tesla delivered 83,135 China-made electric vehicles in September, smashing its monthly record, according to a report released by the China Passenger Car Association https://t.co/r7HvOJVmk4 pic.twitter.com/t0i90AA7fg — Reuters Business (@ReutersBiz) October 10, 2022

Wel of geen emissie?

WATCH: Credit Suisse seeks to shore up investor confidence with a $3 billion debt buyback. But questions remain about the bank's restructuring and its possible need for new capital to fund it https://t.co/A5Q8BLqHeL pic.twitter.com/5sSDLk0zwA — Reuters Business (@ReutersBiz) October 8, 2022

Genoeg om u zorgen over te maken:

The inflation fight is far from over, and global recession alarms are ringing more loudly. See how global goods trade is falling victim to worldwide pressures, via the Bloomberg Trade Tracker https://t.co/cMak6z7gJb — Bloomberg Markets (@markets) October 10, 2022

Veel plezier en succes vandaag.