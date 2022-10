De opening lijkt mee te vallen, met chippers vol in de schijnwerpers

De AEX indicatie is -0,5% en let op uw chippers, want slecht nieuws en tegenvallende cijfers zijn er van - alsof het niks is! - AMD, TSMC en Samsung.

Europese en Amerikaanse futures openen of staan allemaal net even lager, na een duidelijke min gisteren op Wall Street

In Azië staat alles rood en dalen Japan, Hong Kong en Taiwan ruim 1%. Korea doet het met -0,2% en China is de hele week dicht

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot hé, maar liefst +6,9% op 31,6

De dollar ligt vlak op toch weer 0,9792

Goud doet -0,1% en olie en crypto doen een paar tienden lager

Help mama, ze doen het weer! Hoger dus en daarmee is de opwaartse ruimte voor aandelen weer beperkt, tot algeheel afwezig. Ja, de rentes zijn dit jaar echt de Angstgegners van ons aandelenbeleggers.

It's the cycle, dummy! Ai, AMD waarschuwt en flink ook. Het werd desondanks maar -4,5% After Hours. Wellicht is al een en ander ingeprijsd in de chipmarkt?

The semiconductor company reported preliminary quarterly revenue of approximately $5.6 billion. It had initially said it expected $6.7 billion in revenue for the quarter, plus or minus $200 million.

AMD also said that its non-GAAP gross margin is expected to come in around 50%, while it had previously expected gross margin to be closer to 54%.

AMD warns of third quarter revenue shortfall on weaker PC demand, supply chain issues https://t.co/KA6EbQNkYb — CNBC (@CNBC) October 6, 2022

We zijn er helaas nog niet met de chippers, want ook dit is slechter dan verwacht:

Samsung Electronics flagged a worse-than-expected 32% drop in quarterly operating earnings, as an economic downturn slashed demand for electronic devices and the memory chips that go in them https://t.co/RvGUYDumxf pic.twitter.com/cf4pbJCwfR — Reuters Business (@ReutersBiz) October 7, 2022

Samsung reports a profit drop for the first time since late 2019 as the memory chip industry heads toward a steep downturn, schrijft Bloomberg. En de koers? Klein plusje nu! Wat zei ik net ook weer, wellicht is al een en ander ingeprijsd in de chipmarkt?



Voor u gaat buikschuiven, in Taipeh staat TSMC -2,9% op....



Sectorindex SOX (oranje) ligt in ieder geval veel slechter dan de S&P 500 en Nasdaq 100 en AMD ligt (paars) ligt nog beroerder.



Het agendapunt van vandaag zijn Amerikaanse werkgelegenheidscijfers over september, ofwel het Payroll Report. Hier geldt dat slecht nieuws goed nieuws is en goed nieuws slecht nieuws is, vanwege de overspannen arbeidsmarkt die de inflatie aanjaagt.



Er is geen nieuws op het Damrak en daarom dit plaatje maar. De winstverwachtingen voor de AEX stijgen nog steeds...? Ik hoop maar dat ik compleet verkeerd inschat en niet de analisten, maar eerst zien en dan geloven.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:21 Amundi kleiner in ASR Nederland

08:20 Ameriprise iets groter in IMCD

08:19 Duitse detailhandelsverkopen onder druk

08:17 KKR meldt belang in Vivoryon Therapeutics

08:08 Productiedaling Duitse industrie valt tegen

08:05 Afwachtende opening AEX voorzien in aanloop naar banenrapport

08:04 Deutsche Bank verlaagt koersdoel ArcelorMittal

07:47 Weer dubbelcijferige omzetgroei voor TSMC

07:42 Samsung waarschuwt voor winstdruk

07:37 Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel OCI

07:26 CSC krijgt groen licht op Bahama's voor overname Intertrust

07:08 Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

06:57 Beursagenda: macro-economisch

06:56 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:55 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06 okt Zwakke PC-markt nekt AMD

06 okt Levi Strauss heeft last van economische tegenwind

06 okt Galapagos presenteert nieuwe data tijdens UEG Week

06 okt Wall Street sluit lager

06 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

06 okt Olieprijs stijgt verder

06 okt Apple in beroep om Franse boete compleet ongedaan te maken

06 okt Wall Street koerst lager

06 okt Europese beurzen onder druk

Analistenadvies:

ArcelorMittal: naar €33 van €37 (buy) - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

Ja, inderdaad:

De agenda:

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

08:00 Industriële productie - Augustus (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - September (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Augustus (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Augustus (VS)

En dan nog even dit

Het zal ook es niet aan de Fed liggen? Er wordt wel erg vaak naar verwezen.

WATCH: Wall Street's major indexes closed lower as concerns mounted that the Federal Reserve's aggressive interest rate stance will lead to a recession https://t.co/D1OxKJVe1Y pic.twitter.com/pnhT7T2oak — Reuters Business (@ReutersBiz) October 7, 2022

De EU kennende heeft dit nog voeten in aarde:

Leaders of European Union countries will debate whether and how to cap gas prices, after member states increased the pressure on Brussels to limit fuel costs https://t.co/czSUKUqi0E pic.twitter.com/piKFWOtq8q — Reuters Business (@ReutersBiz) October 7, 2022

Zwitserse geitenkaas. Ofzo.

JUST IN: Credit Suisse is offering to buy back debt securities for cash worth approximately $3 billion https://t.co/LNGxFhE5wr — Bloomberg Markets (@markets) October 7, 2022

VW is €79,9 miljard waard:

#Porsche overtakes Volkswagen as Europe's most valuable carmaker: Porsche hits €85bn valuation, above Volkswagen. Investment banks bought 3.8mln shares to help listing. A quarter of greenshoe option exercised so far. https://t.co/3DhQ8j3UKN pic.twitter.com/m3ZtoeHS9R — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 6, 2022

Want de VS is echt boos?

Energy analysts believe deep production cuts from OPEC+ could backfire for Saudi Arabia. https://t.co/0ONvBIdpph — CNBC (@CNBC) October 6, 2022

Nog drie weken:

Musk must complete Twitter deal by Oct. 28 to avoid trial, judge rules https://t.co/HLQ2urmN4I — CNBC (@CNBC) October 6, 2022

Semi:

Musk Says PepsiCo to take delivery of Tesla semi-electric trucks on December 1 https://t.co/y7jInk3GD5 — CNBC (@CNBC) October 7, 2022

Aam ambities nooit gebrek in China:

Geopolitical tensions with the U.S. could 'supercharge' China's innovation, JPMorgan says https://t.co/j9DYQJ7QaV — CNBC (@CNBC) October 7, 2022

De rivaliteit is een feit:

U.S. adds China's BGI Genomics and drone maker DJI to investment ban https://t.co/zW8MIPdTN0 pic.twitter.com/Mvi31WixJn — Reuters Business (@ReutersBiz) October 7, 2022

Veel plezier en succes vandaag.