Koopjesjagers stampen steun van 632 punten hard aan

Nu koopjesjagers actief worden, veert de AEX hard op vanaf de steun 632,02 punten, maar de index is nog niet uit de gevarenzone.

Dat de steun van 632,02 punten, en dus ook het pullback-scenario, heeft stand weten te houden is uiteraard zeer goed nieuws. Zeker nu koopjesjagers massaal zijn ingestapt.

Echter zolang het patroon met lagere toppen nog niet is achtergelaten, is de AEX is nog niet 100% uit de problemen. Dat is het slechte nieuws.

Scherpe kantjes van de technische plaatjes Wall Street afgeslepen

Maar laten we onze zegeningen tellen, want ook op Wall Street worden de scherpe kantjes van de technische plaatjes afgeslepen, zoals ik hieronder zal laten zien.

Volgens JPMorgan Asset Management hebbenbeurzen hebben al veel slecht nieuws ingeprijsd. "Hoewel de economische situatie verder kan verslechteren, lijkt het erop dat een gematigde recessie al grotendeels is ingeprijsd, volgens de Asset Manager. JPMorgan denkt dat hierdoor de risico-beloningsverhouding voor aandelen begint te verbeteren".

Vorige week zag ik al, nadat de technische steun van 632 punten is genaderd, dat de eerste koopjesjagers weer in de markt zouden stappen.

Nog geen serieuze opwaartse trenddraai

Ik wil benadrukken dat er pas sprake is van een serieuze opwaartse trenddraai indien het patroon met lagere toppen wordt verlaten. Op de eerste grafiek hieronder is deze barrière afgebakend met de blauwe lijn. Op de voorbeeldgrafiek helemaal onderaan is de uitbraak uit het korte dalende trendje (blauwe lijn) gemarkeerd met de rode cirkel.

Vandaag bekijk ik de AEX. Maar ik leg ook nogmaals de Dow Jones op tafel, die de neerwaartse doorbraak neutraliseerde.

Korte termijn: AEX veert op vanaf de steun van 632,02 punten

De kou op de Nederlandse beurs trekt langzaam uit de lucht, nu de AEX-index hard opveert vanaf de steun van 632,02 punten (de bodem van 23 juni). Er ligt weerstand op 703,39 punten (gevormd op 13 september).

Omdat er nog lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we voorzichtig te blijven. Er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt.





Lange termijn: AEX vormt hogere bodem

De Nederlandse beurs (AEX-index) is in de laatste correctie opgevangen door de top van 17 februari 2020 op 632,12 punten. Hiermee blijft het technische beeld positief en is ruimte vrijgekomen voor herstel.

Er ligt een eerste horde rond 743,05 punten (gevormd op 8 april). Een doorbraak van de laatste koerstop zou de verbetering bevestigen. De steun vinden we op op 632,12 punten.

De dalende 200-dagenlijn duidt op een zwakke technische conditie van de AEX-index.







Lange termijn: Dow Jones neutraliseert verkoopsignaal

Nu de Dow Jones-index weer boven de laatste koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. De terugkeer van de Dow boven een vorige bodem geeft aan dat de verkoopdruk afneemt.

De Dow Jones-index heeft in de recente daling een potentieel hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen. Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

Er is ruimte richting 34.278,20 punten (gevormd op 19 augustus). De steun bevindt zich op 29.568,00 punten (de bodem van 10 februari 2020).







Geldige draai

Van een geldige draai in de beurs is onder de volgende voorwaarden sprake: