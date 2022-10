Nou, dan stappen we toch gewoon gezellig met z'n allen op de bodem in?!

Zo lang de koersen stijgen en de trend opwaarts is, denken we dat we de top nog steeds niet hebben gezien. Zo lang de koersen dalen en de trend neerwaarts, denken we dat we de bodem nog niet hebben gezien. Zo ongeveer werkt onze psychologie toch?

Het is een moeilijk beursjaar. We gaan snel en iedere moment van de dag kleurt de markt anders en kent deze een ander karakter. Het is niet bij te houden en vaak al helemaal niet duiden. Ik merk het zelf: iedere dag mis ik dingen, maak ik fouten, blunder ik en heb ik vraagtekens.

ASML voor de leuk

Als u mij zoekt, hebt u ze zo iedere dag voor het uitzoeken! Toch word ik dit jaar nergens zo hard om aangepakt en zelfs uitgelachen als om mijn aankopen ASML. Die zijn voor de leuk. Net als dat ik (en mijn vrouw) een pluk Shell en ING hebben, die we toevallig goed hebben getimed in maart 2020 tijdens de krach. In één keer er in.

Er zit een paar procent van onze portfolio in. Wij kopen maandelijks indextrackers (wereldindex, AEX, AMX en Dividend Artistocrats) voor onze oude dag. ASML doen we er ook voor de leuk bij, omdat we exposure naar chips willen hebben en dit in feite een monopolist is. De enige ook in deze sector. U kent het verhaal.

Nu is ASML voor zo'n goudgerande en ook in zekere zin gegarandeerde business een idioot volatiel aandeel. De cyclus (chips zijn héél cyclisch), de rente (say no more anno 2022) en de waardering (ASML is altijd duur) zijn daar debet aan. In de praktijk betekent dit dat de koers altijd razendsnel draait - zorg dat u er bij bent!

In de afgelopen grote bull market (2009-2021) liet ASML voornamelijk dips zien, maar dit keer zijn het toch echt cyclus, economie, bear market en vooral rente die bijten. De koers in het plaatje is logaritmisch, de ruim -40% die maximaal op het bord stond in de ergste daling sinds 2007-2009. Toen was het maximaal -57%.



Draai

Hoe ver het reikt is de vraag, maar deze week laat weer zo'n draai zien in ASML, de andere chippers, Adyen en tal van andere groeiaandelen. Gistermiddag twitterde ik dit:

Zo dacht ik vanmorgen nog dat als #ASML 400 aan tikt, ik mss nog ff plukje ga opvissen. Nu niet meer.



En dit is ASML, niet een of ander brulaapaandeel.



Kopen op de daling

Want inderdaad, ik koop ASML op de daling. Rond iedere 10% daling schuif ik wat bij. En het hangt er volledig van af hoe ver de koers daalt, hoeveel ik er uiteindelijk koop. Mijn scenario is dat zowel koers als waardering van ASML in deze bear market, cyclus, recessie en inflatie- en rentestorm met 50% à 70% daalt.

Maar wat nou als dat niet zo is en we al eerder weer omhoog gaan? Dan heb ik er in ieder geval een aantal. En nee, ik ben niet zo eager dat ik altijd voor de laatste cent en procent ga. Ik ben ook wars van timen. Technische analyse is ook niet mijn ding, en ik heb niet de illusie dat ik de bodem kan vissen (of top kan callen).

Ik koop ze niet blind, want ik werp altijd een blik op de winst- en renteverwachtingen om te kijken of mijn scenario's nog valide zijn, want dan wordt het verhaal anders. Tot nu toe is dat niet zo en heb ik vanaf de top vier keer bijgekocht en nu snapt u ook dat ik rond €400 weer eens ga kijken: halvering vanaf de top.



Buy & hold

Let wel, ik koop ASML buy & hold. In principe koop ik ze zelfs voor altijd, ofwel ik ben totaal niet geïnteresseerd in een ritje maken, of koerswinst te halen. Ik koop ASML als belegging. De koers komt zo niet zo nauw. Hoewel het dividendrendement maar 1,4% is, beleg ik vooral voor de snel stijgende aandeelhouders-return.



En uitgelachen dat ik word omdat ik het zo doe! De voornaamste kritiek is dat ik veel te vroeg ben, want de koers daalt nog veel verder. Ja, dat zie ik ook nog wel gebeuren. Prima, dan koop ik nog meer. Nogmaals, ik beleg niet voor de koers van morgen of over een jaar, maar voor de winsten van de komende jaren.

Nog iets, draaien gaat altijd zo snel en dat is wat mij betreft de grote adder onder het gras bij het timen van ASML. Ik heb in de afgelopen jaren diverse keren de dip gemist in het aandeel, omdat die al weer lang en breed van het bord was voordat ik door had en het echt tot me doordrong dat de dip alweer was geweest.

Bodem timen

De uitlachers zijn er heilig van overtuigd dat de koers nog verder daalt en dat ze de bodem timen. Denk er nog eens over na, zou ik zeggen. Kijk wat dat betreft naar wat er deze week met ASML, de andere chippers en groeiaandelen gebeurt. Wie dacht gisterochtend net als ik ook even dat ASML misschien met een drie ging beginnen?



Gestaffeld kopen

Woosh! Vervolgens was het +10% in tien uur handelen. Nog een keer: voor u goed en wel door hebt dat een bodem of top is gezet, kan er maar zo 20% voor uw neus zijn weggelopen en daarmee de echt mooie trade of koopje. Dat is mij vaker gebeurd en daarom koop ik op mijn manier ASML gestaffeld op de daling.

Ik hoop dat de uitlachers mij te zijner tijd vertellen voor welke prijs zij uiteindelijk ASML hebben gekocht. Ik heb niet die illusie, maar ik kijk niet raar op en weet eigenlijk ook wel uit ervaring dat dit waarschijnlijk op hogere koersen of waarderingen gaat zijn als ik nu doe. De bodemvissers zal ik zeker feliciteren.

Roubini

Enfin, als u ook ASML wil, kies dan ook een methode, of ga all-in als u de actuele prijs en toekomstige waardering goed vindt. Ga alleen niet timen. Uw risico op teleurstelling is vele malen groter dan uw kans op succes. U bent alleen wel in goed gezelschap, dat zeker. Er zijn zat voorbeelden, maar dit is Nouriel Roubini.

Dat is de man die de 2008 krach voorspelde, zoals hij nog steeds wordt genoemd en bewondering krijgt op de networks. Ze vragen hem nooit wat hij daar zelf op de markt aan heeft verdiend. Hier het antwoord. En hij was niet de enige bij wie het na na 2009 nog járen duurde voordat hij besefte dat de bodem al was gezet. Al lang was gezet. En daarmee was heel veel koerswinst weg.