Slotcall: IJzersterk banenrapport bezorgt beleggers een kater

De AEX (-2,2%) gaat zwalkend het weekend in. De rentes spuiten omhoog en dat betekent slecht nieuws voor aandelen. De boosdoener is het banenrapport dat om 14:30 uur uitkwam.

Afgelopen maand kwamen er in de VS liefst 263.000 arbeidsplaatsen bij, waardoor de werkloosheid daalde tot 3,5%. Dit is het laagste niveau sinds 1969. Beide cijfers waren beter dan verwacht. Anno 2022 betekent goed nieuws helaas slecht nieuws dus gingen de markten op het bericht stevig naar beneden.

Hoe sterker de arbeidsmarkt hoe groter de opwaartse druk op de lonen en dus hoe hoger de inflatie. Naar alle waarschijnlijkheid reden voor de Fed om de rente bij de komende vergadering in november met 75 basispunten te verhogen. Ruim 82% van de analisten gaat hier nu vanuit.

Risk-off

Het is risk-off op de financiële markten. De groeiaandelen en bedrijven met een krasje gaan in de uitverkoop, terwijl de defensieve havens de schade beperkt houden.

We zien de chippers ASMI (-6,7%) en ASML (-6,1%) kelderen. Baas boven baas is Just Eat Takeaway met een min van liefst 8,6%. Ahold (+0,1%), Unilever (-0,3%) en KPN (+0,4%) blijven daarentegen goed liggen. De vreemde eend in de bijt is ArcelorMittal (+1,1%).

Een aandeel als Philips (-4,1%) moet u op een dag als deze ook niet in portefeuille hebben. Het aandeel noteert momenteel op het laagste niveau sinds juli 2012. Kortom, meer dan tien jaar geleden. Pijnlijk!

Shell

Na enkele sterke kwartalen bleek gisteren dat Q3 duidelijk wat minder goed is verlopen voor Shell (+1,4%). Tegenwind bij diverse divisies zorgt ervoor dat het concern niet aan de consensus zal weten te voldoen.

Toch laat het bericht de markt relatief koud. Gisteren wist Shell het verlies op het slot beperkt te houden tot circa 2,5% en vandaag wordt het verlies voor de helft goed gemaakt. Dat notabene in een fors dalende markt.

In andere woorden: Shell is wederom een outperformer. Of deze winstwaarschuwing voor analist Martin Crum aanleiding vormt om het koersdoel te verlagen, leest u in het onderstaande artikel.

Ook Shell worstelt met de gasprijs #SHELLPLC https://t.co/DC9LqrrQF0 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 7, 2022

Pensioenen

De door pensioenfondsen betaalde uitvoeringskosten zijn in 2021 tot een recordhoogte gestegen. De totale kosten kwamen uit op €14,5 miljard en dat is van ongeveer €700 per persoon per jaar. Bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen liggen de kosten meer dan de helft lager.

Dus Hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz vraagt zich af: kunnen die pensioenkosten niet lager?

Kunnen die pensioenkosten niet lager IEX Premium https://t.co/hrkauW438m via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) October 7, 2022

Rentes

De rentes vliegen omhoog. Kijk vooral naar de Italiaanse rente. Er komen maar liefst 20 basispunten bij. Nog twee van dit soort dagen en de Italianen moeten meer dan 5% rente gaan betalen. Ruim 10 jaar geleden leidde dit tot paniek op de financiële markten.

Nederland: +12 basispunten (+2,52%)

Duitsland: +12 basispunten (+2,20%)

Italië: +20 basispunten (+4,70%)

Verenigd Koninkrijk: +11 basispunten (+4,27%)

Verenigde Staten: +7 basispunten (+3,89%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,0%

AEX deze maand: +1,0%

AEX dit jaar: -19,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -18,0%

Lelijk einde van een goede week

De Europese beurzen kleuren deze week groen, maar dat hebben we volledig te danken aan de forse stijging op dinsdag. Was dit een bear market rally? Uiteindelijk wint de AEX 1,0% en dat is redelijk in lijn met de overige Europese indices. Wall Street doet er een schepje bovenop, al valt de winst van 1,1% voor de Nasdaq wat tegen.

AEX

Shell (+4,1%) staat gewoon in de top drie van beste AEX-fondsen deze week. Notabene met winstwaarschuwing. De chippers komen overigens ook weer bovendrijven. Daarentegen doet Just Eat Takeaway (-11,9%) mijn pijn aan de ogen. Nog €0,50 eraf en er staat weer een nieuwe low op het bord.

AMX

PostNL (-6,1%) maakt zijn naam als zwakke broeder waar. De shortposities zijn inmiddels opgelopen tot 5,5%. Extra pijnlijk is dat Bank Degroof zijn koersdoel met bijna 24% heeft verlaagd tot €2,10. Ook Basic-Fit (-4,4%) wordt nu massaal geshort.

Maandag kom ik door met een Premiumartikel over de mogelijke beweegredenen van deze shorters. Hier staat tegenover dat OCI (+13,1%) een nieuwe all time high op het bord. Dat kan in een markt als deze dus ook.

ASCX

Het is een bestuurlijke chaos bij B&S Group (+7,6%), maar door overnamespeculaties noteert het aandeel hoger. Daarentegen ligt vastgoed wederom slecht. De boosdoener is de stijgende rente.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik