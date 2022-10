Vooruitblik: met vat vol tegenstrijdigheden de klassieke krachmaand in

September en oktober zijn statistisch en in naam - onevenredig veel krachs vielen er te betreuren - de beruchtste beursmaanden van het jaar.

Gelukkig hebben we de beurshumor nog, dan maar.



Want hoe stijlvol sloot de brede aandelenmarkt vrijdag wat dat betreft, op het verscheiden van september en de intrede van oktober. Compleet in mineur en met de láágste standen van het jaar dus.

Wall Street posted a third straight quarterly loss on Friday amid recession fears, marking the longest losing streak for the S&P 500 and the Nasdaq since 2008 and the Dow's longest quarterly slump in seven years. Read more here: https://t.co/VTdM9KsXyA pic.twitter.com/NCrx2cxEY9 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 1, 2022



En mineur is het zeker. Alleen de percentages vallen reuze mee in vergelijking met bijvoorbeeld 2007-2009 en 2000-2003. Toen ging er uiteindelijk twee derde van de koersen af. Om een idee te geven: als de AEX dat nu presteert vanaf de top, zou het een indexstand van 275 opleveren.

This is now the longest S&P 500 correction (peak to trough) since the March 2009 low at 269 days and counting. $SPX pic.twitter.com/AbqmCE3H54 — Charlie Bilello (@charliebilello) September 30, 2022



Kalmte

Het gekke is alleen: volgens de wekelijkse sentimentsmeting van de American Association of Individual Investors (AAII) zijn er sinds 1991 niet zo weinig stieren en zo veel beren geweest als nu. Grote kans dus dat u het ook bent en gelet op de Wall of Worry die is er is in economie, private sector en geopolitiek is dat begrijpelijk.



De volatiliteit is echter spreekwoordelijk niet vooruit te branden. Zeker gezien de barslechte markten dit jaar is het misschien wel een wonder dat die nog niet is ontploft, want het is gewoon de slechtste aandelenbeurs sinds 2008-2009 en zelfs de slechtste obligatiebeurs... ooit? Geen paniek te zien echter.



Die kan ieder moment uitbreken, maar misschien is het wel logisch. De schade op de brede markt valt namelijk nog mee? Ja, dit is een joekel van een bear market en wie corrigeert voor de harde dollar versus vrijwel alle valuta komt op nog veel naardere scores uit. De Britse FTSE 100 en Japanse Topix bijvoorbeeld...

Hieronder het scorebord voor dit jaar bij het begin van Q4. Met twe ederde technologie aan boord van de AEX mogen we misschien onze handjes dichtknijpen op het Damrak. Zie onze oosterburen maar, waar u de technologie moet zoeken in de DAX 40: Infineon, SAP en Zalando. Punkt. Er zitten heel wat meer energieverslinders in...

Noem ze maar op: ArcelorMittal en Aperam bij ons en Bayer en BASF drüben, om er een paar te noemen. Ja, hoe moet dat?

Buyers and sellers of aluminum are taking much longer to negotiate contract terms, signaling another pinch point for the economy https://t.co/DORCWfugCa — Bloomberg Markets (@markets) October 1, 2022



Wat misschien ook het gebrek aan volatiliteit kan verklaren, is dat de laatste generatie beleggers enorme koerszwiepers, wonderrallies en 90% plus-debacles met de paplepel kreeg ingegoten. Die schrikken niet zo snel meer. Wat ze nog niet hebben geleerd is dat bear markets ook heel lang kunnen duren. Wie kan daar tegen?

Nog iets, ondanks de snel oplopende economische en nu ook bedrijfsmalaise en het ook recordlage consumentenvertrouwen is er nog volledige werkgelegenheid en komen de huizenprijzen nog niet af. Niemand hoeft dus nog te verkopen. Wat nog niet is, kan komen - niet aan denken - maar het hoeft niet.



Even tussendoor over die huizenprijzen. Die markt kan wel eens volledig stilvallen. Want u gaat niet (met verlies) verkopen als u niet hoeft en als u al niet kón kopen, kan u dat nu al helemaal niet meer. Reken uw eigen hypotheek ook maar eens uit bij 6,7%. U schrikt zich dan echt wild van uw maandlasten. Is energie niks bij...

