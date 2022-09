Beren heersen voorbeurs en usual suspects lopen weer tegen ons in

Buiten is het donker, koud, kil en nat en binnen zijn de koersenborden helemaal rood.

De AEX indicatie is -0,5% na een zwak Wall Street, dat naar het slot toe miezerde. Nu ligt vooral Azië heel erg slecht. De dollar is alsmaar meer koning, maar de razende rentes komen nu even bij. Er zijn gelukkig even geen nare berichten van het energiefront (want zo mogen we dat intussen bijna letterlijk noemen?).

Europese en Amerikaanse futures leveren op opening 0,4% à 0,7% in, met de meer risicovolle aandelen iets in het nadeel

In Azië... lieve help, wat een dalingen in met name China, Japan, Hong Kong, Korea en Japan. Plaatje maar (CNBC)

De volatiliteit (CBOE VIX Index) steeg +1,1% naar 32,6

De dollar stijgt maar door, 0,3% nu en er staat alweer 0,956 achter EUR/USD

Goud doet -0,3%, olie zakt 1,3% en crypto levert ook 1% à 3% in

De rentes nog, hoeveel ruimte hebben aandelen in de huidige bond crash - want zo mogen we het dit jaar echt wel noemen - of rente-explosie? De VS boven 4%, het staat er gewoon, maar zie ook de Europese rentes vliegen.



Oh, euro. Die begint inderdaad met 0,95 en staat al hoeveel procent lager dit jaar? De schrale troost is dat de euro nog een van de valuta is die relatief nog goed blijft liggen ten opzichte van de dit jaar almachtige dollar.



De VS laat hetzelfde beeld zien als de EU-indices: aandelen en rentes die precies elkaars spiegelbeeld vormen. De S&P 500 zette gisteren weer een lagere bodem neer en staat op slotbasis nu 23,9% onder de top, ofwel de beer is de baas. Voor de Nasdaq 100 is dit -32,0%, SOX -40,6% en Russell 2000 -31,9%.

Deze indices staan nog wel boven een eerder low, net als de AEX. Heel veel ruimte is er echter niet meer. Tja en hoeveel opwaarts potentieel hebben aandelen te midden van de rente rally?



Zie dat fraaie spiegelbeeld. Volgens mij prijzen aandelen tot dusverre vooral die hogere rentes in. Zie ook bij ons maar hoe dure kwaliteitsfondsen als ASML en Adyen zijn afgekomen, waar omzet, winsten en marges nog steeds goed gaan. En de winstverwachtingen van de analisten zakken (nog steeds) niet.



Over naar vandaag, er is zowaar nieuws op het Damrak. Flow Traders reorganiseert het management, Wereldhave verwacht €3 à €4 miljoen FBI-schade en Pharming hoort van de FDA uiterlijk 23 maar 2022 een oordeel over leniolisib.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Commissarissen Ahold Delhaize willen CEO Muller herbenoemen

08:10 Duitse consumentenvertrouwen naar nieuw dieptepunt

08:07 Lagere opening AEX voorzien

08:01 Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel AkzoNobel

07:41 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel AkzoNobel

07:29 Verlies FBI-status kost Wereldhave miljoenen

07:11 Pharming krijgt versnelde beoordeling leniolisib in VS

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

27 sep Aegon koopt meer eigen aandelen in

27 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

27 sep Update: Flow Traders creëert mondiaal managementteam

27 sep Ajax boekt groter verlies

27 sep Wall Street eindigt lager

27 sep Olieprijs stijgt

27 sep Wall Street richtingloos

27 sep Europese beurzen sluiten lager

27 sep Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel AkzoNobel

Analistenadvies:

AkzoNobel: naar €71 van €80 (hold) - Deutsche Bank

AkzoNobel: naar €80 van €84 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

13:00 Bed Bath & Beyond - Cijfers tweede kwartaal (VS)



08:00 Consumentenvertrouwen - Oktober (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - September (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Groothandelsvoorraden - Augustus (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

Bed Bath & Beyond, hoe is het daar ook alweer mee?

En dan nog even dit

Weer niks:

WATCH: Wall Street sank deeper into a bear market, with the S&P 500 recording its lowest close in almost two years https://t.co/jSjrRkYD1q pic.twitter.com/Ij8wPnpoev — Reuters Business (@ReutersBiz) September 28, 2022

Jaja:

The worst bond rout in decades is drawing more investors to government debt, with JPMorgan joining the growing camp of bulls https://t.co/vJ96crYJfs — Bloomberg Markets (@markets) September 28, 2022

Oh oh:

Europe’s energy crisis deepens thanks to suspected sabotaged of a key gas pipeline from Russia https://t.co/zuNyZXs7dt — Bloomberg Markets (@markets) September 28, 2022

Intussen op de markt:

Oil inches up over speculations that Russia will push for OPEC+ to reduce output, underscoring supply concerns as a global slowdown worsens the demand outlook https://t.co/1v6HdvqlWt — Bloomberg Markets (@markets) September 28, 2022

Zouden Shell en Unilever al spijt hebben? Elders worden hogere waarderingen betaald.

A sinking pound and a favourable regulatory climate are making the UK’s stocks more attractive to overseas buyers, and top of the pile is BT https://t.co/VDot0k4YQM — Bloomberg Markets (@markets) September 28, 2022

Voor wie een inlog heeft!

Goldman Sachs predicts the bottom for Europe stocks, advises investors on how to position https://t.co/exPnUlfRcA — CNBC (@CNBC) September 28, 2022

Dit is toch al langer duidelijk? Er is gewoon niet voor iedereen een EV.

Planned lithium production will fail to meet growth in demand for lithium ion batteries that are needed to meet global climate goals, according to Rio Tinto's minerals chief https://t.co/luWMHRjV36 — Bloomberg Markets (@markets) September 28, 2022

Van Tencent:

A game about sheep is going viral in China even as gaming regulation remains tight https://t.co/syD6ZUpSwm — CNBC (@CNBC) September 28, 2022

Oh toch:

Apple is backing off plans to increase production of its new iPhones this year after an anticipated surge in demand failed to materialize https://t.co/vzpjaZDm7I — Bloomberg Markets (@markets) September 28, 2022

Beursgenoteerde dealers:

Is the car dealership on its way out? Watch the video to learn how these companies are taking over the auto dealership industry. https://t.co/OHiXPfFjrm pic.twitter.com/dRvduLQzfy — CNBC (@CNBC) September 28, 2022

Wat nu weer?

WATCH: Tesla's Shanghai plant is not running at full tilt despite a recent upgrade at the factory, according to sources https://t.co/YyP1oYwJZR pic.twitter.com/wkKOiNmb7W — Reuters Business (@ReutersBiz) September 28, 2022

Meer crypto malaise:

WATCH: Crypto miners are feeling the pinch as data shows global revenue from mining has dropped to just over $17 million per day — down about 72% from last November pic.twitter.com/gqDbWc6FLE — Reuters Business (@ReutersBiz) September 28, 2022

Veel plezier en succes vandaag.