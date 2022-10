Cruciale steun van de AEX houdt vooralsnog stand

Dank Wouter voor de duiding .



Emotie uit, ratio aan beleggers. Uit onderzoek blijkt dat oktober geen dramabeursmaand is, maar vaker een opmaat vormt voor herstel.



Sterker, gegevens die 100 jaar teruggaan, laten zien dat de koersen in september vaker lager eindigden dan in oktober. Cijfers laten zien dat oktober vaak juist een maand is waarin een bearmarkt eindigt.



Dat oktober tevens een maand is waarin de volatiliteit hoog is, onderstreept dat; vaak is hoge volatiliteit kenmerkend voor de afsluiting van een turbulente periode.