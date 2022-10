Energieprijzen tenderen nog steeds lager

Operationele vrije kasstroom gedrukt door uitstroom werkkapitaal.



(ABM FN-Dow Jones) Shell verwacht in aanloop naar de cijfers over het derde kwartaal dat de raffinagemarges flink zijn teruggelopen. Dit bleek donderdag uit een bericht van de energiereus.



Volgens Shell liepen de raffinagemarges vermoedelijk terug van 28 dollar per vat in het tweede kwartaal naar 15 dollar per vat in het derde kwartaal. Dat heeft een negatieve impact op de aangepaste winst gehad van 1,0 tot 1,4 miljard dollar, voorziet de energiereus. De handel was daarentegen opnieuw goed, meent Shell, in lijn met de ontwikkelingen in het tweede kwartaal.



Verder denkt Shell in het afgelopen kwartaal tussen de 1,75 en 1,85 miljoen vaten olie-equivalent per dag te hebben geproduceerd bij de tak Upstream.



De operationele vrije kasstroom van Shell werd afgelopen kwartaal gedrukt door de uitstroom van werkkapitaal van circa 2,5 miljard dollar. En de hoge volatiliteit in september zou de nodige gevolgen kunnen hebben voor de voorraden, waarschuwde Shell.



Door: ABM Financial News.