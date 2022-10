Zijn centrale banken in paniek?

Na het laatste Fed-besluit zijn financiële markten in mineur. De angst voor een harde landing neemt toe nu centrale banken een stevige koers blijven varen. Maar is die stevige koers wel terecht? Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO, verwacht nog meer renteverhogingen en blijft zeer terughoudend op aandelen.

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO, sprak 1 juli op de IEX Beleggersdag.

September doet ook dit jaar zijn naam weer eer aan als een slechte beursmaand, waarbij met name de tweede helft historisch slecht is. Sentiment wordt momenteel bepaald door de Fed en andere centrale banken die rentes in rap tempo verhogen en aangeven een scherpe koers te blijven varen.

Centrale banken hebben vorig jaar de fout gemaakt niet op te treden tegen hoge inflatie en die als iets tijdelijks te zien. Dit bleek ongegrond en sindsdien proberen centrale banken hun geloofwaardigheid te repareren. Dit lukt nog niet echt. Wat ze de ene maand zeggen, is de volgende maand alweer achterhaald.

Zo zou de rente in de VS dit jaar eerst niet verhoogd worden, toen wel, maar met kleine stapjes. Dat werden uiteindelijk veel stappen en ook met 0,5%-punt. Vervolgens gaf Powell in juni aan dat de 0,75%-punt verhoging niet als normaal moest gaan worden beschouwd. Inmiddels heeft de Fed al drie keer achter elkaar de rente met 0,75%-punt verhoogd … Ook de ECB heeft een draai van 180 graden gemaakt en is teruggekomen op haar zeer ruime beleid met negatieve rentes.

Nu geven de Fed en ook andere centrale banken aan nog niet klaar te zijn met het verhogen van de rente. Het argument wordt gegeven dat de Amerikaanse economie er nog goed voorstaat met een sterke arbeidsmarkt, terwijl inflatie nog hoog is. Daarbij blijven beleidsmakers in de VS aangeven dat een zachte landing mogelijk is. In Europa wil de ECB de rente ook nog verder verhogen, zelfs met een ‘grote stap’. Dat terwijl steeds duidelijker wordt dat de Eurozone-economie in een recessie aan het glijden is als gevolg van de energiecrisis.

De juiste data

Maar kijken centrale banken wel naar de juiste data? Inflatie en werkloosheid zijn achterlopende indicatoren. Vooruitlopende indicatoren duiden op een afnemende prijsdruk in de VS. Daarnaast wordt de dollar almaar sterker, laten grondstoffen een forse correctie zien en zijn rentes heel rap opgelopen terwijl reële rentes ook weer in positief territorium zijn aanbeland.

Tegelijkertijd is de fiscale stimulans van de Amerikaanse overheid weggevallen. Mede als gevolg daarvan neemt de geldhoeveelheid af. Dit heeft ertoe geleid dat financiële condities in een rap tempo verkrappen (zie grafiek). Dit gaat de economie, de consument en het bedrijfsleven met enige vertraging raken. Waarom dan zo’n scherpe koers blijven varen en nul indicatie geven van enige verlichting van het beleid?

Financiële condities verkrappen in een rap tempo



Bron: ABN AMRO Investment Centre; Bloomberg

Mocht de Fed de beleidsrente dit jaar verder verhogen naar 4,5% en het hier ook volgend jaar op houden, dan neemt de kans op een harde landing van de Amerikaanse economie toe. Financiële markten realiseren zich dat en beginnen het in te prijzen.

Daarom houden wij vast aan minder risico in de portefeuille en blijven wij zeer terughoudend op aandelen. Dit kan weer draaien als de Fed op tijd hint op een minder scherpe koers, waarbij een harde landing vermeden wordt. Dat biedt dan weer kansen, maar vooralsnog zien wij de eerste renteverlagingen van de Fed pas in de tweede helft van 2023 (zie tabel).

Renteverwachtingen ABN AMRO Group Economics

Eind 2022

Eind 2023

Beleidsrente Fed 4,5% 3,5% Beleidsrente ECB 2,0% 2,0% 10-jaarsrente VS 3,4% 2,6% 10-jaarsrente Duitsland 1,55% 1,35%

Bron: Refinitiv; Bloomberg; ABN AMRO Group Economics