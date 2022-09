Overpeinzing bij sell-off die dikke nieuwe low voor AEX oplevert

Vanmiddag komt zogenaamd meme-aandeel Bed Bath & Beyond met cijfers.

Vanochtend doen we het eerst met wat we intussen meme-Duitsers kunnen noemen...? Hallucinant dit. Wie onzeker is over de toekomst, houdt de hand op de knip, heet het op de beurs.

Good Morning from Germany, where consumers are in depressed mood as disposable incomes fall. GfK German Consumer Confidence slumps to -42.5 in Oct vs -39 expected. Income expectations component plunged by 22.4 points to record low of -67.7, implying reduction in consumer spending pic.twitter.com/b0hfH9jmeD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 28, 2022

De koersen trekken nu iets bij, maar om even na 09:30 stond er 627,54 op het grote bord op het Damrak, ofwel de AEX tekent met stip een nieuwe intradagbodem aan in de jaargrafiek. Duoplaatje weer, want onze tienjaarsrente tikt weer een basispuntje bij op 2,58%.



Omdat het actueel is: in dollars staat de AEX intussen ruim 35% onder haar top. Het is twintig jaar geleden dat de index in euro's hoger noteerde dan in dollars.



Het bord ziet er vreselijk uit. Toch is het niet duidelijk waarde versus groei, wat u misschien zou verwachten bij een marktbrede sell-off, maar alles beweegt door elkaar heen.



Toch is er nog geen sprake van overgave, capitulatie of het op de beurs beroemde uitkotsen. Dat laat onder andere de volatiliteit zien. Zowel de CBOE VIX-index (oranje) als de VDAX New stijgen, maar dit zijn nog lang geen standen die bij paniek horen.



Er is ook geen extreme sell-off gaande in crypto, de hoogste risicocategorie assets. Bitcoin (oranje) en ethereum dalen weliswaar, maar niet overdreven hard en er staan nog geen nieuwe lows.



Succes vandaag, verlies de moed en uw hoofd niet en houd u aan uw strategie. Want u hebt van tevoren bedacht wat u doet in een bear market, toch...? Op Twitter wordt er natuurlijk al gehakt van mij gemaakt omdat ik heel dom zou zijn, maar ik houd mij gewoon aan mijn strategie: middelen. Waarom zou ik ook afwijken?

Want ook dit keer is het niet anders dan anders. Ook al voelt het zo. Net als al die andere keren.