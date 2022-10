Slotcall: bodem AEX aangestampt, chipsector wéér onderuit

Een interessant fenomeen: ook de energiebedrijven worstelen met de impact van de hoge energieprijzen. Nog los van een verhoogd risico op wanbetaling worden de concern geconfronteerd met de beruchte margin calls.

Oftewel, de financiële buffer die de bedrijven aan moeten houden vanwege de exorbitant gestegen energieprijzen is flink uit de hand gelopen. Iets waar bijvoorbeeld Shell in zijn trading update vooruitlopend op de Q3-cijfers voor waarschuwde.

Nu zal dit het rijke Shell niet in de problemen brengen met zijn hoge cashflow, maar voor veel kleinere spelers zijn de aan te houden margins bijna niet meer op te brengen.

Damrak

Beleggers lijken het even niet meer te weten: de AEX daalde in de vroege ochtenduurtjes richting de 640 punten, herstelde nadien stevig, maar rond opening van Wall Street sloop de twijfel toch weer in de markt.

Cyclisch lag - zij het beperkt - gevraagd. De chipsector deed opnieuw een flinke stap terug. De SOX index is dit jaar nagenoeg gehalveerd en is- tijdelijk - uit de gratie, maar biedt beleggers met voldoende geduld allicht een aardige kans een teentje in het water te steken. Welke aandelen te prefereren zijn, leest u bij IEX Premium.

Al met al een zoekerig ogende markt, waarbij de ondertoon niet eens zo heel slecht is, maar koopacties (nog) niet worden beloond. De AEX sloot na een grillige handelssessie dan toch xxx punten lager op een stand van xxx, een verlies van x,x%.

Dan nog even dit

Ook Denemarken wordt flink getroffen door een hoge inflatie. De cpi schoot omhoog met 10%, waardoor het consumentenvertrouwen op een absoluut dieptepunt is aanbeland.

Denmark’s inflation rate jumps to double digits for the first time in four decades https://t.co/MmHJANTRAD — Bloomberg (@business) October 10, 2022

Vergeleken met ons eigen land hebben de Denen nog weinig te klagen: volgens het CBS lag de inflatie in Nederland over september op 14,5%.

Basic Fit

Shorters hebben sportschoolketen Basic Fit ontdekt als aandeel om te profiteren van een - verwachte - koersdaling. Het aandeel staat inmiddels in de top drie van meest geshorte fondsen op het Damrak. Alle reden het aandeel nog eens onder de loep te nemen, te bezien naar de redenen van deze groeiende shortposities en nog eens aan het rekenen te slagen. Een update van de Beleggersdesk:





Drie redenen waarom Basic-Fit nu massaal wordt geshort #Basic-Fit https://t.co/yRxHWPYthz — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 10, 2022

Triodos Bank

De druiven zijn zuur voor certificaathouders Triodos Bank. De bank op ideële leest geschoeid heeft tijdens corona de mogelijkheid tot handel in de certificaten opgeschort. Een situatie die al zon 2,5 jaar duurt. Ontevreden beleggers zijn nu naar de rechter gestapt. Een escalatie van het conflict:

Conflict Triodos Bank escaleert IEX Premium https://t.co/LZDgeQjnVB via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) October 10, 2022

Vastgoed

Een belegging in vastgoed gold ooit als veilige haven: das war einmal. Sloeg eerst corona toe, nu worstelt de sector met hoge inflatie en een recessie in aantocht. Dat heeft gevolgen voor de waarderingen van beursgenoteerde vastgoedaandelen. Een update bij IEX Premium:

Aandelen in aanloop naar recessie

Een recessie houdt beleggers nogal bezig de laatste tijd. Komt er een recessie, of zitten de meeste economieën al in een recessie, hoe zwaar zal de economische krimp worden en hoe lang zal die contractie duren. Een handjevol tamelijk eenvoudige vragen waar echt geen panklaar antwoord op te geven valt.

Hoewel, de Amerikaanse economie heeft al twee kwartalen op rij een lichte krimp vertoond, volgens de aloude economieboekjes hét kenmerk van een recessie, maar die stellingname wordt van diverse kanten onder vuur genomen, want de arbeidsmarkt is (nog) loeisterk.