The monthly mortgage payment needed to afford the median home for sale in the US has increased 50% over the last year ($1,698 --> $2,547) to a record high as mortgage rates have moved from 3.01% to 6.70%.https://t.co/5y4eQREQAF pic.twitter.com/4kytvOdNp4 — Charlie Bilello (@charliebilello) September 30, 2022



Het gebeurt op de obligatiemarkt

Op de aandelenmarkt is nog geen sprake van een krach en uitverkoop, laat staan capitulatie en het ordinaire maar o zo treffende uitkotsen, terwijl er elders toch echt een ware crash geschiedt en dat is zeker niet de minste markt. Het verklaart wellicht wel mede de enorm sterke dollar dit jaar, die zelden zo groen zag.

Zie hier de Amerikaanse Ten Year Bond (oranje) versus de rente op dat ding: de wereldwijde obligatiemarkt stort in dit jaar. Misschien is dit wat we zo'n beetje met z'n allen hebben voorspeld in de afgelopen vijf à tien jaar: dat we eens (hard) worden afgerekend op de gratis-geldpolitiek van de centrale banken. Bij dezen...



Hebt u ze dan nog? Niet veel van ons. Dit verklaart wellicht mede dat er nog geen paniek is en we ons er eigenlijk niet bewust van zijn dat de obligatiemarkt instort. Want dit is het slechtste beursjaar sinds WO II voor de klassieke 60% aandelen- en 40% obligatieportefeuille.

A 60/40 Portfolio of US Stocks/Bonds is down 20.4% in 2022, on pace to become the 2nd worst year in history after 1931. pic.twitter.com/VqHzNUHwvz — Charlie Bilello (@charliebilello) September 27, 2022



Als dan ook nog eens het publieke domein met de begroting gaat lopen stunten, zoals we in het VK zien met een compleet ongedekte uitgavengolf, dan is het risico op een melt down reëel. Door de ineenstortende lange Britse leningen weer te kopen, behoedt de BoE institutionele beleggers misschien voor een default.

Watch ??: The Bank of England quashed a pension-fund meltdown with a bond-buying scheme. The intervention was necessary, but it may embolden the government to continue the unfunded tax cuts that ignited the crisis, says @Breakingviews’ @aimeedonnellan https://t.co/MbXlNPXiln pic.twitter.com/j0IahaPxSa — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2022



Gestage geldontwaarding

In de EU denken alle landen ook alleen maar aan geld uitgeven - en dat in een hyperinflatieperiode - zodat wellicht de ECB een schone taak heeft. Maar ja, in hoeverre is die bank zelf nog geloofwaardig met haar nog altijd zéér bescheiden rentes, nu de double digit inflatiecijfers in het rond vliegen?

If European governments aren’t convinced by warnings from ECB President Christine Lagarde that excessive fiscal stimulus can cause serious damage, she might invite them to consider the UK https://t.co/h61bHzaFcO — Bloomberg Markets (@markets) October 1, 2022



Toch denkt de markt dat die inflatiepercentages wel afkomen:



Dat geldt al helemaal voor de dollar, zie vooral de eenjaarsverwachting duikelen. U gaat zo bijna nog denken dat de markt een enorme recessie verwacht voor het komende jaar die vanzelf de prijsstijgingen drukt.



Hand op de knip

Er zijn signalen dat er in ieder geval een joekel van een consumentenkoopstaking aan zit te komen en hoe moet met name de energie-intensieve industrie in vooral Europa blijven draaien en blijven concurreren? Eerst maar die consument. We zagen FedEx en Colruyt al met jobstijdingen en wat dacht u van Nike?

De voorraden hopen zich op. Dat betekent weer geen nieuwe orders en daarmee loopt overal de productie terug.

WATCH: Nike slumps on margin warning and analysts fear more pain across retail sector https://t.co/MFL3EywjzK pic.twitter.com/JxoSJHS518 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2022



Al genoemd, maar hier nog meer. Help de energieslurpers de winter door!

With a continent-wide recession now seemingly inevitable, chemical producers, steel plants and carmakers in Europe are bracing for a harsh winter https://t.co/0jh693OZRM — Bloomberg Markets (@markets) October 1, 2022



Voorraden en nieuwe orders, let u daarop bij de wereldwijde inkoopmanagersindustrie over september die morgen verschijnen en die hoe langer hoe meer op een recessie lijken te duiden. Zeker in de EU. Onze Nevi PMI is om 9:00 uur en de vorige keer doken de nieuwe orders al, ondanks die nog mooie 52,6.

