Technisch plaatje Dow Jones blijft kritiek

660 GAP closed... dan maar. Nu weer realiteit... de ´retail´ beleggers weer snel ingestapt en zo direct laten de pro´s de boel weer inzakken door verder te gaan met verkopen... Echt ongekend deze stijging... Hebben we die niet eerder gehad op de hoop... Oja dat was de zomer rally! Kijk hoe snel we die weer omlaag weg hebben gepoetst.. Nee de trend is omlaag. Dat misschien de rente minder hard zal stijgen betekend niet dat alles nu opgelost is.. De loonspiraal is al gaande!!! betekend nog meer inflatie... Of snappen de mensen op de beurs dit niet... De inflatie blijft en zal hoog blijven..



De OPEC gaat productie verlagen en waarom... omdat de prijs te hard daalt. (door de komende recessie) dus wat doe je je verkleint de productie en hoppa prijs gaat weer omhoog... En resultaat is dan HOGERE INFLATIE....



Maar goed, deze stijging koste me een dikke duit met centen, nu maar even kijken waar we einde dag staan... Vaak daalt de realiteit later pas in..



Succes allen!