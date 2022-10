Slotcall: Risk-on, maar twee aandelen profiteren daar niet van mee

Het was genieten geblazen op het Damrak. De AEX (+3,7%) sloot flink in de plus. Beleggers lijken weer wat risico te durven nemen, gezien Just Eat Takeaway (+7,8%), Adyen (+7,1%) en ASMI (+6,4%) de grootste stijgers zijn. Frappant is dat Ebusco (-2,4%) en Azerion (-2,6%) daar als een van de weinigen niet van mee profiteren.

Om maar direct verder te gaan met een van de opvallendste berichten van vandaag: Na twaalf jaar stopt Ray Dalio als co-CEO van Bridgewater, 's werelds grootste hedgefonds. Brigdewater heeft namelijk zo'n $150 miljard onder beheer. Recent domineerde Dalio de krantenkoppen nog toen bleek dat hij een shortpositie van bijna $7 miljard had genomen in een aantal Europese bedrijven waaronder ASML en Unilever.

Fors minder vacatures

In de Verenigde Staten is het aantal vacatures hard gedaald. In augustus daalde dit aantal tot 10,1 miljoen, het laagste aantal sinds juni vorig jaar. In juli waren dit er nog 11,2 miljoen. Deze daling vond vooral plaats in de gezondheidszorg en sociaal werk, de winkelbranche en overige diensten.

Vijf aandelen om te verkopen

Hoewel we vandaag lekker plussen, is de bear market is in volle gang. De AEX is sinds de top in november met ruim 22% gedaald en de Nasdaq100 doet er met een min van 34% nog een schepje bovenop.

Toch zijn er nog enkele bedrijven die volgens analist Niels Koerts nog onvoldoende zijn afgestraft. In zijn nieuwste artikel beschrijft hij vijf aandelen die wat hem betreft op dit moment niet thuishoren in een fatsoenlijke beleggingsportefeuille. U leest hier welke vijf dat zijn.

Deze 5 bedrijven moet u in deze bear market verkopen https://t.co/lcEA2d4PpB #IEX — IEX.nl (@IEXnl) October 4, 2022

Vooruitblik Chinees Partijcongres

Op 16 oktober begint het twintigste partijcongres van de Chinese Communistische Partij, waar Xi zijn derde mandaat voor vijf jaar wil krijgen als leider van de partij. Hem zal ongetwijfeld een Noord-Koreaanse uitslag ten deel vallen en dat is dus niet zo spannend.

Belangrijker voor China, en de financiële markten, is wat Xi allemaal gaat zeggen over de economie (vastgoed), corona en de relatie met de rest van de wereld. Hoofd van de IEX Beleggersdesk Erik Mauritz blikt alvast vooruit.

Versla mij in de Slimste Belegger-competitie

De Slimste Belegger is gisteren weer begonnen. Daarin kunt in vier weken met €25.000 aan fictief geld turbobeleggen. Het bespaart u een hoop leergeld in de echte wereld en is ook nog eens hartstikke leuk. Niet alleen ik doe mee, ook verschillende IEX-analisten zoals Martin Crum. Hij benoemde recent in zijn slotcall dat ik nog even moest oefenen om hem te verslaan en dat heb ik gedaan, getuige de huidige stand. Ook meedoen? Inschrijven is gratis en kan hier.

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente daalt met 'maar' zes basispunten. Ik zeg 'maar', omdat het meevalt vergeleken met het rentegeweld van gisteren. Toen kelderde onze tienjaarsrente nog met 21 basispunten. Minder dan een week geleden piekte onze rente nog op 2,67% en nu staat er nog maar 2,16%. Zo snel kan het gaan.

Brede markt

De AEX (+3,7%) presteert vergelijkbaar met de Duitse DAX (+3,7%), maar de Franse CAC 40 (+4,2%) deed er nog een schepje bovenop.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 29,2 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+2,8%), Dow 30 (+2,6%) en de Nasdaq (+3,2%).

De euro stijgt met 1,5% tot 0,997 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud en zilver stijgen beide 1,4%.

Olie: WTI (+3,7%) en Brent (+3,5%) stijgen beide.

Bitcoin (+1,3%) koerst ook in de plus.

Het Damrak

Just Eat Takeaway (+7,8%) is de grootste stijger van de dag, al is dat volgens JPMorgan Research onterecht. De zakenbank heeft het aandeel vandaag namelijk op de verkooplijst geplaatst. Het koersdoel werd daarbij verlaagd tot net iets meer dan €15.

(+7,8%) is de grootste stijger van de dag, al is dat volgens JPMorgan Research onterecht. De zakenbank heeft het aandeel vandaag namelijk op de verkooplijst geplaatst. Het koersdoel werd daarbij verlaagd tot net iets meer dan €15. Beleggingsexperts zien oktober een stuk zonniger in dan september, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Ze zetten hun kaarten vooral op ING (+6,6%) en ASML (+6,2%). Meer informatie vindt u hier.

(+6,6%) en (+6,2%). Meer informatie vindt u hier. NN Group (+3,1%) heeft namens zijn Belgische dochteronderneming NN Insurance Belgium de verkoop van een gesloten boek van individuele levensverzekeringen aan Athora Belgium afgerond. Dit maakte de Nederlandse verzekeraar dinsdagochtend bekend. De desinvestering simplificeert de IT-structuur van NN in België, waardoor de verzekeraar zich volledig kan focussen op het uitvoeren van de strategie om de pensioenactiviteiten verder te laten groeien.

(+3,1%) heeft namens zijn Belgische dochteronderneming NN Insurance Belgium de verkoop van een gesloten boek van individuele levensverzekeringen aan Athora Belgium afgerond. Dit maakte de Nederlandse verzekeraar dinsdagochtend bekend. De desinvestering simplificeert de IT-structuur van NN in België, waardoor de verzekeraar zich volledig kan focussen op het uitvoeren van de strategie om de pensioenactiviteiten verder te laten groeien. Corbion (+1,4%) laat dit jaar een flinke underperformance zien. De hamvraag is of Corbion een emissie kan vermijden, of dat het concern toch een beroep op de kapitaalmarkt moet doen. U leest er alles over in de uitgebreide analyse van Corbion.

(+1,4%) laat dit jaar een flinke underperformance zien. De hamvraag is of Corbion een emissie kan vermijden, of dat het concern toch een beroep op de kapitaalmarkt moet doen. U leest er alles over in de uitgebreide analyse van Corbion. Het zal gezellig zijn op het forum, want lievelingetje Pharming (+4,4%) behoort tot een van de grootste stijgers in de AScX (+2,1%).

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ING: naar €14,10 van €14,30 en kopen - Kepler Cheuvreux

ArcelorMittal: naar €46 van €41 en kopen - Credit Suisse

Just Eat Takeaway: naar €15,05 van €17,50 en verlaagd naar verkopen - JPMorgan Research

Prosus: naar €95 van €93 en kopen - JPMorgan Research

AkzoNobel: naar €80 van €105 en kopen - Citi Research

Agenda woensdag 5 oktober

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

02:30 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Jap)

08:00 Handelsbalans - Augustus (Dld)

08:45 Industriële productie - Augustus (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - September (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex diensten - September (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (VK)

14:15 Banenrapport ADP - September (VS)

14:30 Handelsbalans - Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)