Die discussie is verder niet echt relevant, belangrijker is hoe de aandelenmarkten zich zullen gedragen in laten we zeggen een wat minder rooskleurige economische omgeving. En daar valt beslist wel de nodige nuttige informatie over te vinden.

Bijvoorbeeld dat de winsten van bedrijven keurig in de pas lopen met de economische ontwikkelingen. Anders gesteld: de winsten van de bedrijven zullen pas materieel dalen als een recessie ook daadwerkelijk heeft toegeslagen. Onderstaande graphic vertelt in dat verband het gehele verhaal:

Dit zou ook verklaren waarom de winstverwachtingen van de markt nog op peil blijven: het is een lagging indicator. Daarop voortbordurend geldt dan dat de huidige marktcorrectie in aandelen tot op heden (vooral) is getriggered door de oplopende rentes en het verkrappende monetaire beleid van (vooral) de Fed. Dat impliceert dat – verwachte – dalende winsten slechts beperkt zijn ingeprijsd, ondanks dat de meest grote indices al zo’n 20% hebben ingeleverd dit jaar.

Tot slot ook een interessant gegeven: een recessie duurt gemiddeld een kleine veertig weken, oftewel ruwweg zo’n driekwart jaar. Dit gegeven blind toepassen op de huidige conjunctuur valt overigens niet aan te raden. Immers, zeker in Europa is sprake van een oorlog rond de Oekraine en daaraan gerelateerd een energiecrisis. Wordt dat binnen een jaar opgelost: hopelijk wel, maar erg waarschijnlijk is dat niet.

Dagruis

De aandelenmarkten zijn de afgelopen weken en maanden in rep en roer, waarbij momenteel alle focus ligt op de acties en uitlatingen van de centrale banken, de Fed voorop. Bloomberg spreekt zelfs over een “bizarro world” en dat is een gevalletje spijker op de kop.

Eerst schoten de financiële markten een tweetal dagen omhoog op de perceptie dat centrale banken het wel eens wat kalmer aan zouden doen met hun renteverhogingen. Die gedachte vatte post dankzij een wat bescheidener renteverhoging dat verwacht dat de Australische centrale bank.

Afgelopen vrijdag was het echter weer volkomen omgedraaid, getriggered door sterker dan verwachte cijfers van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Een reality check voor Wall Street, de markt is er nu weer heilig van overtuigd dat de Fed de rente opnieuw met 75 basispunten zal verhogen later deze maand en vermoedelijk volgt er nog zo’n zelfde rentestap in december.

Voor beleggers zijn dit soort marktzwiepers verre van aangenaam: de waan van de dag regeert en de perceptie kan razendsnel omslaan. Toch was en is de boodschap van de Fed glashelder: zo lang de inflatie op een zorgelijk hoog niveau blijft, zal de centrale bank zijn beleid van renteverhoging én geldverkrapping (liquiditeit!) onverminderd voortzetten, waarbij – voorlopig – de marktturbulentie voor lief wordt genomen.

Het is dan ook verstandig als belegger om ervan uit te gaan dat de Fed nog niet klaar is met zijn renteverhogingen. Bear market rally’s komen veelvuldig voor, zijn vaak explosief, maar zijn zeker niet richting bepalend.

Kuddegedrag

Hoewel ieder individu uniek is, geldt dat al die unieke individuen samen nogal vaak kuddegedrag vertonen. Geen probleem waar het het massaal aanmoedigen van F1-coureur Max Verstappen is, wel een probleem op de financiële markten.

Beleggers hebben er ook een handje van om kuddegedrag te vertonen. Nu was dit bijvoorbeeld tijdens de massale toeloop van particuliere beleggers naar de aandelenmarkten ten tijde van corona in maart 2020 geen enkel probleem.

Sterker nog: kudo’s, want waar veel professionele partijen als bevroren op hun stoelen zaten, vonden veel particuliere beleggers het een ideaal instapmoment en gaven daarmee blijk van een uitstekend gevoel voor timing.

Nu de financiële markten zich al enige tijd in correctiemodus bevinden, is het echter een ander verhaal. Dat vindt althans het IMF dat waarschuwt voor “een potentiële ondermijning van de stabiliteit op de financiële markten.”

