"Dit is mijn beleggingsstrategie in deze bear market"

Het is vrijdag en dus staat er weer een spiksplinter nieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast voor u klaar. Aandelenanalist Niels Koerts deelt deze week zijn beleggingsstrategie in deze bear market. Daarnaast bespreekt hij samen met marktcommentator Arend Jan Kamp de brede markt en verschillende aandelen. Een iets concreter overzicht van de onderwerpen die besproken worden, volgt hieronder: De Britse centrale bank die er een potje van maakt

De nieuwe inflatiecijfers

Duitse aandelen die sinds maart 2015 niets hebben opgeleverd

De grootste risico's voor beleggers op dit moment

Bedrijven die mogelijk met winstwaarschuwingen komen

De positieve winstwaarschuwing van Just Eat Takeaway

Apple

De all-time low van Ebusco

De Nederlandse vastgoedsector

De beursgang van Porsche

U kunt de podcast overigens ook op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts luisteren. Dat geldt trouwens niet alleen voor de IEX BeleggersPodcast, maar ook voor starterspodcast BeleggersBootcamp. Daarvan verscheen gisteren een nieuwe aflevering. Analist Niels Koerts en redacteur Coen Grutters bespreken daarin de negen grootste beginnersfouten op de beurs. Een aflevering die ook veel ervaren beleggers nog geld kan besparen.

