Vandaag begint De Slimste Belegger!

De oefenweken zijn (bijna) voorbij. Van de mensen die meededen staat ruim een kwart in de plus, één deelnemer zelfs bijna 35%! Kunt u dat beter?

Maandag 3 oktober start het leukste beursspel van Nederland, georganiseerd door IEX en BNP Paribas. Wie in 4 weken het meeste rendement weet te maken heeft gewonnen, en u krijgt daarvoor de beschikking over 25.000 virtuele euro's en de Turbo's van BNP Paribas. Lees hier meer.

Turbo's?

Maandag 19 september kon u een eerste webinar volgen. Dat stond in het teken van de werking van Turbo’s en een uitleg van het spel. Productspecialist Rogier San Giorgi van BNP Paribas verzorgde de presentatie van ongeveer 1 uur. U kunt het eerste webinar hier terugkijken.

Geen verstand van Turbo's? Dit is de ideale manier om het te leren. Met Turbo's kunt u met een hefboom naar keuze inzetten op koerswinst of -verlies zonder het hele aandeel te kopen, verdienen aan grondstoffen of aan de prijsfluctuaties van valuta's.

De dag dat het spel begint, op 3 oktober, laten beleggingsexperts Jim Tehupuring, Guy Boscart en Royce Tostrams zien hoe zij financiële markten analyseren en hun conclusies omzetten in transacties in Turbo’s. Dat webinar begint om 19:30 uur, duurt een uurtje en u kunt zich hier inschrijven.

De Slimste Belegger

BNP Paribas en IEX organiseren gezamenlijk De Slimste Belegger: de beleggerscompetitie die als belangrijkste doel heeft u vertrouwd te maken met de werking van Turbo’s. In vier weken tijd kunnen beleggers in een realistische omgeving in Turbo’s leren handelen met fictief geld.

Dat doet u niet alleen: vijf beleggingsexperts die coachen voorzien u samen met de productspecialist van BNP Paribas van kennis en inspiratie. De coaches zijn Nico Bakker, technisch analist namens BNP Paribas, Guy Boscart, intermarket-analist namens USMarkets, Jim Tehupuring, vermogensbeheerder namens 1Vermogensbeheer, Royce Tostrams, technisch analist namens IEX en Jean-Paul van Oudheusden, actieve belegger en themaspecialist namens Markets Are Everywhere.

Elke spelweek is er een specifiek thema. En elke weekdag publiceert een coach een inspirerende video. Dagelijks krijgt u quizvragen om uw kennis te testen. U speelt om de eer: wie het hoogste rendement haalt, wordt de Slimste Belegger van 2022.

De Slimste Belegger gaat dit jaar van start op maandag 3 oktober om 08:00 uur en duurt tot en met vrijdag 28 oktober 22:00 uur.

U kunt ook meedoen via tablet of smartphone. Download hier de app met nog veel meer informatie over Turbo's:

RISICOWAARSCHUWING

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

In de editie-2022 van de Slimste Belegger zal met inachtneming van regelgeving die per 1 oktober 2021 van kracht is gegaan geen prijzenpakket ter beschikking worden gesteld. Het klassement zal wel als vanouds worden bijgehouden zodat u uw prestatie ten opzichte van andere spelers kan volgen.