Het instituut maakt zich zorgen over beleggers die hun kapitaal terugtrekken uit open end beleggingsfondsen – zowel obligatie- als aandelenfondsen – waarbij het gevaar bestaat dat die fondsen blijven zitten met illiquide beleggingen.

Niet irreëel, een aantal open end vastgoedfondsen in het VK heeft vorige week al een limiet gesteld op uitstappen. Hoewel een begrijpelijke en mogelijk zelfs noodzakelijke stap – een stap ook die nadrukkelijk is toegestaan in het VK van de toezichthouder – doet dit schade aan het vertrouwen van beleggers in dergelijke fondsen. Open end is immers open end, maar dus niet in extreme stress op de financiële markten. Het aan banden leggen van uitstappen – een poging dus tot het bestrijden van kuddegedrag – kan ook anders: bijvoorbeeld door het belonen van zittenblijvers.

Het geval in het VK staat niet op zich: ook in eigen land is er sprake van een Hotel California, en wel bij Triodos Bank waar meer dan 40.000 participanten al jaren niet meer uit kunnen stappen. We hebben daar bi IEX Premium diverse malen aandacht aan besteed.

Liquiditeit, of beter een gebrek daaraan, wreekt zich in tijden van financiële onrust. Collega Arend-Jan Kamp heeft vorige week nog eens gehamerd op het meenemen van liquiditeit bij de overweging of een aandeel koopwaardig is of niet. De IEX Beleggersdesk doet dit voor Premium leden alvast wel.

Wall Street

Een wat aarzelende opening op Wall Street deze eerste dag van de week. Aanvankelijk leken beleggers in de VS het licht optimistische plaatje van de Europese beurzen over te nemen, maar al snel werd de richting definitief neerwaarts ingezet.

Een aantal usual suspects moest tussentijds toch vrij stevig inleveren. We noemen een Nvidia (- 4%), Beyond Meat (- 7%) en Palantir (- 2%) als flinke dalers, maar Tesla (- 0,1%) wist de voeten aardig droog te houden.

Na een kleine twee uur handel noteerde de Dow Jones op een verlies van 0,2%, de S&P 500 daalde met 0,5% en de Nasdaq was wederom de zwakst presterende index met een verlies van 0,9%.

Rentes

De rentes vervolgen hun opwaartse trend en dat gaat weer onverlast hard. Twee echt opvallende bewegingen vandaag: het VK geldt als negatieve uitschieter, maar dat hebben de Britten echt aan zichzelf te wijten. Ook bijzonder is dat de Italiaanse kapitaalmarktrente niet stijgt, mogelijk dat de ECB hier een extra inspanning pleegt.



Brede markt

Weinig schokkende bewegingen op de brede markt vandaag. Opvallend allicht was dat de Duitse Dax het wat beter deed, geholpen door berichten dat de Duitse overheid met steunpakketten voor de BASF's (+ 6%) van deze wereld zal komen.

Verder blijft bitcoin in al het geldverkrappende geweld van centrale banken wereldwijd relatief goed liggen. Goud moest opnieuw wat inleveren - what else is new - terwijl de VIX niet echt even goed loskomt van de 30.

Het Damrak

Adyen (- 3,6%) kreeg weliswaar een herhaald koopadvies van een zakenbank, maar het koersdoel werd daarbij teruggezet van €3.200 naar €1.950.

(- 3,6%) kreeg weliswaar een herhaald koopadvies van een zakenbank, maar het koersdoel werd daarbij teruggezet van €3.200 naar €1.950. AkzoNobel (+ 1,1%) ondervond opvallend weinig hinder van een winstwaarschuwing van aartsrivaal PPG vandaag.

(+ 1,1%) ondervond opvallend weinig hinder van een winstwaarschuwing van aartsrivaal PPG vandaag. ArcelorMittal (+ 3,0%) ligt al enkele dagen er sterk bij en doet het beduidend beter dan de bredere markt, ondanks dat de staalgigant zeker last heeft van de hoge energieprijzen.

