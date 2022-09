Waarom Alan Jope van Unilever vertrekt? Het concern geeft geen reden. Het bedankt hem echter ook niet voor bewezen diensten.



Beestje dan maar bij de naam noemen? Omdat hij moet. Gewogen en te licht bevonden. Deze forse underperformance van Unilever en opzichte van brede markt, sectorindex en peers kan het concern zich niet langer veroorloven. Omzetgroei en marges waren het probleem toen Alan Jope aantrad, en zijn het nog steeds.

Bovendien is er vooral hierom aandeelhoudersonvrede, Nelson Peltz van Trian zit zelfs al in de raad. Unilever heeft een sterke CEO nodig om het heft weer helemaal in eigen handen te nemen en Jope heeft zijn stempel niet weten te drukken. U ziet nu ook de koers; eindelijk doet Unilever het een keer duidelijk beter dan de markt...



Anno 2022 is in iedere hoek van de beurs wel een Duitser te vinden die nog veel beroerder presteert, maar toch:

Alan Jope of Unilever to retire.

Who? is most heard answer. And that goes for his track record. Unilever's earnings nr. 4 compared to 6 other competitors under his tenure. pic.twitter.com/CyqOqSnvA3