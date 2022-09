Toch een aanslag? Groote Europeesche Energiecrisis 2022 verscherpt

Update, er zijn beelden. Er schijnen drie van zulke lekken te zijn. Flinke ook. En tegelijk ontstaan.

Bloomberg:

Europe will have to survive this winter - at least - without any significant Russian gas flows. The pipelines were already out of action, but any hope that Moscow might have turned the taps back on at some point have now been dashedhttps://t.co/T7iaUgI59F https://t.co/aysfwLaphI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 27, 2022

Sabotage? Aanslag? Oorlogsdaad? Of gewoon een ongeluk, ofwel domme pech? Zeg het maar, krijgt de Groote Europeesche Energie Crisis 2022 er een nieuwe dimensie bij?

??KREMLIN SAYS IT CANNOT RULE OUT THAT NORD STREAM DAMAGE IS RESULT OF SABOTAGE. THIS IS A QUESTION OF ENERGY SECURITY FOR THE WHOLE CONTINENT https://t.co/HieXm07OnS — Russi?n Market (@runews) September 27, 2022

Aanslag?

Dit is nog niet alles:

DENMARK'S PRIME MINISTER: IT IS HARD TO IMAGINE THAT THE NORD STREAM GAS LEAKS ARE A "COINCIDENCE" — *Walter Bloomberg (@DeItaone) September 27, 2022

Het hoge woord is er uit.

GERMANY SUSPECTS SABOTAGE TO NORD STREAM PIPELINES: OFFICIAL — *Walter Bloomberg (@DeItaone) September 27, 2022

Nog een:

EU COMMISSION SAYS NO IMPACT ON SECURITY FOLLOWING NORDSTREAM GAS LEAKS — *Walter Bloomberg (@DeItaone) September 27, 2022

Ja, want het staat er echt en dit is niet bepaald The Daily Mail.

U gaat er bijna nog van in complotten denken. Eerder namelijk een paar uur eerder gisteren al:

Gaswinning in Groningen gaat komend gasjaar op de 'waakvlam' https://t.co/MOvD9vpnHx — NU.nl (@NUnl) September 26, 2022

Feit, fictie, complotten: het valt niet altijd mee. Maar deze uitspraak van de topman van TotalEnergies is door Bloomberg bevestigd:

(BLOOMBERG) France and Europe’s effort to fill gas storages and reduce consumption will allow them to avoid shortages this winter, TotalEnergies CEO Pouyanne said at a conference in Paris Tuesday. (1/2) — B (@bpol69) September 27, 2022

Gasfuture 10% in de plus

Enfin, mede dat door dat ongeluk of die aanslag (mede hierom) gas future TTF vandaag weer 10% hoger staat.



Enfin, wie profiteren hier allemaal van? Exporterende landen en hullie dus, zie hieronder het Reuters-bericht plus quote.

Energie is oorlog

Zoals al vaak is opgemerkt: de energiemarkt is verreweg de meest complexe en politieke die er is. En inderdaad, net als voetbal is ook energie helaas oorlog, zoals al vaak is gebleken, en wie weet nu ook in Europa.

Dat mag Europa zich aanrekenen. Want bijna vijftig jaar na de eerste oliecrisis, toen voor het eerst bleek hoe afhankelijk we zijn van niet-democratische landen, zijn we dat nog steeds en hebben we onze energievoorziening nóg niet in eigen hand. En de markt profiteert waar de politiek blundert (en krijgt de schuld).

U mag zelf raden wie de mogelijke dader is, of wie hier belang bij heeft. Maar met shock-events als een (mogelijke) aanslag op een pijplijn valt de gespannen en van margins aan elkaar hangende energiemarkt goed te ontregelen. En niet iedere partij heeft de massa, gogme, kennis en kunde om dit uit te spelen.

Conditions are now heavily skewed in favour of players with large, diversified portfolios and strong balance sheets like oil majors Shell (SHEL.L), BP (BP.L) and TotalEnergies along with major trading houses including Vitol, Trafigura, Gunvor, and Glencore (GLEN.L).

Rocketing LNG cargo prices have squeezed out dozens of smaller traders, concentrating the business in the hands of a handful of international energy majors and top global trading houses https://t.co/hDVR5nc49T pic.twitter.com/hmqrQzTvwk — Reuters Business (@ReutersBiz) September 27, 2022

Hopen is verkopen

En dus moeten we hopen op zachte herfst en winter. Hopen is verkopen, zegt de beurswijsheid en inderdaad, een hoogontwikkelde economie en beschaving kan en mag niet afhankelijk zijn van hopen. De herfst is in ieder geval vroeg begonnen. Hier in Amsterdam is het kil en het komt met bakken uit de hemel.

Geen wind en geen zon, ook dat nog.