Hoop, bid en brand kaarsjes dus. Niet alleen voor ons eigen trouwens, want u zag vrijdag al - de scores staan hierbij - dat China in mineur is en de inkoopmanagersindex uit Chicago, zeg maar het Rotterdam van de VS, belooft ook weinig goeds. Ze hebben hun handen daar wel eens harder laten wapperen.



Een lange, bange bear market

Recessie dus, en zie de ellende bij veel bedrijven en alleen de laatste twee weken al waarschuwingen en schuddende hoofden bij inderdaad onder meer Nike, FedEx, Colruyt, AkzoNobel en Micron, dat zelfs een heel investeringsplan introk. En nog altijd prijzen de analisten geen winstrecessie in. Zie hier de AEX.



Net als de S&P 500:



En zelfs technolgie-index Nasdaq 100:



Dit plaatje geef ik u dagelijks: de AEX versus onze (tienjaars)rente, maar u kan het van iedere nationale aandelenindex versus de plaatselijke rente maken. Mijn grote vrees is dat de aandelenmarkt alleen nog maar lagere waardering door hogere rentes heeft ingeprijsd. De winstrecessie moet er nog bij.

In dat geval kan het een lange, bange bear market worden die ik zelf het meeste vrees: zo eentje als 2000-2003. Erger nog dan dat die -70% opleverde, een risico dat u altijd met aandelen loopt, is dat die geestelijk slopend is, ook defensieve financiële huishoudens kan mollen en hele generaties voorgoed van de beurs verjaagt.



Optimismus

Zo is het niet moeilijk om deze rubriek te behangen met slecht nieuws, want inderdaad is de Wall of Worry misschien net zo groot als in 2008 tijdens de Kredietcrisis. Toen leek er ook geen uitweg te zijn en leek er geen ontkomen aan... en toen begon een half jaar later de langste en beste bull market ooit.

Daarom een blik op de leuke en inspirerende dingen die er op de networks opduiken, en die zijn er zeker. Om te beginnen: zijn de topmanagers en bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen soms ook niet bang voor een winstrecessie? Dat zou heel goed nieuws zijn.



Kijk aan, ook de Nederlandse beursexperts zijn bullish! Morgen de uitslag van onze eigen enquête, onder ú:



Misschien wel het allerbelangrijkste: bedrijven ondernemen en innoveren gewoon door, waardoor de arbeidsproductiviteit blijft stijgen en er nieuwe waarde wordt gecreëerd. Kunnen die dingen trouwens ook afgestrafte aandelen kopen, Elon?

WATCH: ‘Optimus is designed to be an extremely capable robot, but made in very high volume, and it’s expected to cost much less than a car’: Elon Musk unveiled the prototype of Tesla’s humanoid robot at the electric-vehicle maker's ‘AI Day’ event https://t.co/geFUFoHS4Q pic.twitter.com/2u4DHPoZhC — Reuters Business (@ReutersBiz) October 1, 2022



In dat geval kunnen ze meteen tante Cathie te hulp schieten. Want waar Cathie Wood met haar Ark Innovation ETF uitsluitend belegt in risicovolle technologiebedrijven met met een mooi verhaal, belegt de brede markt intussen tegen haar in?

Short sellers are homing in on Cathie Wood’s pool of exchange-traded funds, undeterred by the rising cost to bet against the Ark Investment Management family https://t.co/yHWeu4UhVD — Bloomberg Markets (@markets) September 30, 2022



Wat een fonds is Ark Innovation ETF ook. Er staat alleen nog geen lagere bodem, zoals wel bij de marktbrede indices. Dat is echt opvallend gezien het dikke hout waarvan de koers van dit fonds wordt gezaagd.



Terug naar het goede nieuws: wat dacht u van deze aangeslagen chipper? Daar blijven ze echter toch vooruit denken.

