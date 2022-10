Slotcall: schade AEX valt mee, maar niet bij de usual suspects

Er zijn zeker meer gegadigden, maar dit is misschien wel het belangrijkste plaatje van vandaag.

Vanochtend bij het krieken van de dag stond EUR/USD op een haar na weer terug op pariteit. Intussen niet meer. En hoe! Anderhalve cent weg, zonder duidelijke reden. En of de markten zich roeren dus. Wie dat wil mag deze daling bij de AEX optellen, maar telde u ook de winst er bij op, toen de euro nog steeg?

De AEX pluste zelfs nog even, maar hoewel de schade meevalt, is het toch een teleurstellend dagje na de rally van de afgelopen dagen. Het herstel zet even niet door. Tal van aandelen (op het Damrak) krijgen ook weer hele procenten om de oren. Desondanks laat de inde index een hogere intradagtop, maar niet -bodem zien.

De rentes kiezen ook weer het ruime sop en risico wordt bestraft. Verder worden we eigenlijk niet veel wijzer vandaag. De grote neergaande trend in de AEX, de aandelenindices, obligaties, commodities, valuta en crypto is intact. Het is nog een heel einde de andere kant uit of omhoog, voordat hier iets van tekening in komt.

Zie hier weer de AEX (oranje) en onze tienjaarsrente. Ook vandaag houden ze zich weer aan hun afspraak dit jaar dat ze tegen elkaar in bewegen.

Voornaamste cijfers vandaag zijn de inkoopmanagersindices dienstensector en die bevestigen wat we vrezen: alles duidt op recessie. Zeker Duitsland. De VS is dan weer een dikke meevaller.

Ja, dikke meevaller, wat zie die kritieke nieuwe orders maar, die blijven lekker op peil in de VS. Helaas prices paid ofwel inflatie ook.

De markt is amoreel - wat niet per definite slecht is, zoals het woord misschien suggereert - en zou de overspannen Amerikaanse arbeidsmarkt graag zien afkomen. Dat gebeurt nog steeds niet volgens het maandelijkse ADP arbeidsmarkrapport. Vrijdag is het Payroll Report.

Verder verlaagt Opec de olieproductie (zoals altijd op papier) met twee miljoen vaten per dag. Iets met recessie, verminderde vraag en Opec-landen die ook hun broek moeten ophouden. Of oorlog voeren, ook al zijn ze geen lid.... Hier ziet u olie bench marks WTI (oranje) en Brent en die bewegen vaak harder zonder nieuws.

De networks menen dat dit besluit een lange neus is naar de Amerikaanse president Joe Biden, die juist had gevraagd niet te verlagen in verband met inflatie. Die heeft al laten weten niet blij te zijn.

Vooruit, onze gas future TTF ook nog even.

De brede markt geklokt op het Amsterdamse slot. Eerlijk zeggen: zat er een béétje in na zo'n rally als gisteren in een bear market, zoals de huidige? U ziet de meest risicovolle en meest rentegevoelige assets weer het hardste dalen: technologie-index Nasdaq 100 en crypto.

Lieve help, de rentes!



Beursplein 5

En dat is de derde overname in korte tijd, Arcadis is ambitieus in barre tijden. Het is het nieuws van de dag op het Damrak en analist Peter Schutte neemt de overname onder de loep:

Mooie overnames door Arcadis, die daarmee zijn marktpositie verder versterkt en inzet op groei voor de lange termijn. Wel gaan de overnames gepaard met een oplopende schuldenlast en dat is minder prettig, met name onder de huidige marktomstandigheden.

Arcadis laat er geen gras over groeien #Arcadis https://t.co/LgDd0iMLcy — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 5, 2022

De FDA geeft wel toestemming, de FDA geef geen toestemming: analist Martin Crum nog maar een keer over Pharming.

Analist Niels Koerts heeft vandaag een verplicht nummer:

De dramatische overnamedeal van Musk toegelicht #Twitter https://t.co/gySSNnAZ5P — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 5, 2022

Nog even van gisteren:

En deze ook:

De adviezen nog van de banken, met onder meer Goldman Sachs dat ASMI ontdekt en wat kleine koersdoelverlagingen. Zoals Barclays dat Philips verlaagt naar €38 van €39?! Het staat er, ofwel het is niet alleen de regering in Londen die niet helemaal... Ach, laat ook maar.

De uitslagen zijn weer groot, maar het nieuws is weer karig. Het is zoals vrijwel iedere dag dit jaar lastig om al die wapperende koersen op het Damrak te duiden. Het is zo volatiel en alles springt dagelijks en ook intradag maar heen en weer. Defensief boven? Vooruit, maar een echt duidelijke grote gemene marktdeler is er nu niet.

Op eentje na dan, vastgoed ligt zowat collectief weer slecht. Wat een drama is dit aan het worden. De koersen worden echt gedecimeerd. Cyclisch doet ook minder dan groei en dat zou op conjunctuurvrees kunnen duiden. Valt er verder nog iets op aan de individuele aandelen?