Koopjesjagers actief?

De AEX-index lijkt te stabiliseren nu de steun 632,02 (bodem van 23 juni) is genaderd.

Steun houdt stand

Intraday is deze steun woensdag wel gebroken, maar hij heeft op het sluiten van de markt net weten stand te houden. We zien voorzichtige tekenen van herstel; mogelijk stappen de eerste koopjesjagers in de markt.

Belangrijk om te melden is dat de AEX opveert vanuit een zware oversold-conditie. Dat leiden we af uit de RSI (Relative Strength Index). Bovendien is er sprake van positieve divergentie tussen de AEX en de RSI. Ik leg de oversoldconditie verderop uit.

Verkoopdruk droogt langzaam op

De nabijheid van steun, de oversoldconditie en de positieve divergentie tussen AEX en RSI zouden erop kunnen duiden dat de verkoopdruk langzaamaan opdroogt.

De dalende trend van de AEX wordt pas voortgezet als de index onder de steun op 632,02 punten zakt en sluit. Dan mag men verdere koersdalingen verwachten.

De steun 632,02 is belangrijk omdat hier eerder een pullbackbodem is gevormd.

AEX-steun houdt stand, maar nog geen serieuze trenddraai

De Nederlandse beurs heeft de eerste steun 632,02 punten (bodem van 23 juni) intraday nipt gebroken. Maar omdat de AEX-index er intraday ook weer bovenuit weet te klimmen, is van een echte doorbraak vooralsnog geen sprake.

Zolang er lagere toppen zichtbaar zijn, blijven we behoedzaam. De verkoopdruk is blijkbaar nog niet weg. Verdere koersdalingen mogen worden verwacht indien de steun alsnog overtuigend en op basis van een slotstand wordt gebroken.

Enkel boven weerstand 703,39 punten (gevormd op 13 september) klaart het technisch beeld wat op. Lees verder onder de grafiek over de oversold-conditie van de Nederlandse beurs.

AEX-steun herstelt van zware oversoldconditie

De Nederlandse beurs veert op vanuit een zware oversoldconditie. Dat leiden we af uit de RSI (Relative Strength Index), die voor de tweede keer in korte tijd onder de oversoldlijn van 30 punten noteerde.

Bovendien is er sprake van positieve divergentie, waarbij de AEX nog lagere bodems (lijn a) maakt, terwijl de de RSI al hogere bodems (lijn b) weergeeft.

De RSI is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen uitverkochte (oversold) condities gevonden worden. Deze situatie treedt op bij RSI-waarden onder 30.

Let op, hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want de AEX in een sterke dalende trend kan soms wekenlang oversold blijven. Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf.

Deze situatie treedt bijvoorbeeld thans op, nu de AEX nog lagere bodems vormt terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering.

Waarom is die pullbackbodem zo belangrijk? De uitleg van het pullback-principe vindt u hieronder.

Bullish Pullback uitgelegd en toegepast op de AEX: