Het lijkt te draaien voorbeurs, Porsche debuteert en er beweegt weer veel

Draaien we alweer na een hoopvol ritje? De AEX-indicatie is vlak rond 640 punten na een 2% rally op Wall Street.

En/of een rally in staatsobligaties mag u ook zeggen, waardoor de rentes kelderden. Want aandelen versus rentes en de dollar tegen de rest is hét beursverhaal van 2022. Zeker als de Britten doorgaan met er zo'n kolderiek potje van maken. Het pond daalt alweer trouwens, GBP/USD staat -1,0% op 1,077

Alle Europese futures openen rond nul

De Amerikaanse futures minnen alweer 0,6% à 0,9%

In Azië ziet u allemaal bescheiden plussen, maar in Hongkong staan wel twee beursgangen te floppen. In Duitsland wacht Porsche. Zo meer hierover

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -7,4% op 30,2

Hoppa, de dollar stijgt 0,7% naar 0,9967

Goud staat -0,9% (met die aantrekkende dollar), olie doet het met -0,7% en crypto zakt 0,7% (bitcoin) à 1,7% (ethereum)

Het renteblokje nog omdat het moet, want daar gaan ze alweer. En dan is er wellicht bitter weinig ruimte omhoog voor aandelen... De Britse rente houdt wel goed stand rond 4,05% en loopt niet weer hard terug richting 5%. Bescheiden succesje van de BoE wellicht, die dus weer staatspapier gaat kopen.



We kunnen de Britten wel uitlachen met hun monetaire en fiscale comedy capers, maar EUR/USD kan er ook wat van deze dagen. Gisteren rally omhoog van de Europese eenheidsworstmunt en vandaag weer omlaag. En die 0,7% eurodaling nu vaagt op papier alweer die AEX-stijging weg. Welkom in 2022 dus.



Want aandelen versus rentes is hét beursverhaal van 2022? Zowat iedere dag laat ik u onze AEX versus onze rente zien, omdat die dit jaar perfect elkaars spiegelbeeld vormen. Dat is wereldwijd zo. Hier hebt u de MSCI World Index (die is in dollars) versus de Amerikaanse tienjaars rente. Duidelijk.



Het andere verhaal dit jaar is de sterke dollar, of de nog zwakke rest zo u wilt. Dit zijn de MSCI World Index in dollars (oranje) en euro's en zelden was er zo'n groot verschil als dit jaar. In het Q3-cijferrondje horen wat onze bedrijven hierover te melden hebben. Rond 30% van de AEX-omzet is namelijk in dollars.



Gisteren VK in de spotlight, vandaag is dat Duitsland. Straks is het zo ver, Porsche gaat los voor €82,50 per aandeel aan Deutsche Börse. Dat is aan de bovenkant van de range €76,50-€82,50 en dat is bijzonder met de markten in mineur. Wat had Porsche een jaar geleden wel niet opgeleverd, maar als telt nooit op de beurs.



Op het Damrak zijn cijfers van Brill en WDP heeft een nieuwtje. Het houdt niet over, maar het belet de koersen van onze aandelen vast niet om weer flink te bewegen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:19 Amundi meldt belang in Wolters Kluwer

08:13 AEX vermoedelijk afwachtend van start

07:48 Porsche voor 82,50 euro per aandeel naar de beurs

07:24 Nasdaq verwacht fors meer beursgangen van Chinese bedrijven

07:11 WDP maakt van schone energie aparte tak

06:57 Europese beurzen openen hoger

06:57 Nog minder vertrouwen bij ondernemers industrie

06:45 Beursagenda: macro-economisch

06:44 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:44 Beursagenda: buitenlandse fondsen

28 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

28 sep Wall Street hoger gesloten

28 sep Resultaten Brill 2022 onder druk door problemen bij belangrijkste distributeur

28 sep Olieprijs fors hoger gesloten

28 sep Wall Street koerst af op hoger slot

28 sep Europese beurzen hoger gesloten

28 sep Flow Traders ziet chief risk officer vertrekken

28 sep Aedifica investeert in Ierland

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met interessante bedrijven!

09:00 Randstad - €2,81 ex-dividend



09:00 IPO Porsche - Verwacht (Dld)

22:00 Micron Technology - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Nike - Cijfers eerste kwartaal (VS)



06:30 Producentenvertrouwen - September (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - September def. (eur)

11:30 Inflatie - September (Bel)

14:00 Inflatie - September vlpg (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal def. (VS)

En dan nog even dit

Aandelen en rentes, het is het beursverhaal van 2022:

Wall Street’s main indexes ended sharply higher on Wednesday as Treasury yields dipped. Read more here: https://t.co/mENl5bv6SE pic.twitter.com/sEvt9jS2Yb — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2022

Koekoek, zou Sierd de Jong dit samenvatten:

WATCH: The Bank of England will buy long-dated government debt on 'whatever scale necessary' to restore financial stability after chaos triggered by the new government's fiscal policy https://t.co/yc5Svq9B4G https://t.co/yc5Svq9B4G pic.twitter.com/VF6oiIPELW — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2022

Hier nog een:

WATCH: Sterling came tumbling down on Wednesday after a wave of international criticism over Britain’s plans to slash taxes and ramp up borrowing https://t.co/z0E7SF64Ds pic.twitter.com/9sD57IEYxM — Reuters Business (@ReutersBiz) September 28, 2022

Heel biotechland in vuur en vlam, leek het gisteren wel:

WATCH: Shares of Biogen were on track to add more than $10 billion to its market cap and erase all of its losses this year, as a surprise trial success of the experimental Alzheimer's drug it developed with Eisai https://t.co/QLFgqEUP1G $BIIB pic.twitter.com/xrddMdYazq — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2022

Laat Shell maar schuiven?

WATCH: Oil giant Shell will purchase African solar provider Daystar Power, underscoring a mandate to halve greenhouse gas emissions by 2030 https://t.co/25sxwbeCWN pic.twitter.com/p0xkPIWYli — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2022

-1,3% tegen de markt in gisteren:

WATCH: Apple reportedly told suppliers to ditch plans to increase the assembly of its iPhone 14 product family by up to 6 million units in the second half of the year after an anticipated surge in demand failed to materialize, a media report said https://t.co/yquCCDz3Qy pic.twitter.com/kf9Kou813l — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2022

Zien of dit meer gewicht in de schaal legt dan de Britse minfin gisteren:

'Do not bet': China's central bank warns against yuan speculation https://t.co/5Z1wvtDBA6 — CNBC (@CNBC) September 29, 2022

Liefst 200 meter hoog, windmolen of Toren van babel?

Vestas launches 'world's tallest onshore tower for wind turbines' https://t.co/aq8mo8EWjd — CNBC (@CNBC) September 29, 2022

De andere kant van klimaat:

Almost a third of the new coal mines planned for the world are in China https://t.co/1Xqgx7pqiD — Bloomberg Markets (@markets) September 29, 2022

Interesse?

Nasdaq says IPOs by Chinese firms could pick up 'dramatically' as delisting fears ease https://t.co/mqAvMRiKTt — CNBC (@CNBC) September 29, 2022

Helaas:

Two of Hong Kong's largest IPOs for 2022 plunge in trading debut https://t.co/HEyFjxLYlT — CNBC (@CNBC) September 29, 2022

Pompidom:

Amazon hikes pay for warehouse and delivery workers https://t.co/96OEFdY14X — CNBC (@CNBC) September 29, 2022

Van Made in China naar Made in India?

India plans to boost the financial incentives for manufacturers that make tablets and laptops in the country, wooing companies such as Apple and Dell as part of its bid to challenge China as a production base https://t.co/lPl1qMLebW — Bloomberg Markets (@markets) September 29, 2022

Veel plezier en succes vandaag.