(+ 3,0%) ligt al enkele dagen er sterk bij en doet het beduidend beter dan de bredere markt, ondanks dat de staalgigant zeker last heeft van de hoge energieprijzen. ASML (- 3,3%) kon zich ondanks de volle orderboeken niet onttrekken aan weer een stevige down sessie van de chipaandelen.

(- 3,3%) kon zich ondanks de volle orderboeken niet onttrekken aan weer een stevige down sessie van de chipaandelen. Just Eat Takeaway (- 3,2%) zette in de ochtenduren net geen nieuwe all time low neer, maar blijft fors onder druk liggen.

(- 3,2%) zette in de ochtenduren net geen nieuwe all time low neer, maar blijft fors onder druk liggen. Randstad (+ 2,1%) profiteert mee van de trend dat cyclische aandelen de laatste dagen selectief weer worden opgepikt.

(+ 2,1%) profiteert mee van de trend dat cyclische aandelen de laatste dagen selectief weer worden opgepikt. Signify (+ 2,0%) behoort dit jaar tot de underperformers op het Damrak met een ytd verlies van zo'n 40%. De IEX Beleggersdesk komt later deze week met een update.

(+ 2,0%) behoort dit jaar tot de underperformers op het Damrak met een ytd verlies van zo'n 40%. De IEX Beleggersdesk komt later deze week met een update. Aperam (+ 4,0%) kreeg fanmail van een analist van Deutsche Bank vandaag en kreeg hierop een aardige boost.

(+ 4,0%) kreeg fanmail van een analist van Deutsche Bank vandaag en kreeg hierop een aardige boost. Basic Fit (- 0,5%) ziet de uitstaande shortposities oplopen, maar veel indruk maakt een en ander (nog) niet op beleggers getuige de koerswinst van vandaag.

(- 0,5%) ziet de uitstaande shortposities oplopen, maar veel indruk maakt een en ander (nog) niet op beleggers getuige de koerswinst van vandaag. JDE Peet's (- 3,5%) lag de gehele dag onder druk. Vrees voor consumenten die switchen naar B-merken koffie en mogelijk een verdere afbouw van het belang door grootaandeelhouder Mondelez spelen een rol.

(- 3,5%) lag de gehele dag onder druk. Vrees voor consumenten die switchen naar B-merken koffie en mogelijk een verdere afbouw van het belang door grootaandeelhouder Mondelez spelen een rol. PostNL (+ 2,9%) wist een beperkt deel van de koersverliezen van eerder dit jaar in te lopen, meeliftend op de verhoging van de outlook van Deutsche Post.

(+ 2,9%) wist een beperkt deel van de koersverliezen van eerder dit jaar in te lopen, meeliftend op de verhoging van de outlook van Deutsche Post. Ebusco (+ 2,4%) komt morgen met een trading update over het derde kwartaal. Beleggers lijken er wel vetrouwen in te hebben.

(+ 2,4%) komt morgen met een trading update over het derde kwartaal. Beleggers lijken er wel vetrouwen in te hebben. Pharming (- 4,5%) geldt sinds vandaag weer als pennystock, maar dat kan gezien het uiterst volatiele koersverloop van de afgelopen periode morgen alweer anders zijn.

(- 4,5%) geldt sinds vandaag weer als pennystock, maar dat kan gezien het uiterst volatiele koersverloop van de afgelopen periode morgen alweer anders zijn. Op de lokale markt verliest Onward Medical (- 5,7%) stevig ondanks positieve berichten vanuit de onderneming.



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Adyen: naar €1.950 van €3.200 en kopen - Kepler Cheuvreux

Wolters Kluwer: naar €116 van €115 en kopen - Credit Suisse

Aalberts: naar €35 van €54,25 en naar houden van kopen - ING

Sif Holding: naar €13,50 van €18,25 en kopen - Kepler Cheuvreux

Aperam: naar €52 van €55 en kopen - Deutsche Bank

HAL: naar €128 van €131 en naar houden van verkopen - Degroof Petercam

Ontex: naar €6,80 van €7,50 en houden - Credit Suisse

Agenda 11 oktober

00:00 Ebusco - Cijfers derde kwartaal

00:00 Fastned - Cijfers derde kwartaal

08:00 Werkloosheid - September (VK)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - September (VS)