Flink hogere opening voorzien en eerste remmende centrale bank is er

De AEX indicatie is +1,4% na een weelderig dagje Wall Street met dikke plussen.

Het zit 'm in de rentes en u moet opletten, anders mist u misschien de boot als u kort speelt. Alles in deze rubriek, eerst even de actuele scores.

Europese futures openen allemaal rond 1,4% hoger

De Amerikaanse futures doen het alweer rond +0,8%

In Azië gaan de stijgingen ook met een twee of zelfs een drie voor de komma. China is de hele week dicht

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -4,8% op 30,6

De dollar daalt 0,3% naar -0,986

De Duitse tienjaars rente basispunten en de Amerikaanse

Goud doet +0,2%, olie stijgt 0,8% en hé, crypto stijgt maar een paar tienden?

Het is nog rustig aan het rentefront na grof geweld gisteren. Voor de gelegenheid staat de Australische rente er bij en dat wordt nu duidelijk.



Opgelet, gaan we alweer een nieuwe marktfase in? Dat is nog te opportuun, maar in de markt moet u altijd de beweging vóór zien te zijn, of er in ieder geval vroeg bij te zijn. Dit is mooi samengevat en...

Stocks rise from the ashes in best day since Jul as Treasury yields plunge w/weak US manufacturing & inflation data soothing concern Fed will overtighten monetary policy. S&P 500 jumps 2.6% while US 10y yields drop 18bps. https://t.co/OheFCUs6ug pic.twitter.com/3ambPRO73a — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 3, 2022

... daar gaan we al? De Reserve Bank of Down Under verhoogt de rente namelijk met een kwartje minder dan verwacht. Nu wordt het spannend. De rentes zijn de afgelopen handelsdagen spectaculair van verse toppen afgekomen en de kritiek is dat centrale banken te fanatiek worden met inflatiebestrijding.



De Australische dollar zit er niet bij, maar kijk hoe hard de marktverwachtingen voor inflatie afkomen voor euro en dollar. Vooral de dreigende of misschien al actuele recessie werkt deflatoir. De angst is dat als de centrale banken te lang, te fanatiek verhogen, ze weer behind the curve zijn en zo weer schade aanrichten.



Oh mooi, dan kunnen we weer los met aandelen. Bodem gezien? Dat zou ik allemaal niet te hard roepen. Ja, aandelen en rentes bewegen dit jaar perfect gespiegeld, maar het staat niet in het beursreglement dat dit moet. En de rentes gaan wellicht minder hard omhoog, omdat de economie gewoon minder wordt.

Dat kan weer in de winsten hakken, waardoor er op papier weer ruimte is voor lagere koersen bij dezelfde waardering. Kortom, vandaar mijn niet te beantwoorden vraag of we een nieuwe marktfase in gaan. Blijf goed op rentes en valuta letten, ook al bent u pur sang een liefhebber van aandelen, commodities of crypto.



Zie onze inkoopmanagersindex van gisteren die vooral met die kelderende nieuwe orders op nakende recessie duidt, er kunnen zeker minder tijden aankomen. De omzet- en winstverwachtingen voor de AEX stijgen nog altijd en misschien is dit nu wel een risico.



Gelukkig geen winstwaarschuwers en verder is er nu amper nieuws op het Damrak. Galapagos meldde gisteravond nog nieuws. Als u in één keer snapt wat hier allemaal staat, hebt u er echt verstand van.

Galapagos heeft van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) een positief advies gekregen over de Type II-wijzigingsaanvraag voor ontstekingsremmer Jyseleca.

Hiermee kan de Europese productinformatie van de ontstekingsremmer worden gewijzigd met betrekking tot de testiculaire functie na behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekten en reumatologische aandoeningen.

