Slotcall: Rentedaling helpt AEX omhoog

De rentes gaan vandaag weer omlaag en dan veren de financiële markten gelijk op. De AEX wint 1,1% en het zijn de vastgoedfondsen die de lijst aanvoeren.

Vastgoed in de lift

Juist deze aandelen hebben het de laatste weken zwaar op de beurs. Hoe hoger de rente hoe duurder het voor deze bedrijven wordt om hun leningen te herfinancieren. Overigens hoeft een hogere rente niet per se te leiden tot lagere vastgoedprijzen.

Bijvoorbeeld wanneer de gestegen rente het gevolg is van een verbeterde economische activiteit. Helaas is het tegendeel momenteel waar. De consumentenbestedingen lopen terug en aangezien de Nederlandse winkelvastgoedfondsen een hoge schuldgraad kennen, is het schrikken geblazen.

Helemaal als het Kabinet ook nog eens de belastingvrijstelling voor beursgenoteerde vastgoedfondsen per 1 januari 2024 schrapt. Een hard gelag voor de geplaagde aandeelhouder.

Defensieve haven voor een dagje uit de gratie

Verder valt op dat binnen de AEX met name de defensieve fondsen achterblijven. KPN (-0,3%) en Unilever (-1,5%) hebben het dit jaar gewoon goed gedaan en dan is het niet verrassend dat deze bedrijven op een dag als deze niet mee kunnen komen.

Het omgekeerde geldt voor groeiers als Adyen (+4,9%), Just Eat Takeaway (+5,0%) en Besi (+1,9%). Laatstgenoemde staat voor het gehele jaar bijvoorbeeld nog ruim 40% in het rood.

ASMI

Ook voor Chipmachinefabrikant ASMI (+0,1%) is het een jaar om snel te vergeten. Net als bij sectorgenoten ASML en Besi staat de koers 40% lager sinds begin dit jaar. Daar staat echter wel een uitstekende koersprestatie tegenover in 2020 en 2021 en daarbij komt dat de resultaten ieder kwartaal nieuwe records aantikken.

Dat ASMI het koerstechnisch het beste heeft gedaan van de drie Nederlandse chipmachinefabrikanten in de afgelopen jaren, heeft vooral te maken met de technologie die het levert. ASMI haalt namelijk meer dan de helft van zijn omzet uit Atomic Layer Deposition (ALD). Dit is een technologie die complexe chipontwerpen mogelijk maakt tegen aanvaardbare kosten.

ASMI profiteert dus enorm van de uitrol van lithografie op basis EUV door ASML. Hiermee wordt de verfijning van chips naar nieuwe hoogtes getild, en dat is waar het hoogste segment ALD-machines het best tot zijn recht komt.

Analist Paul Weeteling gaat in het onderstaande artikel in op het verband tussen de omzet van ASML uit EUV en de omzet van ASMI als geheel.

Rabo-certificaten

De Rabocertificaten zitten in een bear market die zijn weerga niet kent. De koers van de certificaten is sinds het hoogtepunt van september vorig jaar met bijna 37% gedaald.



De Rabocertificaten zijn in feite een perpetual. Dit is in eenvoudig Nederlands een eeuwigdurende lening. Perpetuals zijn als gevolg van de (theoretisch) oneindige looptijd bovengemiddeld gevoelig voor stijgende rentes. Hoe hoger de marktrente hoe minder interessant de coupon van 6,5% die deze Rabocertificaten bieden, en dus hoe lager de koers.

Daarbovenop geldt dat in economisch mindere tijden - en daar is nu duidelijk sprake van - de markt een extra risicopremie eist bij bankaandelen. Perpetuals zijn diep achtergesteld, dit om tot het eigen vermogen gerekend te mogen worden, en dat impliceert dat beleggers achteraan in de rij kunnen aansluiten mocht het misgaan.

Wat u nu als zittende belegger met deze certificaten moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan vandaag hard omlaag, maar per saldo zijn ze deze week hard gestegen. Met name voor de Britten wordt het een pijnlijke situatie. Rond de jaarwisseling noteerde de Britse tienjaarsrente 1,2%. Dit is inmiddels 4,2%. Bijna een verviervoudiging van de rente.

Nederland: -8 basispunten (+2,44%)

Duitsland: -8 basispunten (+2,13%)

Italië: -9 basispunten (+4,56%)

Verenigd Koninkrijk: +7 basispunten (+4,21%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+3,73%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,2%

AEX deze maand: -5,4%

AEX dit jaar: -19,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -17,8%

Van kwaad tot erger

De AEX (+0,2%) blijft deze week met dank aan Shell (+2,9%) en Just Eat Takeaway (+12,5%) goed liggen. Dit staat in schril contrast met de DAX (-1,8%) die terug is op het niveau van maart 2015.

AEX

Just Eat Takeaway (+12,5%) wordt beloond voor zijn positieve winstwaarschuwing. De maaltijdbezorger verwacht al in de tweede jaarhelft een positieve ebitda te behalen. Ahold (-2,4%) heeft daarentegen last van het winstalarm van Colruyt. Het optimisme rondom ING (-4,5%) is ook helemaal verdwenen.

AMX

Groot nieuws over een van onze midcapfondsen was er deze week niet. Wel zet Vopak (-2,4%) een nieuwe low neer. Het aandeel noteert op het laagste niveau sinds juli 2009. Pijnlijk, want dit was ooit een van de meest geliefde aandelen onder beleggers. Daarentegen veert Flow Traders (+5,6%) iets op.

ASCX

Vivoryon (+26,9%) profiteert van het goede nieuws rondom Biogen, zo heeft de farmaceut positieve resultaten gemeld rondom een middel tegen de ziekte van Alzheimer. Het management van Vivoryon maakt direct van de gelegenheid gebruik om een emissie door te voeren. Opvallend is dat de emissiekoers circa 21% onder de huidige beurskoers ligt. Ebusco (-12,1%) zette daarentegen deze week een all time low op het bord.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik