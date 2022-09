Stem op uw favorieten voor oktober Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Oktober nadert met rasse schreden en daarom is het weer de hoogste tijd voor het maandelijkse Nationaal Beleggerssentiment. Wat zal er gebeuren in de nieuwe beursmaand? We zijn benieuwd naar uw verwachtingen. Van welke aandelen binnen de AEX voorziet u de beste prestaties? En van welke de slechtste? Laat het ons weten! Extra vraag Deze maand met de extra vraag: Wat is volgens u de beste strategie in tijden van hoge inflatie? Vul de vragenlijst in voor oktober (meedoen kost slechts 1 minuut van uw tijd). Alvast hartelijk dank! Stem hier voor het Nationaal Beleggerssentiment Werkt de link niet? Sta pop-ups toe bij Instellingen.