Intel’s delf-driving technology Mobileye business files for US IPO https://t.co/nn7jsAnIRj — Bloomberg Markets (@markets) September 30, 2022

En waar het ene Duitse energiebedrijf is genationaliseerd, blijft het andere gewoon ondernemen:

German utility RWE agreed to buy Consolidated Edison’s renewable energy assets for $6.8 billion, marking one of the biggest green deals in US history https://t.co/c75GmFN1ut — Bloomberg Markets (@markets) October 2, 2022



Nog iets, wat misschien ook hoop geeft. BlackRock-econoom Lukas Daalder leerde mij ooit eens dat hoe broke en beaten de Amerikaanse consument ook is, hij of zij vindt op de een of andere manier altijd wel weer ergens een zak met geld, of een vergeten credit card om ertegenaan te plempen.

Oil demand in the US soared during the summer, even as higher pump prices forced many Americans to cut back on driving https://t.co/DHP3mIkCOJ — Bloomberg Markets (@markets) September 30, 2022



Vriezen/dooien

Niettemin is het met die geëxplodeerde energieprijzen moeilijk voor te stellen dat zeker de Europese consument... Dit is onze gasfuture TTF, die weliswaar hard afkomt, maar nog een hele weg heeft te gaan. De Duitse elektriciteitsfuture valt hier één op één overheen en staat er daarom voor de leesbaarheid niet bij.



Zo is wat mij betreft het bearishe scenario dat er geen ontkomen aan de Wall of Worry is. Hogere rentes en dalende winsten gaan aandelen zeker halveren, misschien gaat het net als in 2003 en 2009 wel tot -70%. En dat kan best nog wel eens twee jaar duren. En dan hopen dat landen en centrale banken het hoofd koel houden.

Het bullishe scenario is dat die winstrecessie er niet komt, of meevalt. Want misschien heeft het bedrijfsleven er wel nooit beter voor gestaan; het is ruim gekapitaliseerd en heeft veel vet op de botten. En het is flexibel. Ik vind het echt verbluffend hoe snel en goed het bijvoorbeeld omgaat met tegenvallers als de supply chain.

Misschien hebben we inderdaad de bodem al gezien. Eén ding is namelijk zeker: die komt altijd onverwacht. Zelf kies ik in mijn eigen beleggingen niet voor een van deze scenario's. Mocht het u interesseren, in onze podcast leggen collega Niels Koerts en ik uit hoe wij in de bear market beleggen. En dat is niet heel erg sexy...

Niks aan de hand mensen, gewoon doorkopen? Of is het it keer toch 'anders'? Luister maar. De #IEXBeleggersPodcast (de grote-boze-beursmaand-oktober-komt-er-aan-versie) met @KoertsNiels en ondergetekende #AEX https://t.co/zAKqz0Xztp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 30, 2022



Agenda

Tot slot nog de agenda en hier de vooruitblik van Reuters. Bestaat de naam Kwasinomics al? De Britse minfin heeft nog wel zijn swagger :-)

WATCH: Take a look at some of the top business and finance stories to watch out for in the coming days pic.twitter.com/Vm4jQs3Qs8 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 1, 2022

Deze week inkoopmanagersindices, Amerikaanse arbeidsmarktdata en Nederlandse inflatie. China is de hele week dicht en let even op hoeveel kwartjes de Bank of Australia ertegenaan gooit.



MAANDAG 3 OKTOBER 2022

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

00:50 Tankan index - Derde kwartaal (Jap)

02:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Jap)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - September (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - September (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex industrie - September (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (VK)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - September (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Augustus (VS)



DINSDAG 4 OKTOBER 2022

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

11:00 Producentenprijzen - Augustus (eur)

16:00 Vacatures - Augustus (VS)

16:00 Fabrieksorders - Augustus (VS)



WOENSDAG 5 OKTOBER 2022

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

02:30 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Jap)

08:00 Handelsbalans - Augustus (Dld)

08:45 Industriële productie - Augustus (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - September (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex diensten - September (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (VK)

14:15 Banenrapport ADP - September (VS)

14:30 Handelsbalans - Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)



DONDERDAG 6 OKTOBER 2022

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

06:30 Inflatie - September (NL)

08:00 Fabrieksorders - Augustus (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (eur)

13:00 Constellation Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Levi Strauss - Cijfers derde kwartaal (VS)



VRIJDAG 7 OKTOBER 2022

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

08:00 Industriële productie - Augustus (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - September (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Augustus (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Augustus (VS)