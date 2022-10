AEX lijkt flink hoger te openen, maar helaas hebben we de inflatie nog

Laatste nieuws, is het nou echt een winstwaarschuwing? In ieder geval is Shells Q3 beduidend minder dan het whopping Q2. Redelijk voorspelbaar wellicht, maar dat geldt niet voor trading?



De AEX-indicatie is +1,2%?! Nipt verlies op Wall Street gisteren na de - zo maar noemen dan? - Dierendagrally (beren de sjaak, dat wel) en een hoger Azië nu.

De networks geven niet echt een reden, maar de markt is anno nu ook niet te duiden. Het draait continu, er zijn tal van uitschieters en ook veel bewegingen die zeg maar helemaal niet kloppen. Maar ja, als het er staat, worden we er wel in onze portfolio op afgerekend.

Europese futures staan allemaal rond een procent hoger

De Amerikaanse futures doen 0,3% hoger

In Azië staan Japan, Hongkong, Korea en Japan tussen een paar tienden en 1,5% hoger. China is de hele week dicht

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -1,8% op 28,6

De dollar zakt 0,3% naar 0,9915

Goud doet +0,4%, olie levert 0,4% in en - er is inderdaad risicobereidheid - crypto stijgt 1% à 2%

De rentes houden zich nog even gedeisd. Houd ze in de gaten, want in principe geven dalende rentes aandelen ruimte en vice versa. Die Zwitserse rente verwerkt nog even de score van gisteren. Zegt eigenlijk genoeg. Zwitserland is het enige land ter wereld dat een 100% brandschone kredietreputatie heeft. Nog nooit een default of haircut.

En dan zestien basispunten op een dag. Dit is gewoon GameStopje spelen op de obligatiemarkt.



De opening van de AEX (oranje) ziet er dus goed uit, maar het is nog een lange, bange weg voordat het beeld van de index echt opklaart. En onze rente (paars) mag wat dat betreft wat minder enthousiast stijgen. De bear market blaast mogelijk op 18 november trouwens een (eerste...?) kaarsje uit.



Het nieuws van vandaag, houd u vast. Het lijstje, commentaar overbodig:

Consumentenprijzen (CPI) september: +14,5% YoY (augustus 12,0%)

Kerninflatie: 6,5% (6,0%)

#Consumentengoederen en -diensten waren in september 14,5 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. De stijging van de #inflatie kwam vooral door de prijsontwikkelingen van energie. https://t.co/s93XHGSPrJ pic.twitter.com/wX4OZlFwEJ — CBS (@statistiekcbs) October 6, 2022

Het langste lijntje dan maar:



De inflatieverwachtingen van de markt voor de euro zijn ook nog altijd veel te hoog. Het oranje lijntje is de benchmark:



De euro zelf trouwens herstelt iets na een ware zeperd gisteren van anderhalve cent. Om maar te zeggen hoe moeilijk deze markt is.



Geen nieuws op het Damrak en hieronder in het tweet-overzicht staan een heleboel energie- en ESG-gerelateerde berichten, echt opvallend. Misschien is er wel een draai gaande. Dit zijn de Newcastle kolen- (oranje) en de Nederlandse gasfuture TTF. U weet wel, zogenaamde stranded assets... En nu een windfall tax.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:24 Shell waarschuwt voor teruglopende raffinagemarges

08:09 Duitse fabrieksorders meer dan verwacht gedaald

08:06 AEX wacht flink hogere opening

07:45 Berenberg verlaagt koersdoel AMG

07:05 Europese beurzen openen hoger

07:01 Inflatie in Nederland naar 14,5 procent

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:57 Beursagenda: macro-economisch

06:56 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

05 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

05 okt Wall Street lager gesloten

05 okt Olieprijs hoger gesloten

05 okt Wall Street koerst af op lager slot

05 okt Aedifica investeert in Verenigd Koninkrijk

05 okt Europese beurzen lager gesloten

Analistenadvies:

AMG: naar €41 van €46 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



Ray Dalio is weg bij Bridgewater en...



Nog een:



De agenda:

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

06:30 Inflatie - September (NL)

08:00 Fabrieksorders - Augustus (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (eur)

13:00 Constellation Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Levi Strauss - Cijfers derde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Dat valt toch reuze mee na zo'n rally in een bear market?

U.S. stocks were lower Wednesday as Wall Street struggled to hold on to the sharp gains from the last two sessions.



The Dow slipped 0.14%.

The S&P 500 fell 0.19%.

The Nasdaq was down 0.25%. https://t.co/IrRxmoJ5oG pic.twitter.com/Q7cXiHj0ZH — CNBC (@CNBC) October 5, 2022

Tegen welke prijs ook...?

Europe's gas storage is almost full for winter. But the IEA fears next year may be very difficult https://t.co/sJ9ryJtcXn — CNBC (@CNBC) October 6, 2022

Zogenaamde stranded assets, hoe zat het ook alweer? Ik gaf het plaatje al, een van de beste assets dit jaar...

Nearly half of the coal industry is still on an expansion course in 'reckless’ mining rush https://t.co/WN8IddpC0v — CNBC (@CNBC) October 6, 2022

Had je je maar niet zo afhankelijk van Rusland moeten maken, Duitsland?

Germany’s economy minister has accused the U.S. and other “friendly” gas supplier states of astronomical prices for their supplies. https://t.co/755tVv6pOg — CNBC (@CNBC) October 5, 2022

Sign of the times?

Sign of the times II?

Louisiana to remove $794 mln from BlackRock funds over ESG drive https://t.co/IrH4XYElSS pic.twitter.com/rpAPX2AKlw — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2022

De networks staan vol met zulke berichten:

The hottest new financial product with climate credentials is hiding greenwashing, a Bloomberg News investigation has found https://t.co/s2prrM5W8V — Bloomberg Markets (@markets) October 4, 2022

Ontslagen in windenergie, nog niet eerder gezien:

Exclusive: General Electric is laying off workers at its onshore wind unit as part of a plan to restructure and resize the business, which is grappling with weak demand, rising costs and supply-chain delays https://t.co/IJU2kutnPL pic.twitter.com/M2KB6PMDUj — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2022

Meer nog dan die twee miljoen vaten is er een politiek aspect:

OPEC+ agreed steep oil production cuts, curbing supply in an already tight market and causing one of its biggest clashes with the West as the U.S. administration called the surprise decision shortsighted https://t.co/2CyFNfe4Vy pic.twitter.com/dvVTp0eeci — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2022

Ook dat nog:

WATCH: Major banks funding Elon Musk's Twitter deal could be facing significant losses after the Tesla CEO’s U-turn on buying the social network, experts suggest https://t.co/7PuMzybw6h $TWTR pic.twitter.com/wZWjbwcxcn — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2022

Lithium rules the world?

Here's how lithium metal batteries could help bring electric planes and cars to the masses. Watch the full video: https://t.co/Jeva5b1Mke pic.twitter.com/X9pmiil1Aj — CNBC (@CNBC) October 5, 2022

En China ook?

Exclusive: A low-profile startup in China is building a chip-making facility that could help Huawei circumvent US sanctions. There's a lot to unpack in this scoop from @debbywuintaipei @GaoYuan86 @ianmking @jendeben https://t.co/0tSJK4K9GR via @technology — Peter Elstrom (@pelstrom) October 6, 2022

Veel plezier en succes vandaag.