Het is bijkomen voorbeurs en markt staat stijf van kansen en risico's

Er is eventjes een beetje lucht, de Britten slaan wat stof van hun jasjes en de AEX-indicatie is +0,7% op 644.

Europese en Amerikaanse futures openen of staan allemaal 0,7% à 0,9% hoger

In Azië staan China, Japan en Taiwan een paar tienden hoger en Hong Kong en Korea een paar tienden lager

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +7,8% op 32,3

De dollar daalt 0,4% naar 0,965

Goud stijgt 0,7%, olie loopt ruim 1% open en - risicobereidheid! - crypto stijgt hele procenten

Hier de rentes, zie de Britse dalen, die van de EU oplopen en de Amerikaanse dalen. Wat een puinhoop.



Lagere bodem op het slot, maar net niet intradag: Wall Street bevestigde gisteren de bear market. Dit is de S&P 500.



Just a gentle week in the life of the British Pound, zo iets dan maar? Heel verhaal ,maar het moet maar even. Reuters:

The Bank of England said on Monday it would not hesitate to change interest rates and was monitoring markets "very closely", after the pound plunged to a record low and British bond prices collapsed in response to the new government's financial plans.



Finance minister Kwasi Kwarteng sent sterling and government bonds into freefall on Friday with a so-called mini-budget that was designed to grow the economy by funding tax cuts with huge increases in government borrowing.



Such was the market turmoil on Monday there was growing speculation in financial markets that the BoE would make an emergency interest rate rise after it hiked rates only last week to 2.25% from 1.75%.



Instead, with the pound fragile and bond prices still tumbling, Kwarteng issued a statement just before the British stock market closed to say he would set out medium-term debt-cutting plans on Nov. 23, alongside forecasts from the independent Office for Budget Responsibility of the full scale of government borrowing.



The central bank welcomed "the commitment to sustainable economic growth" from Kwarteng and the independent scrutiny that the OBR growth and borrowing forecasts would bring.

Hier GBP/USD:



Dit is de rente op de Britse tienjaars Gilts:



Voor de de AEX (oranje) is de vraag momenteel niet meer dan of de bodems van juni (632,02 intradag en 635,75 slot) het houden. En waar onze tienjaars rente (paars) mee bezig denkt te zijn. Zoals het nu lijkt is daar (het slimme geld) eerst een trendbreuk nodig voor weer opwaartse ruimte voor aandelen (het domme geld).

Lijkt, want de markt kan altijd ieder moment veranderen en er staat nergens in het beursreglement dat deze twee lijntjes perfect moeten correleren.



Intussen loopt wel de volatiliteit wat op (dit is de CBOE VIX Index), maar zeker gezien de indextanden stelt dit nog weinig voor. De verloven bij brokers, market makers, liquidity providers en andere marktpartijen worden bij wijze van nog niet ingetrokken. Dit is ook geen stand die bij bodems past.



Achter de betaalknop, maar hier hebt u vast al genoeg aan. Geldt voor meer afgestrafte chippers wellicht.

Analysts are falling back in love with Nvidia, with Citi giving it almost 100% upside https://t.co/tMKlKnSIiU — CNBC (@CNBC) September 27, 2022

Dit is Nvidia, dat zit nog altijd in een bar en boos bear market. U kan de daling kopen (doe ik zelf bij ASML), u kan wachten op een trendbreuk, of gewoon gokken wat de bodem wordt. Eén ding is zeker, gezien het verleden van Nvidia: de draai gaat razendsnel en met grof koersgeweld.



Sectorindex SOX (ASML en NXP zitten hier ook in) zit ook nog in een dikke bear market. Ruim -40% vanaf de top negen maanden terug, wie weet gaan we dit ooit nog eens bear market uit het boekje noemen. Moet er niet nog een trein komen.



Op het Damrak zijn nu twee nieuwtjes:

Oh, vastgoed...

En dan nog even dit

Waal Street sloot -0,6% (Nasdaq 100) à -1,1% (Dow Jones):

The #Dow closes in #bear market territory but a strong showing for US futures in early Tuesday asia trade. @willkoulouris wraps up the worry in the markets. $SPX #Fed #UST pic.twitter.com/EDjEr4O2b4 — CNBC's Street Signs (@StreetSignsCNBC) September 27, 2022

Voor de liefhebbers:

Full statement from Andrew Bailey, Governor of the Bank of England: https://t.co/GzbJQ6MaNK pic.twitter.com/I3gPAow1NW — Bank of England (@bankofengland) September 26, 2022

Om kort te gaan: het is 2022 en het is uit met gratis geldpolitiek:

From @Breakingviews: @peter_tl explains why investors gave a thumbs down to British finance minister Kwasi Kwarteng's tax plan pic.twitter.com/xURIj0xOyx — Reuters Business (@ReutersBiz) September 27, 2022

Want anders:

Speculators are betting the UK’s pound will slide to a level that was virtually unthinkable in recent decades: $1 or less https://t.co/drUh7xm5iH — Bloomberg Markets (@markets) September 27, 2022

Nog meer uit de City:

Unilever announced that CEO Alan Jope would retire at the end of 2023. The British consumer products maker said its board would start a formal search for a successor to Jope. Read more: https://t.co/rADPAfevsa pic.twitter.com/qVJbfYZwJ6 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 27, 2022

Citaat:

Conditions are now heavily skewed in favour of players with large, diversified portfolios and strong balance sheets like oil majors Shell (SHEL.L), BP (BP.L) and TotalEnergies along with major trading houses including Vitol, Trafigura, Gunvor, and Glencore (GLEN.L).

Rocketing LNG cargo prices have squeezed out dozens of smaller traders, concentrating the business in the hands of a handful of international energy majors and top global trading houses https://t.co/hDVR5nc49T pic.twitter.com/hmqrQzTvwk — Reuters Business (@ReutersBiz) September 27, 2022

Retail, eigenlijk is het altijd (prijzen)oorlog:

When it comes to e-commerce, Amazon is the clear leader, but Walmart’s ambitious new plans and leadership are trying to catch up. Watch the video to learn more. https://t.co/0Y1nS7S7qa pic.twitter.com/g1iZFcTLwr — CNBC (@CNBC) September 27, 2022

Sign of the times?

WATCH: Amid mounting tensions between Washington and Beijing, Apple said that it would begin making the iPhone 14 in India to move some of its production away from China https://t.co/bl8OVtEfHU pic.twitter.com/BtXiNd1Mij — Reuters Business (@ReutersBiz) September 27, 2022

Goh:

Lowered profit forecasts raise concerns on shaky Wall Street https://t.co/LF7WybmUJp pic.twitter.com/Oj5JOyCL2y — Reuters Business (@ReutersBiz) September 27, 2022

Risicobereidheid dus:

Bitcoin jumps past the $20,000 level and cryptocurrencies as a whole climb back above $1 trillion in market value, helped by a hiatus in the turmoil that gripped global markets https://t.co/XPoegMdurc — Bloomberg Markets (@markets) September 27, 2022

Vrijdag noemde ik deze nog terloops in de IEXBeleggersPodcast. Het jaar 2022 kenmerkt zich door een heuse bond crash. (Nog) niet van aandelen. De brede markt dan. Individueel zijn er velee verschrikkingen:

Good morning from #Austria, where the bond rout is particularly evident in the 100y Austrian paper. The price has almost halved since the beginning of the year. Compared with the price high in 2020, the price of the bond is worth only one-third as much. pic.twitter.com/B1ZCCVLXJq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 27, 2022

Veel plezier en succes vandaag.