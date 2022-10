Dik in de plus, maar té voorzichtig van start gegaan

Bericht delen via:

Afgelopen maandag barstte de Slimste Belegger-competitie los. Dit eerste weekje van de turbostrijd heb ik ruim 7,2% rendement geboekt. Hoewel de meeste beleggers – waaronder ikzelf – in 2022 zouden tekenen voor 7,2% rendement, had het in de context van de Slimste Belegger-competitie toch beter gekund.

Ik heb namelijk onvoldoende gebruik gemaakt van de bijzondere omstandigheden waarin de turbowedstrijd van start is gegaan. Spelers begonnen de competitie namelijk in een bear market rally. Zo steeg de AEX dinsdag zelfs 3,7% en daar heb ik helaas onvoldoende gebruik van gemaakt.

Spelers die maandag al een longpositie hadden ingenomen, plukten daar namelijk dinsdag al gigantische vruchten van. Ik maakte de fout door eerst nog even de kat uit de boom te kijken. Pas dinsdag nam ik voorzichtig mijn eerste posities in.

De winnaars en verliezers

Deze pakten overigens wel goed uit. Zo verdiende ik gedurende de week ruim 7,6% aan mijn Turbo Long op de Nasdaq, 4,3% aan mijn Turbo Long op Tesla en 3,8% aan mijn Turbo Long op Shell. Zelfs de Turbo Short op de euro-dollarkoers – waarmee ik kortstondig bijna 10% in de min stond – heb ik met meer dan 2% winst weten te verkopen. Mijn enige verlieslatende Turbo was mijn longpositie in Apple, die ik met een verlies van 1,3% sloot.

Die 7,2% rendement is overigens niet zo mooi als het lijkt. Spelers kunnen namelijk elke dag €250 aan speelgeld verdienen door het goed beantwoorden van een quizvraag. Aangezien ik alle vijf quizvragen juist had, is dit verantwoordelijk voor 5% van mijn rendement.

Coaches verslagen

Mijn daadwerkelijke rendement is dus ‘slechts’ 2,2%. Hoewel ik beter in had kunnen spelen op de bear market rally van begin deze week, is het desondanks geen slechte prestatie. Deze eerste week heb ik namelijk (met aftrek van het quizrendement) beter gepresteerd dan drie van de vijf coaches.

